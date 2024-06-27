超屈機指紋石盾流教學 DLC變簡單模式輕鬆屈boss｜黃金樹幽影攻略｜Elden Ring 艾爾登法環 黃金樹幽影難度相當高，《香港01》科技玩物頻道以下提供一個可令遊戲變成「簡單模式」的懶人流派「指紋石盾流」，輕鬆通過整個 DLC。



超安穩懶人流派「指紋石盾流」

雖然 DLC 已經提供了新的強化系統「幽影樹庇佑」，能大為提高玩家的攻擊力及減傷率（防禦力），但是 DLC 中的新敵人和新 Boss 強度都非常高，尤其許多 Boss 都有超強侵略性，會接連使用傷害極高的大範圍連擊，想要以翻滾閃避或一般盾牌擋格都非常困難，即使有庇佑之下仍然不少玩家打到叫苦連天。

不過凡事都總有對策，最近就有不少玩家提出使用本篇已有的「指紋石盾」流派可輕鬆通過整個黃金樹幽影。指紋石盾是遊戲中有最高防禦性能和減傷率的盾牌，即使是 DLC 中攻擊力變得更高的 Boss，用指紋石盾也能安全擋下其攻擊。

指紋石盾位於本篇的「癲火封印」中，取得方法可見另文攻略：



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這個流派的玩法非常簡單，就是用舉盾時接近無敵的指紋石盾擋住 Boss 所有的攻擊，輸出方面基本上只要等對方攻過來再防禦反擊即可。畢竟 DLC 中的 Boss 攻擊頻率都非常高，不用擔心會出現舉著盾時對方又不攻擊你眼望我眼的情況，可以一直反擊。加上 DLC 中新增了能強化防禦反擊的靈藥，只打防禦反擊就完全有足夠的傷害；同時防禦反擊的削韌性也比一般攻擊高，更容易令 Boss 失衡再打致命一擊。

可看以下 Asmongold 的影片（注意有 Boss 戰等如有劇透），就連 Asmongold 都可輕鬆過 Boss，就知道這流派有多強。

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武器方面其實用什麼都沒什謂，因為只要舉盾舉得穩根本不會死，武器用自己喜歡、手感適合的即可。不過因為指紋石盾需要 48 力量，一般用同樣以力量加成為主的武器如特大劍、大錘、大斧、特大劍等會較為方便，又或用戟等攻距較長的武器，以減少防禦反擊打空的情況。

例如可用被評為 DLC 中數一數二 OP 的血怪手臂。

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如果是帶有吸血 / HP 回復能力的武器就更為方便，因為即使是指紋石盾也不能 100% 防住屬性傷害、仍然會扣少許血量，這時可用武器把血吸回來，又或是使用瑪蓮妮亞的大盧恩（受到傷害後短時間內可靠攻擊回血）吸血，就連水都不用喝，減少破綻。

也可以用長槍、刺劍等能邊舉盾邊攻擊的武器，真正攻防一體；也可選用毒派生的「蟻刺細劍」，一把就能上毒和腥紅腐敗，上毒後舉著盾等 boss 自己死就行了。

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防具一般分成重裝和輕裝兩個玩法，前者就全穿最高減傷率的裝備，以免因失誤沒擋到，或被捕綁技捉住都不會被秒殺。後者則在用大盾的同時保持中重量以正常翻滾走位，盾只用來擋麻煩的連續攻擊。懶人的話建議前者穿重裝，可以穿全套大山羊套裝（在本篇中解帕奇支線及火山官邸的獵殺任務獲得），不單減傷率高還有提高強韌度效果，不怕防禦反擊時被敵人打斷。

DLC 新加的孤牢騎士套裝也好用

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護符也可以視情況靈活選擇，泛用的有綠龜護符（加精力回復）、曲劍護符（強化防禦反擊）、大盾護符（強化防禦強度）、大山羊護符（提高強韌度）、DLC 新增的銅綠圓碟（重量越高受到傷害越少）等等。如果覺得 DLC 的難度太高，不妨去洗點換個指紋石盾玩玩看，進入簡單模式。