劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》　十大超人氣角色背後故事

《垃圾場的決戰》即將展開，在電影上映之前，先來看看《排球少年！！》十大超人氣角色吧！



來打一場不能重來的比賽吧！

排民們期待已久的《排球少年！！》劇場版《排球少年！！垃圾場的決戰》今（12）日終於在台灣上映了，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路聲量最高的《排球少年！！》人氣角色Top 10，究竟這部眾所矚目的劇場版，會對整體的角色排名產生什麼樣的影響呢？

《垃圾場的決戰》呈現主角日向翔陽所在的烏野高中和音駒高中兩校在春高的宿命對決，被封為「烏鴉」和「貓」的兩所學校有著極深的淵源，雖然曾打過多次練習賽，但這次的劇場版是兩校首次在正式場合對戰，進行一場「不能重來的比賽」。在這次的聲量榜中，除了烏野高中的人氣成員，也有音駒的選手們喔！快來看看吧！

雷：本文內容涉及《排球少年！！》動畫版1至4季劇情



+ 16

NO. 10 澤村大地：烏野不動的梁柱

所屬高中：烏野高中

背號：1／位置：副攻手（隊長）

說到烏野高中最可靠的存在，大家腦海中第一個浮現的一定是隊長大地學長！雖然有著溫和的性格，在球隊中卻有不怒自威的風範，不只在平常練球時引領大家，賽場上更是猶如球隊的「地基」，絕佳的防守實力，總是能把絕大多數的球穩穩接起，為球隊創造進攻的機會。

大地在球場上雖然不像日向、影山的怪人快攻或是東峰的強力扣球那樣引人注目，不過其實他的防守才是支撐起球隊的關鍵。條善寺的照島就曾說過，比起看似可怕的日向和影山，大地的接球能力才是讓烏野不斷獲勝的「頂梁柱」。當大地在對上和久谷南高中的比賽中和田中相撞而受傷退場時，球隊陷入「原本能輕鬆接起的球突然接不起來」的瓶頸，具體地意識到大地的重要性。可靠的大地學長，在一場場比賽和日常訓練中吸引了一票粉絲：「大地很適合當男友，給人一種依靠的感覺」、「有他在真的好安心」、「他是大家的精神支柱」。

NO. 9 菅原孝支：烏野不屈的舉球員

所屬高中：烏野高中

背號：2／位置：舉球員（副隊長）

如果說大地是烏野的「爸爸」，那麼菅原就是烏野的「媽媽」。溫柔爽朗的他能夠同理他人的心情，也熟知每一個人的個性和專長，比賽中總能引導攻擊手發揮所長，並觀察整體氣氛，適時鼓勵隊友。身為舉球員的他，是非常優秀的球隊「司令塔」。

這樣的菅原，同時也教會了影山「信任」，面對天才舉球員後輩，菅原所做的是引導，教他學會相信自己的隊友。在影山加入球隊之後，菅原先發舉球員的位置也跟著動搖，但他仍選擇將影山推往更高的地方。在烏養教練對於正選舉球員猶豫不決時，菅原也堅定地要教練選擇能夠讓烏野走得更長遠的影山。即使站在場上的不是自己，也希望用自己的方式戰鬥，讓所有人更往前邁進，菅原是這樣的一位前輩，身上的溫柔和堅毅感動許多網友：「菅原的強大來自他無比端正的心態」、「沒有菅原，影山大概走不出國中的陰影吧」。

NO. 8 西谷夕：烏野的守護神

所屬高中：烏野高中

背號：4／位置：自由球員

活潑又可愛的西谷，平常總是吵吵鬧鬧，但在球場上卻有截然不同的一面，展現安靜沉穩的球風。「大家只要向前看就行了，背後交給我來守護！」霸氣向隊友說出這句話的西谷，是烏野另一個能以「天才」稱呼的人，防守能力絕佳的他在國中就有「千鳥山的西谷」這個名號，卻沒有如大家所想就讀傳統排球強校，而是因為「制服很好看」這個理由來到烏野。

喜歡穿四字熟語T-Shirt、總是直呼大家的名字，直率的西谷雖然時常嬉鬧，在球場上卻是十分令人安心的存在。總是將強力發球、扣球穩穩接起，也救起無數大家以為會落地的球，吹響反攻的號角。對上強敵白鳥澤時，西谷更說出「如果白鳥澤有牛若，烏野就有我」的經典台詞，面對全國排名第一的攻擊手牛島也毫不退縮，防守的帥氣模樣讓許多人都被圈粉：「在球場上認真的姿態帥到不行」、「私底下又是一個小可愛，根本魅力滿點」。

