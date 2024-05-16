Diablo 4暗黑破壞神IV尋寶重生攻略｜玩法介紹 最強職業/流派推薦｜《Diablo 4》暗黑破壞神IV的最新賽季第4賽季「尋寶重生」已正式開始，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲賽季新玩法新系統介紹以及今集最強職業、流派推薦。



Diablo 4 Game Pass就有超抵玩

《Diablo 4》暗黑破壞神4現時已加入Game Pass，Game Pass會員可直接遊玩不需另外買Game，以D4這規模的大作可在Game Pass玩到是相當抵；可以考慮和其他有Game Pass的朋友一齊入坑試試，唔啱玩再棄坑也不會有什麼損失。

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尋寶重生賽季新系統新玩法介紹 多個人性化改動

尋寶重生的賽季專屬內容內容並不算特別多，但有不少人性化、提升遊戲體驗的改動，例如現時地獄浪潮在世界難度1和2也會出現，賽季角色可以直接1級就出門在地獄浪潮刷怪升等，而且在主動刷怪的期間下一波怪物還會貼心地直接在玩家附近出現，令早中期升級快了很多。

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力量聖典也迎來改動，力量精華不再佔據物品空間，而是像合成材料般直接收藏在力量聖典內，拆出數值（等級）更高的力量精華時力量聖典等級會隨之提升，以後就會按照等級來賦予力量聖典，不再用每次都查看精華的數值是否頂配要不要留著將來用了。而原本要從地下城解鎖的力量聖典也同樣能以拆裝方式解鎖，拆裝備解鎖力量聖典後就不用再去打地下城了。當然如果運氣不好刷不到特定的力量聖典又急需使用時，就只能乖乖地去打地下城了。

新系統淬鍊和精鑄：由尋寶重生起裝備都可以進行淬鍊和精鑄，淬鍊能為裝備附加強勁的額外能力，但是需要先解鎖相應配方，配方可由打怪打地獄浪潮等方式獲得。而精鑄則是可讓裝備的數值進一步提升的後期強化系統。但一個不好的地方是每件裝備可淬鍊的次數有限制，如果洗不到想要的詞條，就只能再打一件裝出來再洗，可說是今賽季中最肝的地方。不過這些屬於後期要刷完美畢業裝才會遇到的問題，早中期裝備都是過渡用，不必費力去洗。

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Diablo 4 第4季尋寶重生最強職業、流派推薦

據現時網上玩家的心得分享，今個賽季中「死靈法師」是最為強勢的職業，不論純召喚、暗影混召喚還是骨矛流派都是強中之強；同時其他每個職業都有強勁的流派可選、整體而言沒有特別弱勢的職業，平衡性方面頗受好評。

俠盜方面沒有太大變動，受惠於關鍵被動「無情凌虐」（Victimize）的上修及一些新裝備，過往的強力射手系流派如穿透射擊、穿心箭、連射以及暗影步伐流都依然強勢；但曾經很強的陷阱流、迴轉刀刃流等則在今季相當弱。

法師：今季比較突出的流派是冰封球和球狀閃電；特別是冰封球流派在高傷害大範圍同時還是強控場，成型後單刷任何副本/王都很簡單。

野蠻人：傳統的旋風斬野蠻人在今季表現一般，今季較為推薦玩荊棘或猛擊流。

德魯伊：迎來了出頭天，人狼颶風德魯伊是現時遊戲最強流派之一，可和死靈法師比肩；其他流派如閃電風暴、颶風術、巨石也都很強力。