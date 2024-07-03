雙首龜、珍珠盾護符 全39個護符位置取得法一覽｜黃金樹幽影攻略｜艾爾登法環 黃金樹幽影 DLC 中一個新增了 39 個護符，一些是既有護符系列的進階版本，另一些則有全新效果，其中有不少都有強勁的效果，如果覺得 DLC 很難玩，這些新符護會很有幫助。以下整理 DLC 全 39 個護符的位置和取得方法。



艾爾登法環 黃金樹幽影 全護符位置取得方法一覽

如果有地區未曾到達可參看下文攻略：

👉艾爾登法環 黃金樹幽影攻略｜各地區前往方法及連接路線一覽

雙首龜護符



綠龜護符的強化版，在艾拉克河一個有螃蟹守著的瀑布洞窟內，洞內有３隻發光蚯蚓。

珍珠盾護符



在古遺跡下方賜福西面的軍營內寶箱獲得，效果是提升舉盾時物理以外減傷率，提高量更是多達20%，配合指紋石盾等高減傷的盾牌更可做到接近100%全屬減傷。

恩惠藍露滴護符



在墓地平原左下角的「恩惠教堂」內拾得，效果是隨時間自動回復 FP，相當有用建議優先拿取。需要在前往塔之鎮的大樓梯旁邊的崖邊通道才能到達。

雙手劍護符



在神殿鎮廢墟中間有個四面圍牆進不去的建築，要在在旁一處有深紅色布覆蓋著的斷牆騎馬助跑2連跳過去，需要眼明手快和對準角度，不行就多試幾次。跳進去後上樓梯過橋走到盡頭開寶箱，前有會有一隻角鬥士守著。效果是雙手共持武器時提升20%威力，非常強勁，可惜對戰技無效。

+ 4

介錯刀



在火吻廢墟最高處開門後寶箱獲得，效果是使用致命一擊後提升攻擊力，相當泛用的護符

熔爐薄翼護符



在勞弗古遺跡（東方）賜福，往西北方向走回到遺跡內部，一路走到底可見到一棵大樹，樹上拾得。效果是能強化後跳（不推方向按翻滾），但會增加受到的傷害；在PVP和拆解一些Boss的連續攻擊時會用到。

+ 2

熔爐全護符



在勞弗古遺跡最後段，花蕾教堂（正門口）的賜福往回走落樓梯轉右可來到戶外，走到盡頭能去到有一隻角鬥士走出來的升機降前；這個位置旁邊可以跳跳樂下降到懸崖下方的圍欄陣，沿著圍欄陣前進可去到一部升解機，坐升降機上去開啟古遺跡（大樓梯）賜福。開完賜福之後坐升降機回去繼續跳跳樂可來到一個有２個黃衣敵人的平台，平台崖邊有個洞口可進去後開寶箱獲得。效果是具備所有熔爐系列護符的效果，當然也會增加受到的傷害。

+ 8

乾枯花束



在塔之鎮上層通往塔之鎮賜福的捷徑升降機外，有一處斷牆可以跳進去（就是有一堆小蜘蛛蠍跳出來打你的地方），裡面可找到米凱拉的十字記號，然後沿路走到盡頭便拾到。效果是自己召喚的靈魂死亡時提升攻擊力

+ 3

👉尤彌爾支線任務攻略 拎超型黑夜刀 全覆眼膜位置｜黃金樹幽影攻略

鍛造術護符



在古鐵隕石鍛造遺跡內拾得，效果是提升投擲武器的威力，玩流紋系武器時很好用

紅琥珀鍊墜+3



擊敗霧谷地下墓地Boss死亡騎士掉落。

藍琥珀鍊墜+3



擊敗蠍河地下墓地Boss死騎士掉落。

綠琥珀項鍊+3



驅暗地下墓地第一層中，拉桿點燈的地方可看到正對面有洞口可以進去；然後在下個房間的欄河外跳出去下降到達開寶箱獲得。

+ 1

免疫角飾品+2



在塔之鎮上層一個有多隻石鳥鴉的屋頂，在一隻呆望遠方的烏鴉旁邊可下降到屋子內，拾得「井底鎖匙」；然後在塔之鎮賜福不遠處有個井口可爬梯下去，用鎖匙開閘到達塔之鎮底部（宮崎英高最愛的大毒池），然後擊倒裡面的腐敗樹靈獲得

