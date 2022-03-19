艾爾登法環Elden Ring攻略 癲火之王結局達成條件 PS5 / Xbox｜《香港01》科技玩物頻道艾爾登法環攻略，以下為遊戲其中一個結局「癲火之王」的達成條件，以及一周目內完成所有結局的方法。



三個結局七個分支 一周目可達成全結局

《艾爾登法環》中共有三個結局，分別是「修復法環」、「群星時代」以及「癲火之王」。一般情況下遊戲的結局是打倒最終Boss「艾爾登之獸」後，跟據玩家在遊戲中有沒有達成條件而出現結局的選項，然後玩家再選擇結局（和隻狼一樣）。

修復法環結局只要打倒最終Boss後觸碰瀕毀瑪莉卡便可；而視乎玩家在遊戲中有沒有完成對應NPC支線，可以獲得「完美律法的修復盧恩」、「死王子的修復盧恩」以及「忌諱詛咒的修復盧恩」；以不同修復盧恩來修復艾爾登法環會有對應的結局CG觀看，但都視作「修復法環」結局，成就（獎杯）亦共用。

打完最終Boss才揀結局，佛心遊戲。

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「群星時代」則是魔女菈妮的結局，需要完成整條魔女菈妮的支線、打倒最終Boss後在地上的藍色召喚符號召喚菈妮達成，有成就（獎杯）。最後一個結局則是「癲火之王」，開啟條件是在王城最底部的癲火封印處受賜癲火後通關，同樣有成就（獎杯）。但要注意如果玩家已受賜癲火，那就不能再選擇其他結局，只能成為「癲火之王」。

即睇艾爾登法環癲火之王結局達成方法：

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要達成癲火之王的結局條件上很簡單，只要到達王城地底最深處的「癲火封印」，解開封印便算達成條件。只是要到達「癲火封印」需要通過遊戲其中一個最難打、地形最複雜的地區「棄置惡兆的地底」（王城下水道），如果不看攻略單是找路都要一段時間。以下為由下水道起點「地底大道旁」前往癲火封印的路線影片，可先跑一次開了賜福後再慢慢探索下水道回收道具。

王城下水道（棄置惡兆的地底）跑法示範：

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得到癲火後如果想回心轉意選其他結局，唯一方法是完成整條義手少女「米莉森」的支線任務，獲得「米凱拉的針」後，在逐漸崩壞的法姆‧亞茲拉中打倒隱藏Boss「龍王」，然後在Boss房中間使用米凱拉的針，就可以封印癲火再選擇其他結局。但如果封印了癲火，今個周目就再也不能選擇「癲火之王」結局了。.

一周目達成全結局方法

由於遊戲是打倒最終Boss「艾爾登之獸」才選擇結局，而玩家在打倒最終Boss後仍可以自由行動，因此只要運用Save / Load大法，便可以在一個周目入完成所有結局。

首先玩家必須要完成整條魔女菈妮的支線（已有另文詳細攻略），然後可以先前往「癲火封印」的賜福（但不要開啟封印），另外喜歡的話也可以解有修復盧恩的NPC支線（如死眠少女菲雅）。完成這些後就可正常攻略遊戲直到打到艾爾登之獸。

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PS5不能將存檔備份去USB手指，所以一定要關閉自動周步、用雲端來回復存檔

PS版的玩家在打倒艾爾登之獸後在賜福休息後離開遊戲，然後關閉「自動同步處理保存資料」（必須）再上傳你的存檔（PS4版可將存檔再備份去USB手指再加一個保險）。至於Steam版存檔備份方法則請自行網上搜索了。

上傳存檔後回到遊戲隨便選一個結局，到獲得成就（獎杯）後退出遊戲回復你的存檔（從雲端下載），便會回到選擇結局前，這次選另一個你剛才沒選的結局。跳杯後再回復一次存檔、脫光身上裝備（包括護符）去開啟癲火封印受賜癲火，再回去瀕毀瑪莉卡完成癲火之王結局，這樣就能在一周目達成所有結局的成就了。

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