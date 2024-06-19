流螢遺器光錐組隊推薦｜崩壞星穹鐵道2.3攻略 流螢強不強抽幾命｜人氣手機遊戲《崩壞: 星穹鐵道》剛在今日 6 月 19 日迎來 2.3 版本更新，推出了玩家們都等了很久的大人氣角色「流螢」，以下提供流螢角色全攻略，遺器光錐組隊推薦及星魂（命之座）抽取分析一文看清。



流螢角色簡介

流螢是 2.3 版本新增的 5 星火屬性毀滅命途角色，是遊戲中的犯罪組織「星核獵人」的成員之一。流螢早在 2.0 的主線劇情中登場，戲份不算太多但因為劇情中表現吸引而廣受玩家喜愛，而在正式實裝前官方更連推多條動畫短片為其宣傳，可說是「官方親女兒」。至於流螢的身份、過去和在劇情裡的遭遇雖然早已不是秘密、官方的動畫短片中都有明確展現，留給尚未玩完主線和未看動畫短片的人自行體驗。

被星際和平公司懸賞97億的流螢。

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流螢基本玩法

流螢的核心玩法圍繞弱點擊破和「變身」：流螢發動終結技之後會進入完全燃燒狀態，期間會強化自身普攻及戰技，且提高速度、弱點擊破效率和敵人受到擊破傷害。而通常形態下流螢的戰技可以消耗自身生命來回復能量，讓她能更快進入變身狀態。

變身演出讓人想出00 Gudam中的一個名場面。

而作為主打弱點擊破的角色，流螢的秘技為對方附上火屬性弱點，而且發動終結技期間可以無視弱點強制削弱對方韌性（但效率減至一半左右），不怕弱點不合而無法輸出（當然面對本身就弱火的敵人就更順暢）。

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流螢星魂（命之座）分析

現時一般建議流螢抽 0 命、2 命或 6 命；基本上 0 命已有足夠的強度，1 命效果能無視一定防禦力及減少戰技點消耗，效果本身不俗但如果將流螢放在同諧主角的超擊破體系時，超擊破隊的主要成員阮梅和加拉赫都是產點角色，戰技點並不太緊張，單純抽 1 命的價值並不太高，預算有限的話比起 1+0 會建議優先確保 0+1。

流螢星魂效果：



+ 1

而 2 命效果可以在流螢擊破敵人弱點或擊倒敵人時獲得額外回合，類似希兒的「再現」，非常離譜；條件許可的話抽上 2 命用起來會爽快很多。而 6 命不用說自然是最強的，課長和真愛黨建議直接抽滿。

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另外沒有阮梅的玩家還要考慮一點，現時最適合的流螢的超擊破體系中，阮梅是除了同諧主角以外最重要的隊員；有阮梅和沒阮梅的超擊破傷害差距極大，甚至可以說現時超擊破的強很大程度上都來自阮梅提供的加成。當然不排除將來會有比阮梅更好的超擊破隊員，但現階段要玩流螢的話，有阮梅和沒阮梅的差距實在是太大。假設你有流螢 2+1 的預算但沒有阮梅的話，會建議改為分別抽流螢和阮梅的 0+1，整體效果會好很多。

阮梅

另一方面，2.3 下半還有 5 星量子智識角色「翡翠」，記者個人對翡翠的興趣不大（對不起了三石琴乃），加本上身又有阮梅 0+1，所以就 all-in 了流螢 2+1 然後今版就全力儲石等 2.4 的雲璃。但如果你會想抽翡翠的話，就要看看如何分配資源以及要不要課 / 可以課幾多了。

雖然流螢的額外回合有冷卻時間，不像希兒的再現可以利用終結技斬殺敵人等技巧在一回合內多次觸發，但也已經足夠強勁了

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流螢光錐（專武）相關

流螢的專武光錐「夢應歸於何處」能提高裝備者的擊破特攻，以及在裝備者對目標造成擊破傷害時向目標施加debuff，令其受到來自裝備者的擊破傷害提高及速度下降。擊破傷害提高的效果非常稀有，更重要是可完美配合同諧主角的超擊破體系：由於超擊破需要目標陷入弱點擊破狀態才能觸發，令敵人速度下降時就等如延長弱點擊破時間 = 更多輸出機會，只要能多打一下已經血賺。

不過流螢專武強歸強，現時遊戲中也有相當不錯的 4 星毀滅光錐「銘記於心的約定」，如果滿疊影的話效果和夢應歸於何處相差約為15%左右。另外由於流螢天賦自帶攻擊力轉換為擊破特攻，因此加攻擊力的光錐都可以使用，例如模擬宇宙光錐「記一位星神的隕落」效果就相當好，是專武以外的最佳選擇。其他像是「無處可逃」、「鼴鼠黨歡迎你」等也都能用（當然 4 星就需要滿疊影）。

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流螢遺器（聖遺物）相關

這方面非常簡單，用今版新出的就對了：「蕩除蠧災的鐵騎」在任何情況下都是流螢的最優解，建議努力刷一套回來。

蕩除蠧災的鐵騎

次元遺物方面，新出的「劫火蓮燈鑄煉宮」自然也是最適合流螢的套裝，但是現有的擊破特攻遺物「盜賊公國塔利亞」也很不錯；如果已有詞條非常好的塔利亞套，可以不用勉強去刷新的次元遺物。

劫火蓮燈鑄煉宮要在今版新出的「差分宇宙•永恆笑劇」裡獲得。

主詞條用攻擊身、速度鞋、攻擊球和擊破特攻繩。不用屬傷球的原因是一來擊破傷害並不受屬傷加成，二來流螢自帶攻擊力轉擊破特攻，因此使用攻擊球。而流螢自帶回復能量的戰技，因此也不需要用充能繩，用特攻繩提高輸出更好。副詞條最優先擊破特攻和速度，然後百份比攻擊力也不錯，其他生命、防禦、雙爆、命中和抗性等都沒什麼用。擊破特攻最好達到360以吃盡天賦加成，達不到的話就能堆多少就多少吧。

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流螢組隊相關

基本上最佳配置都是配合同諧主角的超擊破隊，標準配置是加拉赫+同諧主+阮梅+流螢。加拉赫由於有擊破傷害提高以及強化普攻極高的削韌效果可幫助打弱點，在進攻方面是最佳選擇；但如果生存壓力真的太高加拉赫頂不住時，也可以換入其他保命能力更強的生存位如符玄、砂金、藿藿等。亦可以視對方的弱點屬性來選擇，例如對弱物理的敵人用娜塔莎也是可以（當然前提是擋得住不會死）。

如果沒有阮梅的話，下位替換有佩拉、艾絲妲或銀狼：攜帶決心如汗珠般閃耀的佩拉，對超擊破隊伍的傷害加成和阮梅相差不遠，但佩拉沒有擊破效果提升和延長擊破時間，隊伍全體打出的超擊破次數比阮梅少很多，對方沒有冰弱點時差距就更大。艾絲妲則是削韌能力強、提高速度則可提升全破擊破效率和弱點擊破後的輸出次數，但對傷害的加成則是3人中最低。而銀狼則能值入弱點以及減防減抗，但缺點是只能對單。三者都能用但當然都比不上阮梅，視情況和練度來選擇吧。