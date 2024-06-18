ASTRO BOT宇宙機器人搶先試玩心得：PS遊戲竟然玩到任天堂感覺｜稍早時份 PlayStation 播出線上發布會「State of Play」，公開了大量將於未來一兩年推出的新作遊戲情報，其中壓軸公布的《Astro Bot》宇宙機器人備受許多玩家期待。《香港01》頻道獲香港 PlayStation 邀請參加《Astro Bot》的第一手搶先試玩，以下為感想心得。



＊以下素材均擷取自 PS5。

Astro Bot 宇宙機器人

Astro Bot 雖然早已被玩家認知為 PlayStation 的吉祥物，但原來一直都沒有正式中文譯名，今次就正式將中文名字定為「宇宙機器人」。

遊戲玩法可以簡單理為《Super Mario Oddessy》 x 《Star Fox》；在遊戲中設有多個不同 3D 平台關卡，玩家要在關卡中前進到底，沿路打倒敵人、收集金幣和救出被困的機械人。而除了平台的部份，也會有需要操作 PS5 手掣型的噴射機飛行的部份。

《Astro Bot》

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無壓力的好玩 海量PS彩蛋

在之前 State of Play 影片的留言中，不少玩家都表示最期待的正是這款《Astro Bot》（記者也有同感）；而在實際遊玩過之後《Astro Bot》也沒有讓記者失望。

遊戲玩起來感覺很像《Super Mario Odyssey》：在關卡中跑跑跳跳、一直前進到關底即可。遊戲操作也非常簡單和直感，甚至不需要任何說明，只要自己在遊戲中略為摸索就能掌握到操作方式（當然在得到新能力的時候還是會有按鍵提示）。

《Astro Bot》

遊戲的風格可愛，場景設計出色；值得一讚是演出做得非常細緻，即使是一閃而過的鏡頭，機械人的肢體動作和表示（顯示器畫面）也是做得一絲不苟。

關卡雖然基本都一本道形式走到底，但是場景中有很多可互動的地方，像在踩在特定位置後會生出金幣等，又例如起重機的操縱桿雖然無法操作，但如果攻擊操縱桿的話，起重機的畫面（臉部）會做出 > < 的表情，非常可愛。在整個遊戲的各個地方都有這些小驚喜等待你去發現。

遊戲也有大量 PS 經典遊戲/角色的彩蛋，像是救出 Kratos 及 Atreus 時他們正身在一艘小艇之上，而小艇在《戰神》中代表什麼相信有玩的人都知道。

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難度方面，大部份情況下玩家只有 1 點生命值，被任何攻擊打中又或掉出場外都會 Game Over；但同時遊戲中的 check-point 相當密集，即使死了也幾乎不會有什麼損失，再多試幾次前進到下個 check-point 即可。加上遊戲操作方式簡單，即使不是擅長動作遊戲的玩家也能享受其中。記者好像已經很久沒有在 PlayStation 上玩到這類沒有壓力、可以無憂無慮隨心所欲地遊玩的作品了。

《Astro Bot》

當然遊戲也有提供一些高難度的關卡滿足喜歡挑戰的朋友，這些關卡不難本身難度高，更不設中途 check-point，需要由頭一命跑到尾才能通關。記者自問算是較為擅長玩 platformer 遊戲，在試玩中可玩到的兩個挑戰關也試了 20~30 次左右才成功。

遊戲也設有多個 Boss 戰，基本上也是機制戰鬥以解 gimmick 為主。

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真正展現 PlayStation 優勢

記者認為《Astro Boy》是真正展現了 PlayStation 作為主機的優勢：在 PlayStation 5 擁有強大機能的前提下，除了 PS 系列一貫的高畫質大作遊戲如《戰神》、《地平線》系列之外，如果能有懂得製作遊戲的人、多做《Astro Boy》這類簡潔明快的遊戲，便能讓玩家在 PlayStation 上一樣有任天堂的感覺。而另一方面，在 Switch 上面是絕對不可能有 PlayStation 的遊戲體驗；記者自己在試玩的 1 個小時也十分享受。 PlayStation 應該要有更多《Astro Boy》這類遊戲才對。

各種 PS 經典角色造型的機器人也很可愛。

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當然硬要橫向比較的話，以記者自己在遊玩版中遊玩到的關卡而言，設計上比起任天堂經典的《Super Mario Odyssey》仍然是些差距，但已經足夠讓人覺得相當好玩了。而且在官能享受而言《Astro Bot》也有其優勝之處，不單畫質、流暢度和物理效果更出色之外，DualSense 帶來的觸覺返饋及自適應扳機也令遊玩時更為投入。

再加上就目前的資訊來看，《Astro Bot》有超過 80 個關卡，可救回的機械人數量多達 300 個，遊戲內容量很可能比《Super Mario Odyssey》還要多更抵玩。

Astro Bot 現已開放預售，並於 9 月 6 日正式登陸 PS5；遊戲普通版售價為 468 港元。