絕地戰兵2突發強制綁PSN惹公憤玩家3日狂轟20萬負評 累積好評清袋｜自2月頭推出後就在全球引起熱潮、極受好評的協力射擊遊戲《絕地戰兵2》Helldivers 2日前突然發出公告，指將會強制所有玩家必須綁定PSN帳號才能繼續遊玩，因而激起玩家公憤及強烈抗議，在短短數日間狂轟超過20萬個負評；而今日官方終於對這場風波作出正式回應。



《絕地戰兵2》Helldivers 2 PC版強制綁定PSN 否則無法進入遊戲

近期大人氣協力射擊遊戲《絕地戰兵2》Helldivers 2在5月3日發表公告；指遊戲其實原本必須要綁定PlayStation Network（PSN）帳號才能遊玩，但因為遊戲剛上架期間的技術問題暫緩強制綁定。而現在暫時寬限措施將告完結，由5月6日開始，所有新加入的Steam版玩家都將須強制綁定PSN帳號才可進行遊戲，而現有Steam版玩家則將在5月30日起收到強制登入的提示，並必須在6月4日前將Steam帳號連接到PlayStation Network帳號以繼續遊玩。

https://store.steampowered.com/news/app/553850/view/4196868529806518741?l=tchinese

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強制綁定PSN激起玩家公憤 社群經理嘲諷發言火上加油

此公告一出馬上引起玩家公憤；一來不少玩家選擇玩PC、玩Steam遊戲，就是因為不喜歡PlayStation；尤其是外國不少玩家對SIE多年來發生過多次的資料洩漏事件，對SIE的資訊安全並不放心，因而對將自己的Steam帳號和PSN綁定一事感到抗拒。

而更重要的問題是不同Steam在世界絕大部份國家/地區都有服務；許多國家/地區是沒有PSN覆蓋，這些地區的玩家就變得無法進行遊戲：若果玩家創建一個非自己所屬國家/地區的PSN帳號再和Steam綁定，會違反PlayStation的使用者條款，繼而導至該PSN帳號以及關連的Steam帳號被PSN封禁，結果一樣是無法進行遊戲。而網上甚至已經有中國內地玩家回報自己的PSN已經被封（真假未知）。

https://x.com/Helldiversmedia/status/1786449171127615877

另外一些國家/地區雖然有PSN服務覆蓋，但是申請帳號也並不容易，例如有網民表示在英國要申請PSN帳號需要上傳自己的身份證和照片，而他不願將個人資料交給屢次爆出資安問題的SIE；更有來自烏克蘭的玩家表示若要開設烏克蘭PSN，必須要在PS4或PS5主機上進行，無法直接經網頁申請。不過也有網民指自己用VPN跳去烏克蘭地區後可直接在網頁開設新PSN帳號。

https://x.com/FurrGotten/status/1786703004051132474

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在強制綁定PSN帳號帶來的諸多問題之下，遊戲迎來玩家的負評轟炸，在公告發出的當日已經馬上收獲數萬負評，而在3日後的今日撰文時更已湧入超過20萬份負評。大量負評令遊戲在最近30日的評論數超過25萬份，其中負評佔87%，為在Steam上極為難得一見的「壓倒性負評」。

遊戲整體評論也由原本的壓倒性好評急跌至「褒貶不一」，可說是將遊戲3個月累積下來的好評「一鋪清袋」。不少玩家在留負評之餘更向Steam申請退款遊戲，一般而言遊玩超過2小時/購買超過14日的遊戲就是超過Steam的退款期限而無法退款；但有不止一位玩家反映成功向Steam申請退款；並分享較易成功獲退款的原因是要提及「遊戲要求強制綁定第三方帳號」以及「會令到我無法繼續進行遊戲」。

另外值得一提是遊戲社群經理「Spitz」的發言亦是火上加油，Spitz不單在遊戲的官方Discord伺服中挑釁玩家「去退款」，還大放厥辭指「如果花個兩分鐘填個email和密碼對你而言是那麼無法接受，那麼就去Steam更改你的評價，讓你的不滿在一個更有意義的平台上被看到」。而Spitz也是求仁得仁，三日內讓遊戲收到了超過20萬個負評。

也可能是被20萬以上的負評轟炸嚇到，Spitz也很快就改口，表示強制綁定PSN的決定及該份公告均為發行方即SIE推出，只負責開發的Arrowhead Game Studios在這件事上沒有決策權；亦提到目前 Arrowhead正和Sony在尋找其他新的替代方案，特別是給沒有PSN覆蓋的玩家，不會逼他們只能在違反PSN使用者協定或放棄遊玩之間二選一。

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CEO出面道歉 指將和Sony進行磋商

除了社群經理改口之外，Arrowhead Game Studios的CEO「Pilestedt」也出來救火，在推特上發帖推表示正在努力和PlayStation方面磋商，看看能否有更好的方案，但亦再提醒最終決定權始終不在他手上i.e.在Sony手上。

https://twitter.com/Pilestedt/status/1787073896560165299

Pilestedt亦在另一篇推文中指今次事件自己也有很大責任，因為是他決定暫時延後強制綁定PSN，而其實遊戲在一開始就是要求玩家需要綁定PSN帳號才能遊玩，這是在遊戲發售前6個月就已經決定好的事項。而他認為自己並未充份對玩家說明此事是導致今次炎上的原因之一。

但這又衍生出一個問題，就是既然遊戲必須綁定PSN帳號才能遊玩，那為可遊戲可以在沒有PSN服務的國家/地區發售？這些地區的玩家根本就不在遊戲的服務對像之內。而據統計網站「SteamDB」的資料顯示，Steam已經將遊戲在177個沒有PSN服務的國家/地區下架。

https://twitter.com/SteamDB/status/1787016207364657340

有玩家嘲笑PlayStation的方針，指出先有《劍星》後有《Helldivers 2》，PlayStation硬是要拿石頭砸自己的腳：明明Sony需要做的僅是讓《Helldivers 2》自行運作，它就能像印鈔機般幫Sony賺大錢，但Sony偏是要作出毀掉一切的決策。

https://www.youtube.com/watch?v=dPUfDYuR0gk

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PlayStation今午終跪低 撤回強制綁定帳號方案

在玩家三日間瘋狂轟炸之下，PlayStation官方在香港時間5月6日中午12時發出公告，指已經聽到玩家的反饋，現階段將不會推行強制玩家綁定PSN帳號的更新。同公告中亦表明將會繼續尋求對PC版玩家而言最好的方案。

https://x.com/PlayStation/status/1787331667616829929

大部份玩家都對PlayStation難得一次真的聽取玩家意見感到意外，亦對今次PlayStation急流勇退予以肯定。

不過值得留意的是雖然今次強制綁定PSN帳號一事暫止擱置，但同時PlayStation亦沒有承諾永不要求玩家綁定PSN帳號，不排除PlayStation有可能在將來再推動PSN帳號綁定。不少玩家寄語PlayStation要從今次事件中學習，勿再重蹈覆轍；也有玩家表示Helldivers 2暫時無事，接下來就應要撤回《劍星》Stellar Blade的和諧。

在官方公布撤回方案之後，有部份玩家特意去Steam修改評價將負評改回正評；但相信要回復到原本的壓倒性好評要花相當長的時間，甚至很可能永遠都回不去了。而遊戲會否在沒有PSN的國家/地區重新上架亦暫時未知。