Switch《Nintendo World Championships Famicom世界大會》試玩報告｜這款Switch新作並不是單純的任天堂紅白機名作game合集，而是重製了美國任天堂90年代一個全國大型比賽，玩家可以最多單機8人進行超過150項有趣的小競賽。



任天堂紅白機Nintendo Family Computer 在1987年出世，改版成「灰機」Nintendo Entertainment System（NES）亦風靡歐美。任天堂於1989、1990年先在加拿大舉行「Nintendo Challenge Championship」，成功後再在美國舉行 Nintendo World Championships Famicom世界大賽。競賽項目並不是《大亂鬥》那種1對1分勝負，而是從13款紅白機／灰機遊戲中，定出超過150項小競技，比如鬥快食《超級瑪利歐兄弟》第1排、第1粒蘑菇；鬥快爬上《Donkey Kong》第1條梯；大人細蚊仔都可以公平鬥一番，成為不少美國「任廚」的集體回憶。

2017年，任天堂曾經重開這經典賽，不過後來就因為疫情影響，沒有再搞下去。去年Nintendo就再次以「經典重啟」為包裝，不過並非再次重啟比賽，而是宣布出game。任天堂的公關手法也是一絕，其宣傳片找來當年的小小參賽者，再次聚首一堂齊齊打機，回憶「返晒嚟」，單是買個情懷，都有不少人會付錢買game吧。

+ 1

Switch《Nintendo World Championships Famicom世界大會》可單機玩，亦有些元素是必須有任天堂付費戶口「Nintendo Switch Online」才能玩到。

計時賽｜單人反覆挑戰同一個任務，以刷新個人最佳記錄為目標，持續突破自我的極限。

世界排名大會｜任天堂server會每星期更新5個新挑戰項目，你可以跟全世界玩家競爭排名。大會結束後將統計參加者的記錄，爭做世界第一名。（須加入Nintendo Switch Online）

派對｜單機多人比試，只要每個玩家各自準備好控制器，即可以單機8人比試，很適合party玩。

究竟好唔好玩？單機都玩到上癮

記者覺得要畀200幾蚊，但對戰卻需要再付月費，感覺有點雞肋，單機8人對戰的機會亦不大，那麼單人模式又好嗎玩？想不到……還真是有點玩到中了毒，簡單重複挑戰如何可以快一點吃蘑菇，原來都很考功夫。如果你是玩Mario有強迫症，一定要完美收集全部星星的人，這類「挑戰極限」的小遊戲一定會令你上癮。但相反對action game不太拿手的玩家，這款作品可能不太適合你。

古老當時興，7月29日Hololive一班VTuber更會舉行任天堂世界大會線上比試，還在笑任天堂「炒冷飯」的人，說不定到時就會認為這碟炒飯「真香」呢。

7月29日Hololive一班VTuber更會舉行任天堂世界大會線上比試

不過如果要玩到最原汁原味，就建議用Switch的「Famicom型專用控制器」，它完全重現了當年紅白機只得十字掣+AB掣的長方型controler，曾遊玩過紅白機的玩家，絕對能夠從中體會以往的手感。

Switch「Famicom型專用控制器」

平台：Nintendo Switch

遊戲類型：動作／競速／派對

發售日：2024年7月18

廠商：Nintendo

售價：＄219

遊玩人數：TV模式1至8人／桌上模式1至8人／手提模式1人／網路通訊1人

對應語言：繁體中文, 簡體中文, 英文, 日文 , 韓文, 法文, 義大利文, 德文, 西班牙文, 荷蘭文, 葡萄牙文

支援控制器：Nintendo Switch Pro 控制器, Family Computer 控制器