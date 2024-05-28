PS5 Pro、生化危機9、對馬戰鬼2｜PlayStation未來發布會15個預測｜2024年即將來到6月，傳統上電子遊戲界許多重點發布都在6月至8月的夏季舉行，最近就有外國媒體預測下次PlayStation發布會將有什麼發布正式公開。



外媒預測下次PlayStation發布會重點內容 PS5 Pro呼聲最高

傳統上電子遊戲界許多重點發布都在6月至8月的夏季舉行，而Xbox已經表明將在6月10日舉行下一期Xbox Games Showcase，任天堂也早在月初公布將在6月舉行新一輪Nintendo Direct（但日期未定，且不會提及下一代主機Switch 2），三大主機廠商只餘PlayStation尚未公布下次發布會的日期。

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https://x.com/NintendoCoLtd/status/1787736516921581661

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最近外國遊戲媒體Gamingbolt就發表一份預測，列出15個有機會在下次PlayStation發布會中亮相的重點發布，其中呼聲最高的自然是吹風已久的PS5半代升級「PS5 Pro」PlayStation 5 Pro。尤其是坊間盛傳PS5 Pro將於今年12月聖誕檔期發售；如果下次PS發布會於8月或9月才舉行的話，就很有可能正式公開PS5 Pro。

（網路概念圖片）

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按圖放大外媒對未來PlayStation發布內容15個主要預測：



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外媒對未來PlayStation發布內容15個主要預測：



1.《Silent Hill 2》重製版

Konami官方剛剛公布將在5月30日舉行最新發布會Silent Hill Transmission；當然這並不代表遊戲就不會在將來的PlayStation發布會中亮相、公開更多內容



2.《潛龍諜影3：重製版》

去年公開預告片之後就未有進一步消息，或者會在PS發布會中公開更多詳情。



3.《Fairgame$》

《Fairgame$》是PlayStaion的全新IP，為一款團隊競技型的劫掠遊戲，將登陸PS5及PC平台。官方稱遊戲將讓你化身現代羅賓漢，打破規則、追尋驚險刺激的體驗和收集酷炫的戰利品以劫富濟貧。遊戲在去年5月由PlayStation正式公開，但之後一直未有太多詳情。



4.《CONCORD》

和《Fairgame$》一樣在去年公開，PlayStation第一方新IP遊戲，PVP多人對戰第一人稱射擊遊戲，同樣將登陸PS5和PC。



5.《Marathon》

由Destiny 2的Bungie開發《Marathon》是一款科幻 PVP射擊遊戲，玩家將飾演名為 Runners 的模控機械傭兵，在 Tau Ceti IV 星球上探索失落的殖民地，從中尋找財富、名聲和惡行。《Marathon》目前正在為PlayStation 5和PC 進行開發，將提供跨平台遊玩和存檔功能。



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6. Astro Bot新作

稍早時份由外國知名爆料人士billbil_kun爆料Astro Bot的新作即將公佈，繼續由Team Asobi工作室開發；畢竟是PlayStation的吉祥物之一



7. Bluepoint Games的下一款新作

接連交出質素極高的《汪達與巨像》重製版、《Demon's Souls》惡魔之魂重製版而備受肯定的Bluepoint Games；想想當年《Demon's Souls》是PS5首發遊戲已經快4年，也差不多是時候再公布新作 / 新的重製遊戲了。



8. Bend Studio的下一款新作

PS4末代遊戲《Days Gone》往日不再已推出五年有多，也差不多是時候聽到Bend Studio的新發表了。在2022年時Bend Studio官方曾公開表示已在開發新IP遊戲，並且新遊戲將基建於Days Gone的開放世界技術。



9.《對馬戰鬼2》

遊戲受到如此好評，很難想像官方不想添食；而且按照史實還有第二次元日戰爭可以玩，更可將舞台進一步由對馬島擴展到九州等其他戰場，正正是大把嘢玩。



10.《戰神：諸神黃昏》PC版

按PlayStation近年積極將第一方IP移植到PC的方針，《戰神：諸神黃昏》PC版應該也不遠了。



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11. 《地平線》Horizon系列的LEGO遊戲

地平線Horizon系列已多次和LEGO合作推出玩具，將來有一款LEGO遊戲也不出奇。



12.《Returnal》開發商HOUSEMARQUE的新IP

記者本人相當喜歡Returnal，如果HOUSEMARQUE有新作是十分歡迎。同樣HOUSEMARQUE官方在2022年曾表示過正在開發新IP，但之後就沒有更多消息。



13.《Marvel's Venom》

雖然未有正式發表，但觀乎在Marvel's Spider-Man 2中Venom有如此多戲份，遊戲的下一集以Venom做主角也很合理，加上早前Insomniac的大型流出事件就表明有一款以Venom為主要操作角色的遊戲在製作中，只是看官方什麼時候正式發表。



14.《生化危機9》

最新關於生化9的流出爆料都很多，玩家們當然十分期待，不過最近爆料就指出生化危機9不會在今個夏季發布。



15. PS5 Pro

