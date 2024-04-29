劍星疑遭河蟹首日更新後性感衫封胸血腥度大減｜玩家發起對抗運動｜韓國Shift Up工作室開發的PS5動作遊戲《劍星》Stellar Blade正式上市；遊戲在發售前深受玩家期待，但遊戲上市首日發布的更新檔卻被指「和諧」（Censor）了服裝的性感度及戰鬥時的流血表現，令玩家大為不滿。



《劍星》上市首日更新檔「和諧」性感服裝封胸 玩家大感不滿

《劍星》Stellar Blade在遊戲上市首日推出1.002更新檔，增加了「新遊戲+」New Game Plus模式，同時收錄了34套女主角伊芙的新新衣服，以及有新技能、同伴裝飾品等免費內容。

雖然首抽更新提供New Game+模式十分抵讚，但是很快就有玩家發現遊戲的1.02更新同時也是「和諧」更新，不止一件露出整條「事業線」的服裝都被加上文胸，無法再見到整條事業線（但仍可見到「北半球」部份的事業線）。

https://twitter.com/Grummz/status/1783988016094269779

https://x.com/Raemnant/status/1783789531981824402

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另外也有玩家指出遊戲在血腥效果方面也有所修正；並不是減少了敵人的出血量或血腥度，而是大為減少了敵人血量沾到伊芙身上的效果。有玩家製作了遊戲試玩版和正式1.002版（Day 1）打倒同一隻Boss的處決動畫對比，可見到1.02版的伊芙在處決敵人後身上只有少許血跡，不如Demo般被淋到全身上下都是血。

據了解，官方提供給媒體的Review評測用數位版遊戲為1.01版本，已經是「和諧」過的版本；而遊戲的實體版則為1.00版本，服裝和染血效果未有改動，亦因而衍生出今次「首日更新就和諧」的風波。擁有實體版的玩家只要以光碟安裝遊戲，並且不要更新遊戲及關閉自動更新功能，就可以維持在1.00版本，體驗原汁原味的《劍星》；但自然也就無法使用1.02版本添加的新遊戲+模式。

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外國發起解放劍星運動

關於《劍星》的首日和諧問題，前《魔獸世界》製作人「Mark Kern」就在網上發起「解放劍星」（Free Stellar Blade）運動，呼籲玩家參與聯署、向Shift Up及PlayStation提交請願信等；撰文之時在change.org上的聯署已有超過4萬人簽名。

https://www.change.org/p/free-stellar-blade

有玩家表示最為不憤的並非是和諧內容本身，而是被PlayStation背叛；明明在發售前製作人說過各版本均無Censor，但上市首日的更新檔就馬上進行和諧。也有玩家對SIE的決策大為不解，明明遊戲早已標為M級（成人級），而且在PlayStation上更血腥、更色情的遊戲也一直存在，如《Cyberpunk 2077》、《柏德之門3》等更是直接有性愛場景畫面，質疑為何性愛場面都能出現了，卻容不下事業線。

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對於PlayStation的「背叛」行為，有玩家直指是「bait and switch」先誘後轉銷售的惡質行為，以至上載自己終止訂閱PS+的截圖以示抗議。

https://www.reddit.com/r/KotakuInAction/comments/1cevjxb/sony_is_allegedly_giving_refunds_to_people_for/

https://twitter.com/sootythunder3/status/1784034414533501288

遊戲製作人金亨泰親自回應

在韓國的《劍星》發售活動中，遊戲製作人金亨泰親自現身並直接回答了關於遊戲服裝及染血表示「和諧」的問題；據網上流傳該活動的錄影片段，金亨泰對有人提問「是否知道遊戲首日更新檔改動了服裝設計」以及「會否提供讓玩家」時，回應指「知悉更新檔的事情，而且此版本（即首日更新檔後）的服裝才是我們最終想要呈現給玩家的設計；但相信這個答案無法滿足所有玩家，現時我們正就相關事宜進行內部討論。」

有玩家認為金亨泰對此問題應對如流，顯示他對這件事情早有準備；也有玩家直指這就是「罐頭回應」，很可能是Sony Interactive Entertainment方面施加壓力要金亨泰如此表態（遊戲的發行為Sony Interactive Entertainment，Shift Up只負責開發）。

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玩家憤而申請退款

技術上遊戲的實體版本發行時的確是沒有和諧（Censorship）；早前製作人說「全球各版本均沒有經過和諧」不完全是大話；只不過是發售（首日）後的1.02修正檔才進行了和諧。

網上有玩家回報指自己以「誤導性宣傳」（False Marketing）為由向PlayStation申請退款遊戲成功；如果數位版買家對於今次和諧事件感到不能接受，也可以嘗試以相同方法退款。