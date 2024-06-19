薩爾達傳說智慧的再現、Ｍario Party新作 Nintendo Direct懶人包 Metroid Prime 4｜Nintendo Direct 懶人包｜任天堂在香港時間 6 月 18 日晚上 10 時播出最新一集的官方線上發布會「Nintendo Direct」，今次發布會有不少重磅發布，《香港01》科技玩物頻道以下整理重點內容。



發布長達 40 分鐘 但仍然無 Switch 2 消息

今次 Nintendo Direct 長達 40 分鐘，不過官方直在直播的說明欄中表示今次不會有 Switch 後繼機的發布，只集中在將於 2024 年下半發售的 Switch 遊戲。

Mario Party、Mario & Luigi RPG 系列完全新作

是次發布會有不少重磅發布發首次公開的完全新作遊戲，首先有 Mario & Luigi RPG 系列的新作《Mario & Luigi RPG: Brothership》，2024 年 11 月 7 日發售；然後有 Mario Party 系列的最新作《超級瑪利歐派對 空前盛會》Super Mario Party Jumboree，將收錄超過 110 款小遊戲，並且是系列首次加入支援最多 20 人線上對戰模式，預定 2024 年 10 月 17 日發售。

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薩爾達傳說完全新作 今次唔玩林克玩薩爾達

另一重磅公布則是《薩爾達傳說》系列的完全新作遊戲《薩爾達傳說 智慧的再現》（ゼルダの伝説 知恵のかりもの）；最有趣的今是玩家將不是操作林克而是會操作薩爾達公主作為遊玩角色，真真正正是「薩爾達傳說」了。

《薩爾達傳說 智慧的再現》

在遊戲中玩家可以操作薩爾達在遊戲各處收集「知惠」，可理解為收集物品的藍圖，例如桌子，木箱等；然後玩家可在任意地方、不限次數地無限將這些物品再現出來；例如玩家可以不停再出現木箱，以搭出一條樓梯。而除了物品之外，就連怪物都可以收集藍圖後再現，用來和敵人作戰或開僻道路等。感覺有些類似《王國之淚》，只要你想得到又實行得到，遊戲可以有無數的通關方法，唯一的限制是玩家的創意。2024 年 9 月 26 日發售。

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Square Enix 多款重制遊戲推出

然後還有《勇者鬥惡龍》Dragon Quest 3 代的 HD-2D 重製，以及連帶公布了《勇者鬥惡龍》1 & 2 同樣會以 HD-2D 格式重製；前者於，後者則預定 2025 年內推出。因為在故事的時間線上 DQ3 是位於最早，所以按照 3 -> 1 -> 2 的順序來玩，會有更特別的體驗。

另外也公布了 Romancing Saga 2 的重制《Romancing Saga 2 Revenge of the Seven》，2024 年 10 月 24 日推出。

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Metroid Prime 4 壓軸公布

壓軸公布則是多年前已發表過標題，但之後就一直未有進一步消息的《Metroid Prime 4》，正式名稱定為《Metroid Prime 4 Beyond》，從影片展示更見到不再使用經典的橫向平台玩法，而是變成了第一身射擊遊戲。當然也可能第一身射擊只是遊戲的一部份玩法，隨著進度還會再變回橫向平台以至 3D 動作等亦不出奇。

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此外還有大量遊戲的影片及發售日公布，詳細如下：



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- Nintendo World Championships Famicom世界大會，任天堂官方的紅白機 Speedrun 遊戲，設有排行榜和連線模式，2024 年 7 月 18 日發售



- LEGO Horizon Adventures，2024 年冬季發售



- Fantasian Neo Dimension，阪口博信 x 植松伸夫打造的 RPG 遊戲，2024 年冬季發售



- Nintendo Switch Sports 追加免費新項目「籃球」，可 2v2 對戰，2024 年夏天推出



- Metal Slug Attack Reloaded



- Luigi Mansion 2 HD，2024 年 6 月 27 日推出



- FARMAGIA，2024 年 11 月 1 日推出



- Donkey Kong Returns HD，2025 年 1 月 26 日發售



- Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics，7 合 1 遊戲合集，有訓練模式及可線上對戰/協力，2024 年內發售



- ぶっとバード Butto Bird，現已開售



- Hello Kitty Island Adventure，2025 年發售



- Nintendo Switch Online + 追加 pack 添加 3 款新遊戲，《薩爾達傳說 眾神的三角神力與四人之劍》、《Perfect Dark》和《Metroid: Zero Mission》；頭兩者均對應連線。



- Fairy Tail 2 今年冬季發售



- Phantom Brave: The Lost Hero，2025 年發售



- Stray 知名貓貓遊戲移極至 Switch，2024 冬季發售



- NINJA SLAYER NEO-SAITAMA IN FLAMES，2024 年 7 月 24 日推出



- 新電波人類RPG FREE!，7月22日推出



- Eggy Party，類 Fall Guys 派對大逃殺遊戲，7 月 19 日推出，和 Fall Guys 不同是有地圖編輯器



- 逆轉檢察官1&2 御劍精選集，人物畫像全部製新繪製，亦可使用原版像素風格，2024 年 9 月 6 日發售



- 神椿市協奏中，音樂遊戲，2024 年 8 月 29 日推出



- 深夏時光！ 二十世紀的暑假的 DLC「ゆうやけの島とラジオ局」，已經推出



- 百日戰記-最終防衛學園-，《彈丸論破》系列的小高和剛及其班底之新作遊戲，看起來玩法和《十三機兵防衛圈》頗相似，2025 年內推出

