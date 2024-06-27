瑪利歐兄弟大佬Mario各行業都做過：水管工人、賽車手、運動員、廚師、醫生；弟弟路易吉最出名就是做「捉鬼專家」，如果你常玩「Mario Kart」系列，當中的鬼屋賽道正是由他擔正的鬼屋冒險遊戲《Luigi’s Mansion》生出來。由於Switch將在年尾出第4集，任天堂順勢將3DS《路易吉洋樓2》推出Switch HD 高清版！



路易吉洋樓2 HD｜產品由任天堂（香港）贊助提供

《路易吉洋樓》故事說Mario在鬧鬼大屋裝修時忽然失蹤，路易吉為了尋找大佬，與專門研究鬼怪的「哎唷·喂博士」救助，得到一部鬼怪吸塵器；玩家要先控制Luigi用電筒照向鬼怪、令他們停止行動，再開吸塵器「吸鬼」，你還可以順便收集掉在地上的寶物。玩法易懂且氣氛很好，輕度驚嚇但不失笑點的劇情，亦可放心一家大細玩。

玩家要先控制Luigi用電筒照向鬼怪、令他們停止行動，再開吸塵器「吸鬼」

鬼怪被吸引時會抵抗，愈勁的怪物、完全吸入機內的倒數時間愈長。在版圖中你可以收集到一些「齒輪」型道具，可以加強「吸鬼機5000」的戰鬥力，後期可以一吸十。

鬼怪被吸引時會抵抗，愈勁的怪物、完全吸入機內的倒數時間愈長。

成功吸收鬼怪後，更可以收集到寶物，你更可以用吸塵機功能吸起地上的寶藏。

成功吸收鬼怪後，更可以收集到寶物，你更可以用吸塵機功能吸起地上的寶藏。

在續集《路易吉洋樓2》中，路易吉將面對新魔王「害羞幽靈王」，他破壞了「暗月石Dark Moon」，令到鬼怪溪谷的鬼魂狂暴化。路易吉被哎唷·餵博士安排前去調查，與好拍檔「吸鬼機5000」一起在鬼怪溪谷各大版圖中冒險，收集「Dark Moon」碎片令鬼怪冷靜下來。

在續集《路易吉洋樓2》中，路易吉將面對新魔王「害羞幽靈王」

與好拍檔「吸鬼機5000」一起在鬼怪溪谷各大版圖中冒險

雖然《路易吉洋樓2》已是11年前舊作，但玩落依然覺得內容好豐富，系統也不過時。第2集除了鬼屋還追加了高塔、地道、金字塔、冰山等不同風格的新版圖，連敵人的款式都增多了，並需要用吸塵機／電筒觸動地圖上的隱藏機關，增加了大量解謎過版元素。

以吸塵機吹向天花吊扇、打開暗道。

另一有趣玩法是4人合作模式，需要4個路易吉合作才可以過版，當中包括鬥快逃出、鬥收集最多寶物、鬥捉鬼數量等個人競爭元素。

另一有趣玩法是4人合作模式，

硬要說「缺點」，作品是由加拿大公司Next Level Games製作，不是任天堂「親生仔」，玩法跟原版Mario一點關係也沒有，敵人的設定也不及Mario系列的可愛、也比較單調。不過在流暢度、解謎元素、敵人設定等各方面仍然出色，未玩過這系列的Switch用家也不妨一試，好等10月玩第4集時更得心應手。

路易吉洋樓２ HD Luigi's Mansion 2 HD

平台：Nintendo Switch / 遊玩人數｜1至4人 / 行貨中文版售價 HKD$358