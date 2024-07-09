名偵探柯南展香港站直擊｜1方法半價買飛．柯南上身互動體驗踢波飛車｜《名偵探柯南》日本長青推理冒險動漫，即日起在尖沙咀舉行《名偵探柯南The MOVIE 展～銀幕回顧錄～》香港站互動展覽，這活動在日本及台灣均大受歡迎，記者入內試玩覺得比一般動畫主題展更具玩樂跟互動元素，當然還有Pop Up Store買展覽限定／新電影精品。



不只看原畫．滿滿的互動元素

記者自己並不討厭在動漫主題展看靜態的原畫展覽，但如果動／靜雙方面能夠取得平衡，當然更皆大歡喜啦！今次《名偵探柯南The MOVIE 展～銀幕回顧錄～》就好識玩了，劈頭先來睇串燒動畫回顧多年來的柯南劇場版作品，更精選了7部人氣劇場版，將劇情化身為互動game，喚醒粉絲的電影回憶！早鳥76折購票

名偵探柯南展7月香港開幕｜$88打卡7大電影場景、1個方法半價買飛

真相只得一個！（鍾世傑 攝）

青山剛昌親筆畫

劇場版串燒回顧短片不能拍照，但旁邊就有作者青山剛昌親筆畫的柯南色紙，以及各位聲優的簽名板。

右起：作者青山剛昌親筆畫的柯南色紙，以及各位聲優的簽名板。（鍾世傑 攝）

互動體驗．聲光效果佳

除了一些1：1角色3D立像打卡位（來自《引爆摩天樓》的柯南及《純黑的惡夢》的安室透），有些劇情場甚至改篇成一些玩法簡單的互動體驗，比如《零的執行人》，原來是體驗身處一部失控狂飆的車廂，雖然玩家沒甚麼可以控制，但走入超長的車廂型展區後，就可以feel到狂風打面、地板震盪，以及動種聲光效果，好不有趣。

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柯南上身射個靚波

試完《零的執行人》體驗區你就會想，永遠不要跟柯南、金田一等「漫畫名偵探」同車同機，分分鐘命仔都冇埋。

《零的執行人》，原來是體驗身處一部失控狂飆的車廂。（鍾世傑 攝）

最搞笑是《異次元的狙擊手》足球互動體驗，不玩不知柯南的足球射門比《足球小將》大空翼更強勁，一球可以射上鈴木塔（劇中Tokyo Skytree的化名）。

搞笑又誇張的《異次元的狙擊手》足球互動體驗。（鍾世傑 攝）

幾搞笑的「駕駛」體驗

《往天國的倒數計時》及《唐紅的戀歌》不約而同都是跟「駕駛」有關，不過就並不是真的駕駛game，前者要心中倒數30秒並準時踏煞車；而《唐紅的戀歌》則扮演與工藤新一齊名的高中生偵探服部平次駕駛越野電單車。

記者自己就最喜歡《紺青之拳》遊戲，可最多3人合作，以拳頭打飛怪盜基德的「賭神飛啤牌」。

《紺青之拳》遊戲可最多3人合作，以拳頭打飛怪盜基德的「賭神飛啤牌」。（鍾世傑 攝）

玩完high完之後，就可以走入「銀光幕後台」展覽區睇電影設定資料展。

入場「戲肉」買買買

最後就到「戲肉」pop up store，此處分成兩部份，頭一part發售與台灣／日本展覽相同的會場限定紀念精品，記者最感興趣是多部劇場版的主題tee。另外還有最新電影《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》的主題店，發售相關的新品。

名偵探柯南展香港站 Pop Up Store 實況。（鍾世傑 攝）

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1個方法半價買飛

《名偵探柯南The MOVIE 展～銀幕回顧錄～》有多種不同內容的入場券，特定門票加送紀念卡及電影膠捲風書籤，上01Space仲有方法半價購買門票，Fans即刻bookmark定連結、夠鐘就出手搶飛！7.9前搶購76折早鳥價門票

《名偵探柯南The MOVIE 展～銀幕回顧錄～》香港站



日期：2024.07.10 WED ~ 2024.09.01 SUN

地點：香港尖沙咀廣東道30號 AnimaTokyo 1樓 INCUBASE Arena

時間：10:00至22:00 建議最後入場時間 21:00

展期價格：7月10日起發售

展期特典票： HK$138/套 (展期特典票包含 2 張特別紀念卡，共 4 款設計，隨機送出。) *(7月22日後進場才可獲得一款特典套票)

展期單人票：HK$110/張

展期學生門票 / 優惠票：HK$88/張 （入場需持有有效學生證正本作實）