我獨自升級:ARISE攻略｜開荒心得 開服兌換碼一覽 商城課金推薦 ｜動畫化之後人氣爆發的韓國網路小說《我獨自升級》，其改編手機遊戲《我獨自升級:ARISE》繁體中文版近日多平台同步推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲開荒攻略，包括新手必知心得、商城課金推薦和開服兌換碼一覽。



遊戲快刷首抽方法及開局最強角色請見另文攻略：

我獨自升級:ARISE攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜手遊

我獨自升級:ARISE開荒攻略

傳送門、派遣要做足



傳送門是一個小型關卡，會指令要由主角或同伴角色來完成；完成傳送門關卡後會放開一次性的資源派遣採集，是玩家各種資源的主要收入來源，因此開荒期間其中一件重要事項就是傳送門和派遣不要漏掉。

開服活動超重要



遊戲現時有開服活動，完成活動可以獲得開服限定角色「車海印」的專屬武器，因此十分建議刷車海印首抽開局然後打通活動就能連武器一併入手。

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獵人記錄室



類似《原神》中的傳說任務，是專屬於特定角色的劇情任務，可以更深入了解各位角色；完成任務可獲魔晶石。解鎖獵人記錄需要花費鑰匙，每天自動補助款1條（上限為3條），注意不要溢出以盡快完成全部任務。

角色專武獲得方法



《我獨自升級:ARISE》中不論主角還是同伴獵人都要裝備武器，而蛋池中可以抽到各角色的SR（紫色）武器和主角SSR（紅色）武器，但是同伴角色的SSR武器無法經蛋池入手，而是需要另行製作。製作這些專武需要「獵人專用武器設計圖」和各種屬性的「魔力水晶」，需要在商店以代幣兌換又或是打通第10章後開放「時間戰場」再從中取得。

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商城課金推薦

比起其他網石吸金成狂的遊戲，《我獨自升級:ARISE》的商城和蛋池都比較友好；如果有興趣至少玩本作一段時間的話，兩個月卡「每日成長支援」和「每日魔晶石支援」都頗推薦購買，還原率非常高。

另外是每次課金（金額不限，每日最多3次）都可累積進度，累積課金10次即可獲得強力SSR角色徐智宇，每日買一次「每日募集券禮包」的話，10日後就可以80元拿到一隻強力SSR還有10抽，也是不錯的選擇。

另外是新帳號一開始都會有個「特別遴選」，可以有15次10抽機會，然後自選其中一個10抽再付費獲得；只要訂閱「獵人協會至尊訂閱券」即可獲得一張特別遴選券領取自選10抽，價錢為10美元1個月，如果有遴選中有合心意的SSR，以性價比來說相當不錯；但要記得這個是訂閱服務，即使刪除遊戲後還是會每個月自動收費，如果將來棄坑的話記得要去App Store / Google Play取消訂閱。

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我獨自升級:ARISE開服兌換碼/禮包碼一覽&兌換方法

PC版只需要在選單->右下齒輪設定->帳號設定中就可以找到「兌換碼」，然後輸入兌換碼即可領取禮物。

手機版玩家無法在遊戲中直接輸入兌換碼，需要先在以上畫面中複製「帳號資訊」一欄中的會員號碼，然後將該號碼和兌換碼一併在官方兌換碼網址中輸入，便在遊戲中獲得兌換物品。

領取兌換碼網址：https://coupon.netmarble.com/sololv

我獨自升級:ARISE開服兌換碼/禮包碼一覽：



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