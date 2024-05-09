我獨自升級:ARISE｜動畫化之後人氣爆發的韓國網路小說《我獨自升級》，其改編手機遊戲《我獨自升級:ARISE》繁體中文版近日多平台同步推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲首抽攻略，包括快刷首抽方法及開局最強角色推薦。



我獨自升級:ARISE快刷首抽方法 1分鐘極速刷首抽

《我獨自升級:ARISE》對刷首抽而言是相當友好，除了第一次要自己跑完整個教學（劇情全跳過）需要25~30分鐘左右；而在完成首次教學之後便可以直接在設定中選擇重置進度及跳過教學，往後只需要1~2分鐘就能刷一次首抽。因此十分建議花點時間刷一個比較好的首抽然後才開始遊戲。

我獨自升級:ARISE

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不過要注意需只有手機/平版上才可使用遊客登入並一鍵重置進度；PC版或Steam版必須綁定帳號進入遊戲，無法一鍵重刷；想用PC玩的人也建議先用手機/平版刷好首抽、綁定帳號後再在PC上遊玩。

手機版才有遊客（Guest）登入

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按圖放大我獨自升級:ARISE快刷首抽流程：



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我獨自升級:ARISE開局最強角色推薦

開服時點最強角色是限定角色池的「車海印」，強度可說是海放其他普池SSR角度，十分建議有心機玩的人要刷到有她為止才開局（反正1分鐘1次無限刷，應該不難刷到）。而車海印以外的普池角色也有當然強弱之分，比較強的有崔鍾仁、徐智宇和艾瑪羅倫，如果能抽到任意一隻和車海印雙SSR開局就是最完美了。