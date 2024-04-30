艾爾登法環DLC、對馬戰鬼PC版｜2024年5、6月大作遊戲時間表｜過去一兩個月有《幻獸帕魯》、《絕地戰兵2》、《劍星》等多款現像級大作遊戲，在忙完這些遊戲之後機迷們就要準備好迎接將在5、6月推出的作品了，《香港01》科技玩物頻道以下整理2024年5、6月大作遊戲發售時間表供大家參考。



6月最強檔大作艾爾登法環DLC 唔少遊戲讓路迴避

2024年5月份的超強檔大作遊戲不多，但也有不少值得注目的好作品及移植作，例如《對馬戰鬼 導演剪輯版》的PC版本、《蠟筆小新 煤炭鎮的小白》、《紙片瑪利歐 RPG》、前作極受好評的《地獄之刃2》等等。

而6月遊戲最強得大自然就是《艾爾登法環》Elden Ring的DLC《黃金樹幽影》Shadow of the Erdtree；以至於不少遊戲知道《黃金樹幽影》的發售日之後，都特意將上市時間錯開以及被其「夾死」。例如人氣MMORPG《Final Fantasy XIV》的最新資料片《Dawntrail》也延後一星期上市，製作人吉田直樹直接公開表示「給你們一個星期時間去玩」。除了法環以外《真女神轉生5：復仇》以及來自中國的武俠MMO《逆水寒》也是備受關注的作品。

法環DLC一出，其他遊戲紛紛讓路

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按圖放大2024年5、6月大作遊戲發售時間表：



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2024年5、6月大作遊戲發售時間表：



5月2日《MotoGP 24》－PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、Switch

5月2日《蠟筆小新 煤炭鎮的小白》 - Switch

5月2日《烈焰同盟 + 夢魘騎士團》 Remastered Collection - Switch

5月9日《PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs》－PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、Switch

5月14日《Homeworld 3》－PC

5月16日《Men of War II》－PC

5月16日《對馬戰鬼 導演剪輯版》PC版

5月21日《地獄之刃2:賽奴雅的傳奇》－PC、Xbox Series X|S

5月21日《System Shock》重製版－PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S

5月23日《七龍珠 異戰2》－PS5、Xbox Series X|S

5月23日《紙片瑪利歐 RPG》- Switch



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5月28日《MultiVersus》－PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S

5月28日《F1 24》 - PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S

6月14日 《真女神轉生5：復仇》－PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、Switch

6月14日 《魔物獵人 物語》- PC、PS4、Switch

6月20日《深夏時光！ 二十世紀的暑假》- Switch

6月21日《艾爾登法環 黃金樹幽影》- PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S

6月25日《超級猴子球香蕉大亂鬥》- Switch

6月27日 《路易吉洋樓２ HD》- Switch

6月27日《SPY×FAMILY 間諜家家酒 日記大作戰》- PS4、PS5、Switch

6月《逆水寒》- PC、手機

