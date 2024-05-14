《千年之旅:ELF》首抽攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜手遊｜新作手機遊戲《千年之旅:ELF》已正式雙平台開始公測（實質等同正式開服），《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲首抽攻略，包括快刷首抽方法及開局最強角色推薦。



《千年之旅:ELF》快刷首抽方法

《千年之旅:ELF》設有以電郵註冊帳號及遊客登入等登入方式，同時遊戲內建清除帳號進度功能，理論上刷首抽應該很方便；但不知道是記者操作不當還是其他問題，清除進度之後使用相同帳號密碼登入會顯示密碼錯誤；但是想用同一電郵註冊新帳號時又會顯示為帳號已注冊。

《千年之旅:ELF》

👉PS1模擬器「GAMMA」App Store上架｜實測可玩 iPhone、iPad都用到

另一方面遊客帳號更是無法一鍵清除進度，即使刪除遊戲重裝也無法重置，首抽刷而言反而比起用電郵開帳號更不方便。於是想刷首抽就只能清除進度之後一直開新帳號，但本作無法使用傳統的「+1大法」來刷首抽，當電郵地址中有+符號時會直接判定為電郵格式錯誤；幸好「加點大法」仍可使用。

所謂「加點大法」是在開設帳號時，例如你的電郵是abcdef@gmail.com，那麼在刷完第一次首抽需要重刷的時候，在@之前的任意位置加上一個「.」，例如a.dcdef@gmail.com，就能夠以abcdef@gmail.com接收電郵，不用一直開新的電郵帳號。電郵加點時可以加多過1個，但是不能有連續2個點：例如可以是a.b.cdef@gmail.com，但就不能是a..bcdef@gmail.com。

遊戲的美術水準不俗

👉買Switch給孩子對嗎？媽咪提問惹網民熱議：新年代無Switch無朋友

於是刷首抽的流程就是以電郵注冊帳號->要重刷時清除進度->以加點大法變出新的電郵地址開帳號繼續刷。當然，也可以選擇使用「十分鐘郵箱」等臨時電郵來開設新帳號刷首抽。而刷首抽的速度倒是相當快，劇情全部可以跳過，教學戰鬥需要手動但只需打兩三場就能完成教學開始領禮物首抽，刷一次只需4~5分鐘左右。

按圖放大《千年之旅:ELF》快刷首抽方法：



+ 12

👉ASUS ROG Ally X突發公開｜電池續航力RAM提升 呢個日子發表規格

《千年之旅:ELF》開局最強角色推薦

《千年之旅:ELF》現時有幾個組隊流派可以選擇，因此首抽最好就是抽到某個流派的核心角色。例如「灼燒隊」的核心就是「神光」，如果抽到神光就可以直接開局了；另一限池角色「耶坦尼亞」則是現環境最強奶媽角色，什麼隊都可以用而且保值可一直用到後期，也是值得開局刷出來。至於非限定的5星角色中「丹妮」是非常強力，另外還有「希夕莉」則是「核爆隊」的核心角色等；但是注意丹妮和希夕莉都是新手活動可自選獲得的5星之一，如果首抽出了其中一隻就記得自選時選另一位了。