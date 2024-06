DOOM、戰爭機器新作|Xbox Game Pass 公布18款首發即日可玩新作|雖然最近一兩日最大單的新聞是蘋果發布會,但機迷除了蘋果之外,更應該關心剛在 6 月 10 日凌晨舉辦的 Xbox 發布會 2024 Xbox Games Showcase;會上有 Xbox 工作室、Bethesda、動視暴雪 Activision Blizzard 及個第三方廠商帶來了大量將於 2024 至 2025 年內推出的遊戲發布。



18 款大作將登陸 Game Pass 首發即日可玩

今次 Xbox 發布會時長接近 2 小時,公布了多款新作遊戲及玩家期待的系列續作,像是《毀滅戰士》DOOM 系列的新作《DOOM: The Dark Ages》、《戰爭機器》Gears of War 系列的最新作《Gears of War E Day》等。而其中自然有多款遊戲會登陸 Xbox 自家的遊戲訂閱服務 Xbox Game Pass,官方也整理了 18 款將在推出首日即可於 Xbox Game Pass 遊玩的遊戲。

按圖放大 18 款將登陸 Game Pass 首發即日可玩遊戲:



《Call of Duty: Black Ops 6》決勝時刻: 黑色行動6-2024 年 10 月 25 日



《Indiana Jones and the Great Circle》印第安納瓊斯:古老之圈-2024 年內



《Gears of War E-DAY》戰爭機器 E-DAY-日期未定



《S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl》浩劫殺陣 2 車諾比之心-2024 年 9 月 5 日



《Age of Mythology: Retold》神話世紀重製版-2024 年內



《Fable》神鬼寓言-2025 年內



《South of Midnight》-2025 年內



《State of Decay 3》-日期未定



《WUCHANG: Fallen Feathers》明末:淵虛之羽-2025 年內



《DOOM: The Dark Ages》-2025 年內



《Avowed》-2024 年秋季



《Microsoft Flight Simulator 2024》微軟模擬飛行 2024-2024 年 11 月 19 日



《Mixtape》-2025 年內



《Perfect Dark》-日期未定



《Clair Obscur: Expedition 33》光與影:33號遠征隊-2025 年內



《Flintlock: The Siege of Dawn》-7 月 18 日



《Winter Burrow》-2025 年第一季



《ATOMFALL》-2025 年內