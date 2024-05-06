連登熱議點解L4D2咁多年仲有人玩 但B4B就已收檔：呢個系統係敗筆｜說到喪屍遊戲，由Valve開發、在2009年推出的《Left 4 Dead 2》（惡靈勢力2 / L4D2）當然是最經典之作，以至於可以說L4D2定義了「協力打喪屍」這個遊戲類型。最近在香港連登討論區就有人提及為何L4D2十幾來仍然人氣不減，但聲稱為精神續作的《Back 4 Blood》卻以失敗收場，引起網民熱議。



連登討論為何L4D2熱度不減 精神續作B4B卻已收檔

連登用戶「百家樂」日前在lihkg連登討論區發表帖文「back 4 blood點解會咁Ｏ輸比16年前既 l4d2」；內文貼上一張《Back 4 Blood》（喋血復仇 / B4B）的遊戲畫面，以及簡單一句描述「（B4B是）新game畫面又靚咁多已經冇人玩咁滯, l4d2仲日日幾萬人」。

👉劍星疑遭河蟹首日更新後性感衫封胸血腥度大減｜玩家發起對抗運動

網民熱烈討論 齊數B4B不如L4D2之處

帖文引起網民熱烈討論，撰文之時已有10頁回應；其中大部份留言均指出B4B相比L4D2的不足之處。有人指出B4B雖然被視為L4D2精神續作，但其實玩法完全不同，L4D2以爽快殺喪屍為主，而B4B則更為要求戰術和玩家之間的合作協力。

也有玩家認為遊戲的卡牌系統難以上手，加上遊戲有經驗值和升級解鎖系統，變相玩家在關卡中留越久就越沒效率，要盡快跑過關卡才能更高效率升級解鎖新卡牌；並不鼓勵玩家探索地圖和打喪屍。而遊戲的營運方式又不得人心，經常削弱強勢流派，特殊感染者的生成方式又反人類，令人玩起來很大壓力，沒有L4D2的爽快感覺。

亦有玩家點出L4D2的簡潔設計令玩家更容易製作mod等新內容，類似《Minecraft》單靠玩家製作內容已足以維持遊戲熱度。

按圖放大連登熱議B4B不如L4D2之處：



+ 5

👉絕地戰兵2突發強制綁PSN惹公憤玩家3日狂轟20萬負評 累積好評清袋

B4B有頭威但已被放生 L4D2平均仲有3萬人同時在線

B4B在2021年10月推出，宣傳主打「L4D系列的創作者打造」；遊戲玩法也和L4D2基本相約，注重於重玩度高的4人合作模式與8人對抗模式。不過B4B中新增了「Roguelike」玩法的卡牌系統，卡牌效果包括強化玩家能力和技能或是改變關卡配置，如生成額外敵人等，令每次戰役的體驗都有所不同。

👉買Switch給孩子對嗎？媽咪提問惹網民熱議：新年代無Switch無朋友

遊戲最初的勢頭不俗，一個月已售出超過600萬份，一年後遊戲累計玩家人數突破1000萬。而在兩年內推出3個大型更新之後，在2023年1月官方表明不會再為B4B製作新內容，換言之遊戲已被「放生」。遊戲在Steam上的整體評價為「褒貶不一」，不過近期的評價則為「大多好評」；可以理解為遊戲在剛推出時評價不佳，但在一後時間的更新後終於迎來玩家正面評價。

另一方面，參照數據網站「SteamDB」的數據，L4D2直到最近仍然平均有2萬多至3萬的同時在線人數，作為一款十多年前推出的遊戲而言是相當強勁。至於B4B則因為4月中時有1折跳樓特價令玩家人數一度急升至2萬多人，但除此之外平均玩家數在5000~6000左右，是仍有人玩但很難說得上是人氣；當然，這並未包括在主機上遊玩的人數。

https://steamdb.info/app/550/charts