Netflix《城市獵人 City Hunter》真人版｜鈴木亮平（演孟波型仔又猥瑣獲網民力讚．這女角造型毀原作卻有苦衷｜Netflix 繼《One Piece》、《幽遊白書》漫改真人劇，4月尾推出北条司神作《City Hunter》真人版同樣大獲好評，男女主角也被網民受力讚，但在原作中戲份極重的性感女警「野上冴子」卻被彈造型演技均毀原作。



由1米86大隻佬鈴木亮平扮演原作中1米9的男主角「冴羽獠」（舊港譯：孟波），獲網民力讚外型神情、身高身材都神還原，同時演活了獠一時型仔、一時好色猥瑣的特色，尤其一幕他脫淨底褲曬肌肉大跳「爽歪歪舞」，女網民表示非常受落。Netflix香港討論區認為他比之前法國真人版，還有90年代成龍版還原度都要高（周文健版《孟波》也被指超神似，可惜非正版改篇）。

鈴木亮平脫淨一條底褲曬肌肉大跳「爽歪歪舞」，女觀眾表現非常受落（《城市獵人》電影劇照）

其他5位真人版孟波｜你最愛邊一個？

鈴木亮平認真起上來，即時變帥哥。（《城市獵人》電影劇照）

鈴木亮平神還原《城市獵人》輕佻好色卻又身手不凡的男主角孟波。（《城市獵人》電影劇照）

至於由Netflix劇《全裸監督》演性感女優的森田望智扮演的女助手「槙村香」（舊港譯：惠香），未睇正片不少人都覺得她不夠可愛，也可能因為《CH》fans年齡比較大，認指由老到半引退的內田有紀（48歲）、廣末涼子（43歲）演將會更好；但有粉絲就不同意，反指惠香不需要太可愛，森田望智演技出色，不是一般日劇美女，反而演到惠香有點「男人婆」的特質，更期待有下集的話，她會像漫畫中的惠香一樣，認真打扮時其實超索，將會迷死孟波。最後更讚導演將漫畫中太誇張的大鐵鎚合理融入真人版。

森田望智扮演的女助手「槙村香」（舊港譯：惠香）（《城市獵人》電影劇照）

森田望智飾演的惠香與《城市獵人》漫畫形象，唯一差異在於「九頭身」的畫法。（《城市獵人》漫畫圖片）

不過網民也非一面倒力讚，齊聲勁彈由木村文乃扮演的女警「野上冴子」，完全沒有原作中的性感底胸短裙曬長腳打扮，角色一味惡跟嚴肅，不像原作中的冴子，不斷以甜言蜜語、甚至「來一發」去使喚孟波代她工作，完全毀原作！但有指木村之所以被勁cut戲份、造型OL化包到實是因為她在接下角色後懷孕了，身型發漲需要穿大褸遮肚，當然不可能行性感、像原作中的冴子一樣從大腿上抽出飛刀殺敵。

木村文乃在接下「野上冴子」一角後懷孕了，身型發漲需要穿大褸遮肚。（《城市獵人》電影劇照）

不過冴子一角色氣不足，就不知是演技問題還是導演安排。（《城市獵人》電影劇照）

也有人認為《城市獵人 City Hunter》能夠以90分鐘就將原作中男女主角首度合作，又讓野上冴子提早出場，並提早引入美女委託人、靚女受害者等《CH》成功方程式，雖然時序上無法引入黑超光頭佬「海坊主」（舊港譯：海怪），卻花大量篇幅解釋「槙村秀幸」（藤政信演）死因，有點令節奏拖慢，但反而令孟波與惠香二人的合作關係更深刻。

電影版花了頗多時間去解釋藤政信飾演的「槙村秀幸」為何死去，雖然（《城市獵人》電影劇照）

雖一點彈是最後波士實在不夠突出，令結局有點平淡；好在還有TM Network 重新譯譯神作名曲《Get Wild Continual》（下面有YouTube連結聽歌），絕對是令舊fans感動，非看過原作也會覺得豐富有轂的出色漫改作品。