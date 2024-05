伊織萌Cos崩壞星穹鐵道黃泉超型出場|海洋公園合作活動現場直擊(多圖)|相信大家對日本超人氣cosplayer「伊織萌」都不會陌生;最近手機遊戲《崩壞:星穹鐵道》和香港海洋公園聯乘合作舉辦活動,邀得伊織萌作嘉賓登場,《香港01》科技玩物頻道為大家現場直擊兼送上大量靚相。



伊織萌Cosplay黃泉登場

其實昨天在香港已經有伊織萌fans見面會,今天她是作為《崩壞:星穹鐵道》「海洋公園特別企劃活動」的開場活動嘉賓登場。伊織萌今日cosplay遊戲中人氣極高、2.1版本加入蛋池的新角色「黃泉」登場,非常有型。除了伊織萌之外,大會還找了10位其他coser,分別cosplay卡芙卡、銀狼、流螢、砂金、阮梅等人氣角色同台登場。

攝影:陳葦慈

今次開場活動內容相當足料,除了伊織萌和10位coser之外,還有女開拓者的聲優「石川由依」事先錄影的訪談片段,以及由日本人氣虛擬女歌手「Unnämed」翻唱遊戲名曲《If I Can Stop One Heart From Breaking》,現場觀眾都十分驚喜。

按圖放大伊織萌Cosplay照片及活動現場直擊:



伊織萌一登場時就和幾位coser以一段打鬥戲份開場,然後在台上接受簡單訪問以及抽出現場觀眾玩遊戲。被抽中的現場觀眾更可獲得伊織萌和石川由依的簽名色紙;如果是伊織萌和石川由依各自的親名簽名或者還不算太難拿到,但是兩位的簽名簽在同一張色紙上,很可能是「有今生無來世」只有今次活動才有這個機會。

記者也十分羨慕抽到的觀眾。攝影:陳葦慈

《崩壞:星穹鐵道》「海洋公園特別企劃活動」參加辦法 打卡位一覽

有伊織萌登場的是只於今天舉行、需要另行購票入場的開場活動;《崩壞:星穹鐵道》「海洋公園特別企劃活動」合作活動由今天起至6月30日期間的指定日子舉行(星期六日和假日),任何人都可以免費報名參加(當然需要另行購買海洋公園入場券才能入場參加活動)。

想參加首先需要一個hoyoverse帳號(免費注冊),然後在活動頁面報名再選擇指定日子即可,名額有限先到先得。報名將會分階段開放,接下來還有三次開放報名時間,分別是5月10日、5月24日和6月7日。

活動報名網址:https://hsr.hoyoverse.com/globalevent/details?id=Hongkong0419

成功報名的人士在入場前到海洋公園閘門前的活動攤位,以活動QR Code門票換取「任務券」;然後在園內各地點完成打卡等任務後,便可以在園內領獎處抽取三張周年活動限定角色卡(款式隨機)。同時成功報名人士將自動獲得抽取「週年紀念幣」的資格,中獎者將在hoyolab app內獲推送中獎訊息。

限定角色卡示例,完後任務後每人可抽3張,款式隨機。注意記者本人並無取走任何角色卡,攝影後已全數交還給主辦方。攝影:林卓恆

就記者今日和場內參與活動人士交流所得,活動名額是相當搶手很快就會被搶光,有興趣的玩家就要捕實報名開放時間準時申請了。當然,如果只是想到園內的合作景點打卡,又或試食合作活動menu等,而並沒有需要限定活動角色卡的話,則可不需特別報名,直接入場海洋公園即可。

今日雖然落雨,但仍有不少玩家在抽取限定角色卡的擁位前互相交換卡牌。攝影:林卓恆

按圖放大今次合作活動的部份打卡位: