Switch 2 爆料｜駁底座性能將直逼PS4 Pro、手提模式為慳電會降頻｜Switch的後繼機，即坊間一般稱的「Switch 2」，一直未有官方正式發表，機迷們等到心癢難耐同時相關爆料、流出也從未間斷；繼稍早前爆出的新Joy-Con的設計及舊手掣兼容問題後，最近又有關於Switch 2的硬體及畫面運算能力相關流出。



外國硬件爆料頻道指Switch 2性能直逼PS4 Pro

外國著名遊戲、電腦硬件爆料頻道「Moore's Law is Dead」在其最新影片中又再爆出Switch 2 性能相關的資訊。稍早時份該頻道已經就Switch 2所使用的架構及晶片進行爆料，指其消息來源供出Switch 2將會使用T239晶片，以及將會採用生產成本最優化的Orin架構等。

https://www.youtube.com/watch?v=5tah4ALPgOk

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而今次節目有外國的系統工程師YouTuber「The Phawx」作嘉賓，分析Switch 2的硬件性能；節目中稱當 Switch 2 連接至底座時，運算性能會比一般預期中還要高，認為其效能可以達到 4 TFLOPs（FP32）的浮點運算能力（此數字越大，代表運算能力越強），相等如Xbox Series S的4 TFLOPS，更直逼PS4 Pro的 4.2 TFLOPs。

比較上，原版Switch在底座模式中只得0.39 TFLOPs，手提模式時更是只得0.15 TFLOPs；如果以上爆料分析為真，那麼Switch 2的性能可說是比上代強10倍。

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但相對地節目中也提到Switch 2在手提模式時性能就會大大降低，以延長電池壽命及減少風扇音量和機身發熱。假設Switch 2在底座模式時真的能有接近PS4 Pro的性能的話，那麼在手提模式需要降頻亦是十分合理，否則要以移動電源來推到PS4 Pro的效能應該會極速用光電池電量。

最近Switch 2接連有相關爆料，包括新Joy-Con的設計、舊Switch手掣兼容問題，以及新的底座專利等，詳細可看以下文章：

👉Switch 2最新爆料｜外媒指Joy-Con將有新獨特設計 舊掣或無法兼容

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