真三國無雙新作、MH Wilds新影片|State of Play PS發布會懶人包|最新一集的 PlayStation 官方線上發布會「State of Play」剛在香港時間 5 月 31 日清晨播出最新一集,今次發布陣容相當不錯有多個重點公布,《香港01》科技玩物頻道以下整理發布會懶人包。



真三國無雙正式回歸 Monster Hunter Wilds首支gameplay影片

今次 State of Play 時長約半小時,公布了多款將於 PS5 及 PSVR2 推出的遊戲,其中有不少是首次公開的新作又或是首次正式公開 gameplay 影片,以發布陣容而言是相當豪華。

重點發布有《三國無雙》系列正傳新作正式公布、《戰神: 諸神黃昏》PC 版發售日公開、《Monster Hunter Wilds》首支 gameplay 影片、《Silent Hill 2》重製版發售日公開、《Path of Exile 2》流亡黯道2 年內展開搶先試玩、Marvel 版鬥陣特攻類對戰遊戲《Marvel Rivals》、《Astro Bot》系列完全新作遊戲正式公布,發售日也一併公開。

另外值得一提是今次發布會有個既令人興奮又令人失望的地方,就是第一個公開的《Concord》gameplay 影片:官方先播出一條約 4 分鐘長、相當精彩的 CG 動畫,短短 4 分鐘已將人物性格和世界觀刻劃得十分到位,甚至給到人《銀河守護隊》Guardians of the Galaxy 的美妙感覺。

如果按此規格製作Concord的CG電影,記者一定比錢入場支持。

但影片播完後官方表示《Concord》是一款 5v5 第一身射擊對戰遊戲,這點就令包括記者在內的不少機迷都相當失望,畢竟按照 CG 動畫表現出來的水準,如果做成《The Outer Worlds》、《Titanfall 2》般的劇情主導遊戲,又或直接做成動畫電影肯定非常吸引。

CONCORD,5V5的第一身射擊對戰遊戲,6月8日開始接受預購

《戰神: 諸神黃昏》PC 版,9月19日推出

真三國無雙Origins正式公布,發售日未定,平台為PS5、Xbox Series和pc

Infinity Nikki,感覺像是有奇跡暖暖復換衫玩法的冒險遊戲;查了一下發現真的是奇蹟暖暖開發商疊紙網絡的作品,今年第3季開放測試

Ballad of Antara,美術風格獨特的類魂動作遊戲,2025年推出

Marvel's Rivals,網易開發的類overwatch第三身對戰射擊遊戲,今年7月開始封測

Where Winds Meet,韓式古裝風類魂動作遊戲,上市日未定

Path of Exile 2 流亡黯道2,2024年底開始搶先試玩

Silent Hill 2重製版發售日公開,2024年10月8日上市

Astro Bot的全新動作冒險遊戲,2024年9月6日推出

Skydance's Behemoth,帶Skyrim感覺的PSVR2遊戲

Alien Rogue Incursion,異形 PSVR2 遊戲