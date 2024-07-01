街霸6半價、艾爾登法環7折｜Steam夏日特賣20款抵玩必買推薦
街霸6半價、艾爾登法環7折｜Steam夏日特賣20款抵玩必買推薦｜6 月尾接連有艾爾登法環 黃金樹幽影、Final Fantasy XIV 7.0 版本 Dawntrail 等大作接連推出，相信機迷們早已十分忙碌了。但可別忘了 Steam 一年一度的夏日特賣 Steam Summer Sale 已正式展開，以下推薦 20 款抵玩必買之選。
夏日特賣 Steam Summer Sale 開跑 街霸6半價
作為 Steam 年度最大的特賣活動，Summer Sale 的規模當然也不同凡響；不單參加特賣的遊戲作品數量多，打折力度也是相當大，一些數年前的大作遊戲更可能打到兩折甚至一折，例如《Far Cry 6》2 折、《Back 4 Blood》喋血復仇更去到 1 折跳樓特賣，賣到咁平即使遊戲有些瑕疵也不再重要了，抵玩！有興趣的玩家都可趁機出手。
另外是剛推出大型 DLC 黃金樹幽影的《艾爾登法環》遊戲本體也有 7 折優惠，想加入幽影地戰鬥現在就是時候了。
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按圖放大 Steam 夏日特賣 Steam Summer Sale 20 款必買推薦：
艾爾登法環
HK$ 335.30 -30% 原價HK$ 479.00
Lies of P
HK$ 196.80 -40% 原價HK$ 328.00
電馭叛客 2077：終極版 組合包（連 DLC 自由幻局）
HK$ 339.16 -43% 原價HK$ 598.00
歧路旅人 II
HK$ 287.40 -40% 原價HK$ 479.00
霍格華茲的傳承
HK$ 187.20 -60% 原價HK$ 468.00
👉大刀、獵龍大刀超強力新武器取得方法｜艾爾登法環黃金樹幽影攻略
Palworld / 幻獸帕魯
HK$ 140.25 -25% 原價HK$ 187.00
Street Fighter 6
HK$ 229.00 -50% 原價HK$ 458.00
喋血復仇 Back 4 Blood
HK$ 38.80 -90% 原價HK$ 388.00
人中之龍８
HK$ 327.60 -30% 原價HK$ 468.00
人中之龍7外傳 英雄無名
HK$ 178.80 -40% 原價HK$ 298.00
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Granblue Fantasy: Relink
HK$ 285.60 -30% 原價HK$ 408.00
機戰傭兵VI 境界天火
HK$ 335.30 -30% 原價HK$ 479.00
受讚頌者 系列組合包
HK$ 219.60 -64% 原價HK$ 610.00
女神異聞錄３ Reload
HK$ 334.60 -30% 原價HK$ 478.00
DOOM Eternal
HK$ 74.99 -75% 原價HK$ 299.99
Stray
HK$ 105.00 -40% 原價HK$ 175.00
夜族崛起
HK$ 104.30 -30% 原價HK$ 149.00
鐵拳8
HK$ 324.33 -43% 原價HK$ 569.00
DJMAX RESPECT V
HK$ 70.00 -80% 原價HK$ 350.00
原子之心
HK$ 155.20 -60% 原價HK$ 388.00
Far Cry 6
HK$ 87.60 -80% 原價HK$ 438.00
Blasphemous 2
HK$ 100.00 -50% 原價HK$ 200.00
Hi-Fi RUSH
HK$ 127.80 -40% 原價HK$ 213.00