+ 8

健壯角飾品+2



波尼監牢第一層，從洞口跳下去後往回走（途中會遇到大老鼠），走到盡頭爬上梯子房間內拾取

+ 1

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理智角飾品+2



喟歎監牢從第一個梯子下去的地方，左側第二個房間可以爬梯子下到老鼠洞，在洞中拾取

斑斕項鍊+2



勞弗古遺跡（西方）巨人旁邊的水池裡有一個被封印的風場（可直接在風場處用蒙格的囚具打碎封印，不用自己找），解鎖後利用風場跳到東面遺跡上樓梯開寶箱獲得

+ 2

外在神祇的傳說



在「眺望鎮」內拾得，效果是提升感應。

聖戰徽章



在塔之鎮中被火焰騎士昆蘭入侵，擊敗對方後獲得。效果是擊倒敵人時提升攻擊力

疾病護符



在置病村拾得，效果是遇到同樣的異常狀態時可抵升抵抗力

蕾菈娜的浮雕墜飾



在思希斯城被卡利亞騎士入侵後面的教堂拾得，效果是擺出架式一段時間後提升攻擊力

托莉娜的微笑



推進休里耶的支線，然後在青藍海岸南邊盡頭進入石棺大洞，再在石棺大洞盡頭打倒 Boss 融泥騎士後到達深紫花園。在深紫花園吸取托莉娜的花蜜4次後，和旁邊的休里耶對話並選擇轉達真相，再傳送到深紫花園賜福時會被休里耶入侵，擊倒對方後獲得

裂石護符



在穋斯廢墟內拾得，效果是提升踢擊和踏地類招式的威力

遠硬箭護符



在霧谷要塞塔頂寶箱獲得，霧谷要塞要在幽影亞壇西方懸崖邊下降到達。效果是提升箭和弩箭的威力及射程

狙擊弓護符



在望影露台擊倒 Boss 野豬騎士之後，於白金的破屋內拾得。效果是提升精密射擊的威力

銅綠圓碟



在恩希斯城後方、大道旁的十字記號西方石山上有傳送陣，以魔石劍鎖匙開啟後會傳送至勞弗古遺跡（無法由此處通往勞弗古遺跡的其他部份），在該處盡頭拾得。效果是裝備重量越高受到傷害越低。

+ 1

王受賜護符



在幽影城中庭金色的樹下拾得，效果是提升使用露滴聖杯瓶時的強韌度

火龍徽護符+3



在懲罰要塞內一個有很多鐵籠子的地方（有兩隻士兵守著），可以跳躍進入後方寶箱獲得，效果是最大幅提升火減傷率

+ 2

雷龍徽護符+3



在物種保藏庫1樓角落有個滿是疊起來的石碑的位置能跳進去，在裡面房間拾得。效果是最大幅提升雷減傷率

魔力龍徽護符+3



在城的前方賜福出發，西北方有條小路能穿過城前的橋底，沿路走到盡頭房間內拾得。效果是最大幅提升魔力減傷率

金黃色編髮



在隱匿之地的巫者村大樹下拾得，效果是最大限度提高聖屬性減傷率

珍珠龍徽護符+3



在物種保藏庫一直前進到7樓，拉動盡頭的拉桿改變中央石像的位置後，回到保藏庫4樓賜福，從後方露台可跳到石像的腳板上，然後前進下降到平台，回頭就是護符。效果是最大提升物理以外的減傷率

+ 4

狂龍護符



在老者的破屋拾得，位於通往懲罰要塞（後方）的靈魂氣流旁邊。效果是提升熔岩的威力

老翁的歡愉



在谷底森林中擊倒巡邏著、正常只能潛行避過的發狂老翁獲得。發狂老翁在一般情況下不會受到任何攻擊，只能在對方使用捕綁攻擊時以格檔反制後使用致命一擊打倒，記者的經驗是用小圓盾格檔或卡利亞式奉還會較易成功，而且判定的時間較早，差不多是對方開始舉手的時候就要反擊，到對方手舉高過頭開始揮下時再反就遲了。效果是周圍有人陷入發狂時提升攻擊力

紅種子護符+1、藍種子護符+1、親愛的星塵



這三個護符都在尤彌爾的支線期間取得，詳細可見另文攻略：

👉尤彌爾支線任務攻略 拎超型黑夜刀 全覆眼膜位置｜黃金樹幽影攻略

貫刺交錯樹、回擊交錯樹



在蕾妲的支線中兩次都選擇幫助蕾妲後和蕾妲對話獲得，但如此就會無法獲得角人的戰灰和安帕赫的裝備，只能在2周目補完

狂怒神獸



在大賜福以舞獅的追憶交換獲得