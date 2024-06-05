勇者鬥惡龍X 覺醒的五種族 OFFLINE PS5版簡評：繁體中文體驗神劇情｜著名網路遊戲《勇者鬥惡龍X》推出已有多年，近年官方為其推出可單人遊玩的 Offline 版本，最近更終於有正式繁體中文版推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。



日本國民RPG系列的MMO遊戲

日本國民 RPG 遊戲《勇者鬥惡龍》基本上都為單機遊戲作品；不過隨著時代進步也有推出其他營運模式的遊戲如手機遊戲等，而《勇者鬥惡龍X 覺醒的五種族Online》（DQX Online / DQ10 / DQO）就是多人線上角色扮演遊戲即所 MMORPG。

DQ10 可說是 DQ 版的 FF14。

《香港01》科技玩物頻道以前也報導過 DQX 的一位著名富二代啃老玩家相關事件：

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DQ10 在玩家之間的評價相當高、被視為最出色的 MMORPG 遊戲之一，尤其是劇情如同 DQ 系列一貫高質很受好評。但同時遊戲也施行嚴格的鎖國政策，除了日服外只曾出過已經倒閉的中國服，日服也需要長連 VPN 才能玩到，再加上日服自然是沒有日文以外的語言 （到近年才有玩家製作的英語 mod），遊戲對海外玩家來說非常不友好，也導致其在華語圈的玩家內不太有人氣。現在推出 offline 版更設有繁體中文，華語區的玩家終於可以無障礙體驗遊戲的劇情了。

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實質等同DQ10重製

在遊玩本作之前記者也很好奇一個線上遊戲要如何變成單機版；如果直接將原本的 MMO 機制照搬過去，豈不是會變得非常「肝」。原來遊戲是將 MMO 版 DQ10 的劇情及部份特色系統如職業、種族、技能板、鍊金術等保留下來，然後以有點類似 HD-2D 的背景配上 World of Final Fantasy 般的卡通 3D 風格，重新製作成一款單機遊戲，並不是要玩家以自己一個人去完成整個 MMO 的玩法。當然即使是這樣遊戲內容也已經非常豐富。

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本格復古風 JRPG 未必合現代玩家口味

作為 RPG 遊戲 DQ10 Offline 可說是相當復古，有許多現代玩家難以理解的設計，例如存檔只能在教會進行，也沒有動態難度和戰力提示，如果中途不自行練功、賺錢換裝備的話，就連序章都會 Game Over。

遊戲也從 MMO 版的即時戰鬥改為回合制指令形式，沒有近年流行的 ATB 系統或動作玩法；這種傳統指令式戰鬥加上需要跑腿、跑地圖、練功刷等刷錢的古舊 JRPG 玩法，大概未必是現代玩家人人喜歡的設計；但如果是像記者般從小接觸日系 RPG，就會喜歡那種古早味。

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Steam版評價相關

遊戲也有推出 Steam 版，不過現時 Steam 版的評價相當低；查看評價似乎是繁體中文的顯示出了問題；而據玩家留言回應遊戲的繁體中文已修復正常，想買 Steam 版的人可以不用擔心語言問題。

總結：愛復古 JRPG 必玩



單純論遊戲製作質素的話，《勇者鬥惡龍X 覺醒的五種族 OFFLINE PS5》有不錯水準，只是其玩法和設計較為老派，未必所有玩家都能樂在其中。而遊戲在 Steam 設有免費試玩下載，有 3~4 小時左右的內容量，可以先試試自己能否接受這種復古風 RPG 遊戲再決定要不要買。