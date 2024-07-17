又一原神殺手橫空出世！《異環》突發公開幻塔團隊新作玩法似GTA｜一款全新的卡通渲染（Toon shader）風格的 3D 開放世界跨平台手機遊戲《異環》突發公開，似要成為下一個《原神》的挑戰者以至真正的「原神殺手」。



幻塔團隊打造 異常和日常並存的都市冒險

《異環》為《幻塔》的開發團隊「Hotta Studio」的最新遊戲，剛在 7 月 16 日首次正式公開，並發布了一條長達 17 分鐘的實機演示影片。

官方的遊戲介紹為：《異環》的故事將從海特洛市開始，玩家作為首位「無證工作」的「異象獵人」，將成為經營不善靠著接取民間異象委託維持周轉的古董店「伊波恩」的一員。玩家將與個性迥異、能力非凡的夥伴們共同探索各城市的所有謎團，經歷有笑有淚的各式奇遇，演繹一段又一段有趣的都市探索故事。

《異環》

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話係原神殺手 其實玩法更偏向GTA

雖然遊戲採用卡通渲染+開放世界玩法，大概很多人都會第一時間將其和《原神》對標；但其實從遊戲的宣傳影片所見，《異環》的玩法應該更為接近《GTA》俠盜獵車手系列。玩家操作角色在城市中自由行走探索，期間會遇上各種事件或戰鬥等。不單如此，影片中也演示了遊戲中可以開車乘坐載具，也能夠購買及改裝車輛，甚至能夠購買自已的住宅。

《異環》可以在公路駕車飛馳，另一邊廂《原神》上市快要 4 年了，仍然未有坐騎或類似的系統。

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另外和《原神》不同的是《異環》並非以 Unity 而是以 Unreal Engine 5 開發，因此若以畫質上限論《異環》應該會比《原神》更高。

《異環》

影片還中有一段演示記者非常欣賞，就是能操作重力，從而在牆壁以至天花板自由行走。而此期間遊戲的視角和立足面的轉移均極為順暢，大概是繼《重力異想世界》後在這類玩法中做得最好的一款。

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《異環》

不過單從影片所見，動作戰鬥方面的表現和米哈遊的《絕區零》、《崩壞3rd》相比還是有點差距，也不如同樣是開放世界的《鳴潮》颯爽；《異環》的戰鬥特效很華麗，但總覺有些脫力、不夠力量感。當然實際手感要自己親手玩過才知道，到將來遊戲有公開試玩 / 試玩時再研究。

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近年類似《原神》的開放世界已有越來越多選擇，但是類《GTA》的卡通渲染風格遊戲，《異環》很可能是第一款；雖然團隊的前作《幻塔》上市以來成績只屬一般，但說不定這款「動漫 GTA」能殺出重圍成為新一代人氣手遊。

另外值得一提是遊戲的台灣官方及事前預約也已開放，相信遊戲推出時很可能會是直接有國際版全球上線。