NO. 7 及川徹：努力型的天才

所屬高中：青葉城西

背號：1／位置：舉球員（隊長）

和影山同為北川第一中學出身的及川，是能夠洞察每一位攻擊手特性，並且發揮出其最大實力的優秀舉球員，也曾是影山努力想超越的目標。一開始舉球能力和發球破壞力都高出影山一個層級的及川被日向稱為「大王」，雖然私底下的個性看起來有些輕浮，但在球場上卻比誰都還要認真。

身為宮城縣第一的舉球員，許多人會認為及川是「天才」。但其實及川並不是天才，面對「真正的天才」影山，及川很清楚自己並沒有那樣才能，也因此一度產生扭曲的心理，總是說著「天才真令人火大」。但即使如此，及川仍以自己的努力，站到了和天才一樣高的位置。「才能是可以開花結果的，球感是可以雕琢磨練的。」秉持著這樣的信念，及川不斷突破自己的極限，為了與「天才」比肩，背後超乎想像的付出讓及川成為許多人最愛的角色，在排民間流傳著這麼一句話：「烏養教練曾說『世界終將會看見影山』，而及川是自己走向世界的。」

NO. 6 月島螢：烏野的理性

所屬高中：烏野高中

背號：11／位置：中間手

身為中間手的月島是烏野全隊最高的球員，小時候因為哥哥曾是烏野排球隊的一員而跟著嚮往排球，在發現哥哥三年都未曾被選入球隊先發後，卻從此對排球及社團活動有了心結，認為在當中投注太多心力終究會讓自己受傷；因此在加入球隊前期，月島一直都沒有全心全力投注其中。然而這樣的心態，卻在合宿訓練與木兔、黑尾等人的加強練習中產生了變化，並且因為好友山口的當頭棒喝開始重新思考自己對排球的感覺。

蛻變後的月島，在與白鳥澤的比賽中透過不間斷的攔網布局帶給對手強大的壓迫，並抓準一瞬間出現的破綻，攔下牛島的攻擊。「不過是攔下一球，不過是25分中的1分，不過是社團活動……」在這場比賽中月島找到了自己「愛上排球的瞬間」，激勵人心的一幕也讓不少人看到落淚。不急於攔死眼前的球，認真、穩健地面對每一次攔網，這是唯有月島才能有的沉著冷靜，「攔下牛若的那球是最打動我心的畫面之一」。

NO. 5 黑尾鐵朗：「鄙人一向待人真誠。」

所屬高中：音駒高中

背號：1／位置：中間手（隊長）

黑尾身為音駒的隊長，雖然總是笑臉迎人，但渾身散發出來的氣場在友誼賽和大地握手時就曾得到「不好對付」的評價。黑尾作為中間手同時也有著敏銳的攔網觀察，在合宿訓練時曾經指導月島和灰羽攔網技巧，不只球技高超，也很擅於戰術及挑釁對手。黑尾對於排球有著自己的信念，認為「選擇性攔網」才是「能笑到最後的攔網」，帥氣的外表和具有磁性的嗓音讓他擁有超高人氣。

近期黑尾還被日本排球協會（JVA）任命為宣傳部的「特命主任」，並且一一串連起《排球少年！！》和日本國家隊的知名選手，帶著全日本一起「つなぐ力（繋ぐ力）」（連接力量）、走向世界。打破次元壁的合作，再加上一身西裝的黑尾讓網友們都非常興奮：「好想拿黑尾主任的名片」、「可以給阿姨一張名片嗎」。

NO. 4 木兔光太郎：「嘿嘿嘿──」

所屬高中：梟谷學園

背號：4／位置：主攻手（隊長）

身為梟谷學園的隊長兼王牌，木兔同時也是全國高中生排名前5名的主攻手之一，幾乎可以說是一球一分的超強力扣球，再加上攻擊時招牌的「嘿嘿嘿──」大喊，讓人對這位攻擊手印象深刻。在合宿訓練中，木兔曾和黑尾一同指導月島攔網，也傳授日向許多攻擊技巧，被日向以「師父」相稱，兩人的師徒情誼非常可愛。

雖然身為重砲攻擊手，但木兔其實常常陷入莫名的低潮，有時候只需要一點小事（例如比賽場地不在主場館）就能讓木兔進入「沮喪模式」，隊友總要想盡辦法讓他重振精神。木兔乍看之下是球隊的支柱，實際上比較像是隊上的「大寶寶」，被隊友們支持鼓勵著。這樣的反差也讓許多人覺得木兔非常可愛：「因為不是在主賽場比賽而導致低落的大概就非木兔莫屬了」、「就是一個可愛的大寶貝」。

