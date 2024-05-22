Elden Ring DLC 艾爾登法環黃金樹幽影故事影片公開 玩家熱烈討論論｜《Elden Ring》艾爾登法環的DLC《黃金樹幽影》Shadow of the Erdtree將在6月21日推出，官方在昨日（5月21日）發表全新故事宣影傳片story trailer引起機迷關注，玩家們熱烈討論影片中透露的各種細節和資訊。



艾爾登法環DLC《黃金樹幽影》最新故事影片公開

撰文之時影片發布約15小時左右，已有超過270萬觀看次數和20萬個讚好，可見Elden Ring對玩家的吸引力。

影片中展示了瑪莉卡、米凱拉和梅瑟莫等多位交界地的神祇，以及梅瑟莫帶領大軍及巨人將幽影樹下的城堡化為火海的場面。有玩家指出影片一開始登場的人物正是瑪莉卡，而場景則與玩家和褻瀆君王拉卡德（大蛇）戰鬥的場景如出一轍。

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這一段展示的可能就是瑪莉卡開始籌備背叛黃金律法的第一步，可能是正在創造自己分身拉達岡或女兒梅琳娜，也可以是指別名「黃金」的葛德溫或，又或名為「黃金」的某種東西，詳細要在DLC中由玩家再發掘。

於是有玩家想出一個理論，就是瑪莉卡在創造這個名為「黃金」的東西時，幽影（shadow）也同時誕生；而瑪莉卡的做法是將一切有關幽影的東西都關進幽影地，玩家在DLC會做就是找出米凱拉為什麼要前往幽影地以及在該處做了什麼。而瑪蓮妮亞和米凱拉關係密切，在DLC中也很有可能知道瑪蓮妮亞是如何變成腐敗女武神。

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https://www.reddit.com/r/Eldenring/comments/1cx9mj5/elden_ring_shadow_of_the_erdtree_new_story/?sort=confidence

而旁白結合影片結尾展示多位形似褪色者的人物膜拜米凱拉的引記（可能在遊戲中會以賜福的形式出現）；可以認為旁白者正是米凱拉的追隨者之一，以至很可能會在DLC中以NPC形式登場。最後出場的褪色者中有一位看起來是白面具的人（未必是梵雷本人），不過觀乎蒙格溫對米凱拉的執著，有蒙格溫的勢力在幽影地跟著米凱拉也並不奇怪。

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不過魂系列向來出名採用「碎片式」述事，許多玩家即使玩到爆機，也未能很了解遊戲的故事及設定，特別是玩家並不會直接體驗的情節，例如交界地的歷史、黑刀之夜、破碎戰爭等等都未必會很清楚。記者自己也是雖然早就拿了《艾爾登法環》的白金成就，但對於遊戲的故事及世界觀也只是一知半解，對於今次故事影片自然也沒太多心得可以提供，更關於影片中的細節就留待各路「環學家」來解讀了。

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而隨同影片發布，Bandai也發表了官方的新聞稿，玩家可以看看其中有否透露一些重要訊息。Bandai官方新聞稿完整內容：

自從大型資料片《黃金樹幽影》的消息問世以來，玩家們總是不厭其煩地討論著幽影之地及其與交界地的關係。在本宣傳影片中，將呈現瑪莉卡從未揭露的過去，以及發生在幽影之地、不為人知的屠殺。



這場有失美德與榮譽的秘密戰爭使恐懼降臨幽影之地，但仍未能解釋為何米凱拉決定捨棄他的力量及命運，轉而走上幽影之地。他希望在這裡達成什麼？儘管敘說故事的人也不明白，卻仍然有眾多信眾持續追尋著他。



影片的完整中文字幕如下：

......米凱拉大人曾經提過

一切的開端 始於誘惑與背叛──

黃金因此誕生

而幽影 也随之現形

接著 戰爭爆發

那是場決不受讚揚 被掩蓋的戰爭

沒有賜福 毫無名譽可言的屠殺

……梅瑟莫之火 肆虐其中

所以米凱拉大人決定捨棄一切──

包含那與黃金相連的身體、力量

還有他的命運

即使如此 我們還是願意追尋他──

踏上那位大人走過的路

……你也和我們一樣 對吧？

