超強動畫截圖出處搜尋器Trace.moe精準定位至秒｜呢種動畫都搵到｜如果是上網比較多的人，可能時不時都會遇到一個情況是偶然看到或朋友傳來一張動畫的截圖，卻苦於找不到圖片的出處；雖然也可以試用 Google 的圖片搜尋但亦不一定能尋找到準確結果，以下就推薦一個好用的動漫搜圖網站「Trace.moe」，方便大家能輕易找出動畫截圖的出處。



以圖搜尋動畫 可準確至圖片於哪一集、哪一秒出現

相信大家可能都會試過在看 Twitter（推特，現 X） 、Facebook、Instagram 等社交平台或上網看論壇、留言板時，見到一些感到興趣但又不知來自哪部動畫的圖片或影片，令人很是懊惱。下次遇到這個情況除了 Google 以圖搜尋之外，還可試試這款免費動畫搜尋工具「trace.moe」。

https://trace.moe/

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Trace.moe 用法相當簡單，只要在網站上傳動畫的截圖或輸入圖片連結，系統就能快速找出截圖是來哪一部動畫，甚至連該畫面出自哪一集、於該集內的什麼時間點出現都會注明。當然如果看到的不是圖片而是影片，也可試試自行截圖再以之搜尋。

搜尋後會按相似度列出搜尋結果；在點擊搜尋結果時更會播放約數秒的預覽讓玩家確認搜尋結果；不過相當地因為版權問題，網站並不會提供完整的動畫觀看或下載。

像《葬送的芙莉蓮》這類大熱作品當然難不倒它。

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很有趣的是就連成人動畫（即所謂「裡番」）也可以搜尋得到；記者以經典成人動畫《夜勤病棟》的名場面「你連心愛女人的大便都不敢吃 還敢說愛她」搜尋，第一張 4:3 的圖片無法找到正確結果，換了一張 16:9 的圖片之後就成功找到。然後記者再試《鬼父》、《euphoria》、《Bible Black》、《彼女×彼女×彼女》等經典裡番也都順利成功（需要用戶點擊「show NSFW results」後才能正常顯示結果）；因為畫面很糟糕的關係就不張貼圖片了，有興趣的人也可自己再用其他裡番的圖片試試看。

搜尋裡番時要在搜尋結果下方點擊這個「Show NSFW results」才能看到裡番的結果

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不過 Trace.moe 雖然功能強大，但還是有一定的限制，因為 Trace.moe 是透過分析圖片的顏色分布再比對搜尋，因此圖片的比例並非動畫播出時的畫面比例（4:3 或 16:9），又或是調整過光暗或對比度、施加過顏色濾鏡又或是被添上塗鴉等，就有可能搜不到正確結果。

畫面比例不正確或（因為截圖失真或錄影等原因）顏色不同時就往往找不到正確結果，例如記者明明是以《機動武鬥傳G高達》的「真流星蝴蝶劍」搜索，卻跑出結果是《創聖之大天使》。

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此外還有一個頗有趣的小盲點，就是因為一些動畫（特別是較長篇的動畫，如以年為單位的「年番」等）會有所謂的「兼用卡」，將相同的鏡頭、畫面在不同集數中重覆使用，搜尋這些兼用卡畫面時雖然能特定出動畫作品，但就會顯示出不同集數的搜尋結果。例如有人測試《Gundam Seed》中自由高達「全彈發射」的畫面，結果分別跑出《Gundam Seed》和《Gundam Seed Destiny》好幾集的結果。

（網路圖片）

還有就是新播出的動畫大概需要 24 小時才能被系統分析過可以被搜尋得到；當然舊動畫就沒有這個問題。