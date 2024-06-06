PS Store 優惠｜街霸6半價、人中8 六五折｜PS Store夏日遊戲節特賣20款必買推薦｜一年一度的遊戲界大型線上發布活動「Summer Game Fest」將於太平洋時間 6 月 7 日舉行，各平台、廠商都趁機推出減價優惠促銷，PlayStation Store 便有推出 Summer Game Fest 特賣，以下整理 20 款抵玩必買之選。



PS Store Summer Game Fest 特賣

參與打折的完整遊戲超過 700 款，若將 DLC 等追加內容特價都計算在內的話，優惠商品更是超過1200款。減價遊戲的陣容亦相當吸引，最值得留意是《街頭霸王6》Street Fighter 6 半價出售迎來歷史新低，還有《人中之龍8》、《對馬戰鬼導演剪輯版》、《生化危機4》重製版也折扣出售。今次特賣優惠期間到 6 月 19日結束；如果正在等 Elden Ring 艾爾登法環的 DLC 黃金樹幽影未有遊戲玩，今次特賣肯定有合心水的選擇。

👉PSVR2正式支援PC！官方轉接器推出可支援4K畫質 8月上市賣呢個價

按圖放大PS Store Summer Game Fest 特賣 20 款必買推薦：



+ 19

👉玩家分享《碧血狂殺2》十個超狂細節 網民讚嘆：不愧係世一神作

PS Store Summer Game Fest 特賣 20 款必買推薦：



Street Fighter 6 Deluxe Edition (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-50% 優惠價HK$329.00。原價HK$658.00。



《Ghost of Tsushima 導演剪輯版》 (簡體中文, 韓文, 英文, 泰文, 繁體中文, 日文)

-58% 優惠價HK$238.56。原價HK$568.00。



人中之龍８ 終極版 PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-35% 優惠價HK$401.70。原價HK$618.00。



人中之龍 維新！ 極 數位豪華版 PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-50% 優惠價HK$244.00。原價HK$488.00。



人中之龍 極2 (中文版)

-56% 優惠價HK$184.80。原價HK$420.00。



👉波提歐遺器光錐星魂組隊 強不強抽幾命｜崩壞:星穹鐵道2.2版攻略

人中之龍０ 誓約的場所 (中文版)

-56% 優惠價HK$87.12。原價HK$198.00。



Resident Evil 4 Gold Edition PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-20% 優惠價HK$302.40。原價HK$378.00。



《波斯王子：失落王冠》(Prince of Persia: The Lost Crown) (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-40% 優惠價HK$232.80。原價HK$388.00。



女神異聞錄５ 皇家版 (簡體中文, 韓文, 繁體中文)

-40% 優惠價HK$262.80。原價HK$438.00。



女神異聞錄５ 戰略版 PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-35% 優惠價HK$291.20。原價HK$448.00。



👉勇者鬥惡龍X覺醒的五種族OFFLINE PS5版簡評：繁體中文體驗神劇情

女神異聞錄５ 亂戰：魅影攻手 (繁體中文)

-50% 優惠價HK$229.00。原價HK$458.00。



Ratchet & Clank: Rift Apart 數位豪華版 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文)

-50% 優惠價HK$314.00。原價HK$628.00。



RESIDENT EVIL 2 (簡體中文, 韓文, 英文, 泰文, 繁體中文, 日文)

-75% 優惠價HK$78.00。原價HK$312.00。



Metro Exodus: Gold Edition (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文)

-85% 優惠價HK$46.20。原價HK$308.00。



《極速快感™：熱焰》豪華版 (中英韓文版)

-85% 優惠價HK$82.35。原價HK$549.00。



👉 艾爾登法環黃金樹幽影DLC外媒搶先試玩重點整合｜8種類百款新武器

超級機器人大戰OG THE MOON DWELLERS (中文版)

-81% 優惠價HK$96.71。原價HK$509.00。



女神異聞錄３ Reload PS4＆PS5 (簡體中文, 韓文, 繁體中文)

-30% 優惠價HK$334.60。原價HK$478.00。



Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 英文, 泰文, 繁體中文, 日文)

-60% 優惠價HK$155.20。原價HK$388.00。



緋紅結繫 PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 繁體中文)

-84% 優惠價HK$76.64。原價HK$479.00。



索尼克 超級巨星 PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 英文, 泰文, 繁體中文, 日文)

-50% 優惠價HK$169.00。原價HK$338.00。



👉克洛琳德聖遺物武器組隊推薦｜原神4.7版新角色攻略 強不強抽不抽

《極地戰嚎 6》年度遊戲版 (簡體中文, 韓文, 英文, 泰文, 繁體中文, 日文)

-70% 優惠價HK$262.50。原價HK$875.00。



少女魔淨 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-45% 優惠價HK$121.00。原價HK$220.00。



Bloodstained: Curse of the Moon 2 (英文, 日文)

-60% 優惠價HK$40.00。原價HK$100.00。



受讚頌者 給逝者的搖籃曲 (中韓文版)

-70% 優惠價HK$125.40。原價HK$418.00。



受讚頌者 虛偽的假面 (中韓文版)

-70% 優惠價HK$125.40。原價HK$418.00。



受讚頌者 二人的白皇 (中韓文版)

-70% 優惠價HK$125.40。原價HK$418.00。



另外是早前 State of Play 特賣仍在舉行中，不過那邊的遊戲減期期間就較短，到 6 月 12 日結束，有感興趣的作品就要盡快出手了。