刺客教條暗影者實機畫面惹議！文化挪用？BLM？網民罵ubi零尊日本｜經典開放世界遊戲系列《刺客教條》Assassin's Creed 的最新作《刺客教條：暗影者》Assassin's Creed: Shadow 將於今年底推出；遊戲自公開以來就因為其涉及 DEI（多元、平等和包容）、BLM 和文化挪用等議題而風波不斷，最近遊戲公開 gameplay 影片而再次受到以日本為首的網民抨擊。



《刺客教條：暗影者》實機畫面公開 日本網民齊負評

《刺客教條：暗影者》日前正式公開長達十多分鐘的實機遊玩影片；雖然遊戲也有畫質出眾、新戰鬥系統令人期待等備受肯定的地方，但就受到以日本為首的網民大量負評，指出遊戲出許多不足和錯誤之處。

《刺客教條：暗影者》實機畫面影片

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前暴雪高層、最近儼然成為了關注遊戲界被 LGBT 滲透情況的 KOL 「Mark Kern」（@Grummz）也在推特發表帖文；帖文整合了遊戲 gameplay 影片中彌助這個「歷史人物」中荒誕行為，包括「戰鬥音樂是饒舌 / 嘻哈音樂」、「隨意進入村落毆打亞洲人」、「使用過度且不名譽的暴力，如擊碎落敗敵人的頭顱等」、「讓村民不停向彌助打恭作揖」、「說出『我就是正義』等像是蝙蝠俠一般的台詞」。

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帖文也引用了 reddit 網民整理翻譯的日本留言，大量指出了影片中不合理、不符合日本歷史和文化的地方，例如將神社中作為神域入口的「鳥居」做成村莊的入口等。

影片中更有不少謬誤是無關日本文化，而是違反常識與科學：例如有一幕明明農民正在水田中插秧，彌助卻說成「人們正在忙於豐收」；遊戲中的季節表現也是完全亂來，遊戲中有櫻花開花、插秧、柿子和大米收成的畫面同時出現，但網民就指出這幾樣事情是一年中不同的季節、月份的特徵，不可能同時出現。

許多留言指出遊戲對於日本歷史和文化的錯誤引用，以及各種不合理的荒誕表現。（YouTube）

不說可能還不太覺，但被人點出之後，確實會覺得剛剛才策馬經過插秧的水田，然後就見到櫻花盛開和裝好的米很奇怪...https://www.youtube.com/watch?v=n4eNqdf2HZw

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電子遊戲作為一種娛樂，劇情、人物設定和背景當然可以虛構，將彌助設定成一位武士本身問題不大；但既然要結合歷史事件和舞台來創作，那也好應該對舞台當時的風土人情有所了解，並在真實性和藝術性之間取個平衡，否則就不是戰國日本而是「日本戰國風的異世界」了。影片中一些被網民指出有謬誤的地方，有些甚至是只要稍花功夫在網路或維基百科已能找到答案，難怪會有人批評遊戲團隊「傲慢」。

戰國時代的日本人向黑人低頭行禮，的確令人感覺魔幻。https://www.youtube.com/watch?v=n4eNqdf2HZw

遊戲影片現時給人的感覺是「白人想像中的日本」：將一些有日本感覺的元素和象徵符號如櫻花、武士、鎧甲、鳥居等擺在一起，然後就說它是戰國時代。不難理解日本人會覺得不被尊重，其他對日本文化較為熟悉的玩家也會覺得遊戲毫無說服力。單就歷史和文化考究這一點，《對馬戰鬼》完全將《刺客教條：暗影者》比下去。

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部份日本網民對遊戲影片的評擊留言：



+ 1

比較之下，2004 年的日本動畫《琉球武士瘋雲錄》Samurai Champloo 更是將江戶時代和現代文化大玩 cross-over，更大量融入了 Hip-hop 元素，卻從未被視為對日本文化的不尊重，反而作品在全球各地均廣受好評。這便是作品在好好理解了的文化的基礎上再進行創作的絕佳例子；不過至少現在而言，不少網民並不認為《刺客教條：暗影者》有做到同樣的效果。