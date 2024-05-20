刺客教條新作日本舞台卻用黑人主角引全球熱議｜網民：明恰亞洲人｜《刺客教條》系列最新作《刺客教條：暗影者》最近正式公開，今次舞台為戰國時代的日本；但遊戲正式發表之後卻因其以史實上的黑人人物「彌助」為主角，而在全球引起激烈辯論。



《刺客教條：暗影者》公開 日本舞台用黑人主角引熱議

遊戲引起玩家劇烈反彈的一個主要原因是，一直以來的《刺客教條》遊戲都是以舞台當地出身的原創角色為主角/可操作角色，史實人物會在遊戲中出現但都是作為NPC或同伴角色等（例如在刺客教條2中戲份很多的達文西）。但是唯獨今次來到日本，就改以史實人物作主角，而且整個戰國時代有那麼多知名歷史人物不用，偏偏就要選一位記載不多、對歷史也無甚影響的黑人，難免令人質疑團隊是否另有用心，為了政治正確要讓黑人成為遊戲主角才突然改變傳統。

《刺客教條：暗影者》

《刺客教條：兄弟會》中的達文西。

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遊戲的宣傳影片也因而遭到負評轟炸；由於現時YouTube已不公開倒讚數，因此倒讚數只能以插件和用戶統計來估算，據「YouTube Dislike Viewer」的數據，遊戲的宣傳影片倒讚數已達到58萬，比讚好數多出一倍以上，即超過3分之2的人倒讚；而日語配音版宣傳片的讚好比例更是去到3800對38000，即是有足足9成人倒讚。

《刺客教條：暗影者》的宣傳影片：

如果單單是選了黑人當遊戲主角，也許不會有那麼多反對聲音；後續遊戲團隊發表的言論及網友的發現令討論度再為提高。《刺客教條：暗影者》的創意總監Jonathan Dumont早前接受日本Fami通訪問，被問到為何會採用彌助作為主角時，表示團隊想要尋找一位「我們的武士」，亦即並非日本人的角色。他續指彌助與葡萄牙人一同來到日本的故事很適合用來講述日本當時所面臨的危機，團隊認為透過彌助的視角探索並且發現日本十分值得期待。但或許是和最近的炎上有關，相關描述已遭刪改。

據Fami通訪問在internet archive上的記錄，內文寫明「我們的武士」；但文章現時已修改過，移除了相關字眼。

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遊戲的開發團隊成員也被網民「起底」；遊戲的主編劇「Alissa」（＠mossinmind）的推帳號特被網民發現，網民發現她有「woke」人士常見的在個人描述中表現自己的代名詞（she/her），亦被發現她有追蹤「Sweet Baby Inc.」：為一間顧問公司，協助遊戲公司創作「更好、更有同理心，多元化、具吸引力、有趣、有意義、充滿包容的故事」及排除「敏感內容」（亦即一般所謂政治正確）。以上原因令網民認為她是覺醒文化woke、政治正確的支持者。現時Alissa已將自己的推文隱藏。

https://x.com/mossinmind

而遊戲的歷史/設定顧問「Sachi Schmidt-Hori」則被網民發現是一位主要研究日本中世紀佛教故事中男男戀的教授；其著作《Tales of Idolized Boys: Male-Male Love in Medieval Japanese Narratives》的簡介也提到是講年輕男孩以及特別著重於性、性傾向、年齡、自主性等「社會建構」，和女權人士經常提倡的「性別是社會建構主義」說法不謀而合。

種種原因和表證加起來，令許多玩家都覺得遊戲已被政治正確滲透，認為團隊僅僅是想要有黑人來當遊戲主角才選擇彌助和日本戰國時代為舞台，而根本沒有尊重過該段日本歷史和文化，是為「文化挪用」；亦令喜愛日本文化的人份外氣憤。

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用黑人做主角唔係唔得 但有無尊重過亞洲人同日本文化

事實上記者認為選用「彌助」作為遊戲的切入點這件事本身並不無妥；史實上關於彌助的記載非常少，但這一點也賦予了開發者創作空間，可以更自由地發揮創作各種曲折離奇的劇情和遭遇。

而Ubisoft自然也不是第一個在動漫遊戲中以彌助創作，光榮的《戰國無雙5》就有彌助登場，其他如漫畫《天下第一日本最強武藝者決定戰》（テンカイチ日本最強武芸者決定戦）中也有彌助。

《戰國無雙5》中的彌助

《天下第一日本最強武藝者決定戰》中的彌助

但問題是選取彌助作為主角，到底是因為他是個很好發揮的人物，還是因為他的膚色？據網上資訊所得，彌助雖然被織田信長收為近臣、獲賜佩刀等，但是從來沒有被彌助被正式策封為武士的記載；因此彌助並非真正的武士，既不符合遊戲創意總監所指是「我們的武士」，亦不會像預告片以華麗的全身鎧甲登場。

載有彌助的日本繪畫。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%A5%E5%8A%A9

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亦有網民指出預告片的其他表現亦不符合日本當時的時代背景，如佩刀的方式錯誤等。若《刺客教條：暗影者》真的重視日本歷史和文化，就不應該犯上這些錯誤。

比較之下，同樣以古代日本為舞台的遊戲《對馬戰鬼》，其開發團隊就對舞台對馬島進行了大量實地考察，戰鬥方面也請來了日本古武術「天心流」的傳人協助進行動作捕捉以求真實感。

當然遊戲不是記錄片可以自由創作，《對馬戰鬼》也有很多超人類的誇張道具和招式，但重點是一樣是西方遊戲工作室製作的日本背景歷史遊戲，在《對馬戰鬼》中玩家可見到團隊在創作同時對日本文化的重視和尊重，而在《刺客教條：暗影者》中則只見到傲慢。

不少網民特別是日本人，都對遊戲以政治正確之名行差別待遇之實感到不忿：政治正確常說因為黑人演員一直遭到剝削所以要增加黑人在電影、遊戲等的曝光；但是讓黑人拿走黃種人當主角的機會、對黃種人差別待遇就沒有問題。

https://x.com/Goliback1234v/status/1791975793599692867

有網民回報在《刺客教條：暗影者》正式公開之後，就有人不停試圖修改維基百科的條目，在沒有任何證據支持下將彌助「修改」為日本武士；此類指鹿為馬的行為亦進一步引起玩家反感。

https://x.com/Grummz/status/1790849911908651049

也有網民笑稱不論最後輿論的風向是什麼都好，單是這一波「炎上」所吸到的關注和流量就已經足以讓Ubisoft笑出來。不過雖然賺了點擊率但另一方面卻可能賠了股價；在《刺客教條: 暗影者》剛公布不久Ubisoft的股價就急挫，最多更跌到15%；雖然在近日逐步回升，但仍未能回到遊戲公布前的水平。