NO. 3 影山飛雄：球場上的王者

所屬高中：烏野高中

背號：12／位置：舉球員

影山對排球有著超乎常人的熱情與執著，是大家公認的「排球笨蛋」。國中的影山因為個性孤傲，再加上對攻擊手有諸多要求，和隊友間並不融洽，在國三最後一場比賽中，隊友們都不願扣下影山的托球，放任球落地，最終影山也被換下場，成為心理陰影。

「球場上的王者」其實是國中時期隊友對影山的諷刺，他也因此非常厭惡這個名字。高中加入烏野後，遇見了日向以及其他隊友，漸漸學會團隊合作與信賴，也更懂得如何引導出每一個人的潛力。某次與伊達工的練習賽中，日向重新為影山「加冕」，對日向而言這並不是嘲弄，而是對影山實力的肯定，影山在和日向相互砥礪的過程中成長，不再是「孤獨的王」，並接納了這頂全新意義的皇冠，這樣的轉變感動許多網友：「在烏鴉群的簇擁下，影山皇冠加冕，再次登基。」

NO. 2 孤爪研磨：音駒的大腦

所屬高中：音駒高中

背號：5／位置：舉球員

在球場上總是能冷靜思考的研磨，因為敏銳的觀察力被稱為球隊的「大腦」，黑尾曾將其他隊員比喻成「血液」，血液需要將「氧氣」（球）順暢地運送給大腦，使其正常運作，也因此音駒以出色的防守著稱。因為黑尾才開始打排球的研磨，對於排球既不討厭也不喜歡，熱愛電玩遊戲的他，會將排球和生活中的一切以遊戲比喻，像是升等、經驗值、體力值等等。

研磨和日向初見面是在路邊的某次巧遇，當時日向詢問他「你喜歡排球嗎」，得到的回答卻是「普通」，讓一心熱愛排球的日向非常驚訝。然而遇到對排球充滿熱忱的日向後，研磨對於排球的態度漸漸產生了變化，不按牌理出牌的日向讓他產生極大的興趣，也出現了「打敗對方」的強烈想法，並在某次練習賽結束後和日向約定之後要打一場「不能重來的比賽」。

這次的劇場版便是兩校在春高上的正式比賽，「垃圾場的決戰」讓研磨對於排球有了不一樣的感受，亦敵亦友的兩人在比賽中竭盡全力的模樣讓許多人淚灑電影院：「研磨在垃圾場篇表現超級精彩」、「有研磨就有愛心」。

NO. 1 日向翔陽：最強的誘餌

所屬高中：烏野高中

背號：10／位置：中間手

身材矮小的日向，小學時在電器行的電視上看見烏野「小巨人」的精彩表現，從此嚮往如同飛翔般的跳躍，希望看見「頂端的景色」。日向憑藉著滿腔熱血開啟了排球之路，雖然沒有接受正規的訓練，但卻有著過人的彈跳力和反應力。

基礎能力差的日向在烏野遇到天才舉球員影山，影山非凡的舉球能力，讓日向只需要專心助跑起跳，伸出手就能夠打到球，難以預測的「怪人快攻」震懾過許多球隊。此外，日向極強烈的攻擊欲望也讓他成為場上的「最強誘餌」，攔網手總是會不自覺被他吸引。

憑藉著這些武器，日向體會到勝利的滋味，但過程中也漸漸明白只依賴影山舉球的他並不是真的強大，因此決定回歸最基本的訓練，不只學會各種攻擊技巧，也找回攻擊意識，練就擁有更多擊球選擇的「新怪人快攻」；此外，更在宮城縣代表集訓時認真觀察、自行發現防守的訣竅。對上稻荷崎的比賽中，日向和過往判若兩人的防守表現讓許多人感動落淚，一路見證日向的成長讓人很難不喜歡這個角色：「日向像顆小太陽，照進許多人的生命」、「影日能相遇真的太好了」。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月12日至2024年04月10日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《排球少年！！》人氣角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



延伸閱讀：《火影忍者》岸本齊史社交平台追蹤破百萬 集英社突公告驚人消息

+ 10

延伸閱讀：

人身安全就靠它！介紹8款「自我保護APP」 iPhone內建自動報平安

弄丟手機有救了！3步驟設定「iPhone關機定位」 沒電也能找回來

AirPods、掃地機器人抓爆渣男？女星分享「3C抓姦」嚇壞沈玉琳：毛骨悚然

【本文由「KEYPO大數據關鍵引擎」授權轉載。】