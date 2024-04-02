20萬人票選「史上最偉大遊戲 」上古卷軸5排第2｜這N64名作奪冠軍｜外國著名遊戲雜誌「Game Informer」最近舉行「史上最偉大遊戲投票」（Readers' Greatest Games of All Time）；由20名用戶投票選出他們心目中遊戲史上最偉大的一款遊戲。



20萬票選出「史上最偉大遊戲」

主辦今次投票的Game Informer在1991年創刊，為外國最大型遊戲零售商「Gamestop」旗下的遊戲雜誌，設有實體與電子版本，現時坐擁750萬訂閱人數。今次並非Game Informer首次舉行「史上最偉大遊戲投票」；在2018時該雜誌為紀念第300 期發行也舉辦過同一投票，當時的冠軍是《巫師3：狂獵》The Witcher 3。

https://www.gameinformer.com/b/features/archive/2018/03/19/readers-choice-top-300-games-of-all-time.aspx

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而今次投票則參照了2018年的投票內容，加上Game Informer編輯的選擇，列出了64款入圍的種子遊戲，然後以每週二輪的投票方式一直淘汰遊戲直到選出冠軍。

https://www.gameinformer.com/GameGauntlet2024

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經過總計20萬票的洗禮之下，Game Informer讀者選出的史上最偉大遊戲是N64的《薩爾達傳說 時之笛》，擊敗了第二名的《上古卷軸5》、第三名的《碧血狂殺2》、《最後生還者1》；以及《柏德之門3》、《戰神》、《荒野之息》等眾多經典名作。在2022年造成一陣熱潮、將在今年推出DLC的《艾爾登法環》則在八強止步。

由於是次投票採用「淘汰賽」形式，一款作品能在投票中走多遠很受「走線」影響，也因此產生不少有趣結果；例如《合金裝備3 食蛇者》Metal Gear Solid 3: Snake Eater以12票之差擊敗了《寶可夢 紅/藍版》，如果對手換成另一款遊戲說不定就會是Pokemon晉級，然後誰知道還能再贏幾遠。

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《時之笛》是一款無庸置疑的偉大遊戲，記者自己也覺得很好玩；但作為魂系遊戲愛好者，記者個人心中的第一名當然是《黑暗靈魂》Dark Souls。

讚美太陽。

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而比起《時之笛》，記者個人其實更喜歡《魔吉拉的面具》，3日輪迴的玩法深深震撼了當時年紀尚小的記者。不過，沒有《時之笛》的話也就沒有《魔吉拉的面具》了，所以要說《時之笛》更偉大一點也是很合理。