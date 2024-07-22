SBI政治正確新作Flintlock大爆死｜玩家嘲：說好的現代受眾去咗邊｜近年遊戲界飽受DEI（Diversity、Equity、Inclusion，多元平等共融）、政治正確風潮影響，加上 Sweet Baby Inc 等政確遊戲顧問橫行，令許多遊戲都勉強加入黑人、胖子、義肢等元素。但政治正確並不代表市場受落，最近多款政確新作接連爆死，引來玩家齊聲嘲諷左翼宣稱的「現代受眾」modern audience 到底去了哪裡。



政確遊戲 Flintlock: The Siege of Dawn 推出 玩家數不足千人

類魂遊戲《Flintlock: The Siege of Dawn》數日前在 Steam 正式推出。這款遊戲在未推出之前就已經被發現「Sweet Baby Inc」（SBI）有參與到遊戲的製作之中：在今年 3 月份的外國電子遊戲雜誌《Edge》就有提到 SBI 的 CEO「Kim Belair」有參與遊戲的故事創作及提供意見。

有關 Sweet Baby Inc 是什麼、它如何影響遊戲界可見下文：



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《Flintlock: The Siege of Dawn》

外國雜誌記有SBI參加Flintlock開發。https://deidetected.com/games/flintlock-the-siege-of-dawn

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據指當時是開發《Flintlock》的 A44 Games 前 CEO 及 CCO（現時已下台）決定聘用 SBI 為顧問；後來有 A44 Games 的員工稱聲遊戲在 CEO 下台後遊戲內的政確元素已被刪除，但該當員工在被要求提出相關證據時則未有回應。

至於 Flintlock 到底有沒有受政治正確影響，相信這張主角特寫已說明一切。

而《Flintlock: The Siege of Dawn》上市之後成績只能說是極為慘淡，即使遊戲在發行首日已經推出 9 折促銷，但是遊玩人數仍然極低：數據網站 steam.db 顯示，遊戲自發行以來最高的同時遊玩人數僅得 648 人，而在撰文的時點則只有 2 百多人正在遊玩；在線人數最低的記錄甚至去到只得雙位數的 12 人。

https://steamdb.info/app/1832040/charts/

https://steamdb.info/app/1832040/charts/

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不少外國 DEI（Diversity、Equity、Inclusion，多元平等共融）、LGBTQ+、BLM 等政治政確、進步左翼的支持者都高聲鼓吹世界上存在著所謂的「現代受眾」Modern Audience，是會支持遊戲中有黑人、同性戀者、（以一般人角度而言的）醜女等政治正確的內容和表述。

但現實一再表明這些所謂現代受眾根本不存在，又或者只佔整個遊戲玩家群眾中的極少的一部份，《Flintlock》就是最好的例子，比去年大爆死的《Redfall》還要慘淡。

對比之下，遊戲性和課金策略都受到嚴厲評擊、在 Steam 上好評率僅得 55% ，但就有著俊男美女和大量性感元素的射擊打寶遊戲《The First Descendant》，則每天都有 10~15 萬人同時遊玩，是《Flintlock》玩家人數的 500 倍以上。

The First Descendant

https://steamdb.info/app/2074920/charts/

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另外值得一提的是，PlayStation 的重點第一方遊戲、將於 8 月 20 日推出的 5v5 對戰射擊遊戲《Concord》星鳴特攻也是前景堪虞：遊戲在剛過去的周末進行有免費公開試測、只要申請即可參加，結果（據 steamdb 的數字顯示）測試期間遊戲 PC 版的同時遊玩人數僅在 1000~2000 人左右。

《Concord》星鳴特攻

當然這只代表 Steam 版的人數，PS5 方面玩家數量多少不得而知。

《Concord》雖然至未至打正旗號明言自己支持政確內容，但從遊戲的角色設計及文字表現已可見一班，單是特別為角色表明其「代名詞」（he/him 或 she/her 之類）就已經非常 DEI。

he/him

《Concord》的部份女角色造型，相信都不用記者再說什麼。

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還有一個例子就是 Ubisoft：最近《刺客教條: 暗影者》風波不斷，《Star Wars Outlaws》星球大戰: 亡命之途也被指多處加入政確成份。而網上有人留意到 Ubisoft 剛在數日前發表財報；財報中有人問及這兩款的遊戲預售成績如何時，主持人馬上支吾以對，僅表示「不就個別遊戲的預售情況作出評論」及「這兩款遊戲在玩家之間的反應都十分正面」。

https://youtu.be/u016sxyUHyI?si=g2WTnmCIAtmO-Vdd

從以上例子可以見到，政確遊戲根本就沒有市場可言；既有的政確遊戲銷量，基本上都是由系列 IP 或遊戲工作室本身累積下來的人氣和慣性銷量帶動。當政確遊戲以全新 IP 推出、沒有系列既有的支持者買單時，其表現就會如《Flintlock》一樣連 1000 人同時在線都達不到。希望世界各地的遊戲開發商都能從《Flintlock》學到教訓，知道勉強在遊戲中加入 DEI 不會有任何好處，繼而迷途知返，集中在製作以娛樂、提供優質體驗給玩家為主的作品。