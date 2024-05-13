PS1模擬器「GAMMA」App Store上架｜實測可玩 iPhone、iPad都用到｜新的免費初代PlayStation PS1模擬器「Gamma」最近於App Store上架，用戶毋須Jailbreak（越獄）即可以模擬器方式遊玩PS1遊戲，iPhone和iPad均可使用。



iOS用PS1模擬器 iPhone iPad都用到

如果是蘋果手機老用戶加上有玩過Jailbreak，可能會認得Gamma的開發者「ZodTTD」這名字；他在多年前就為iOS開發Jailbreak軟體，包括遊戲模擬器，像是2008年就開發過N64模擬器。他也曾經在2011年開發過Android用的PS1模擬器「PSX4Droid」。

Gamma支援藍牙控制器和鍵盤，用家更可自訂模擬控制器的外觀；用戶亦可使用 Google Drive或Dropbox來同步備份遊戲檔案及存檔狀態（不單是指存檔，也指可隨時保存和重新載入的遊戲快照）。而Gamma還有一個好處，就是毋須PS1的bios檔案已能運行遊戲。

https://apps.apple.com/hk/app/gamma-game-emulator/id6499106870

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外國遊戲媒體「The Verge」測試過這款模擬器，在運行《NASCAR 98》和《Shrek Treasure Hunt》中遇到困難；然後再試《Oddworld: Abe's Oddysee》則成功運行。

The Verge也表示Gamma的App Store頁面中表示它會收集可以用來追蹤的識別碼，並可能收集位置和使用數據；但The Verge並未發現其實質觸發位置數據訪問請求，也未有跳出提示要求追蹤權限（當然即使有跳出，用家亦可以拒絕）。

https://www.theverge.com/2024/5/12/24154703/gamma-ps1-emulator-iphone-ios-apple-app-store

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記者亦在iPad上測試過這款Gamma，用法相當簡單，只要安裝模擬器（香港地區App Store即可下載，毋需轉區）之後，將遊戲的映像檔案（bin / iso）複製到iPad上，然後在模擬器中打開映像檔即可遊玩。當然，映像檔案的來源應該是由玩家合法擁有的遊戲軟體自行轉錄而成。

不過雖然Gamma表示支援藍牙，但當記者也以藍牙連接DualSense（PS5手掣）後，一於Gamma啟動遊戲時馬上彈app；而網上也有其他用戶回報相同情況，未知是DualSense手掣未能支援，還是iPad版本的問題。

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按圖放大iOS PS1模擬器Gamma實測：



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