龍珠Z閃卡機重現旺角？朗豪坊異度空間工作室期間限定龍珠主題，買精品、卡通tee、悟空月餅，換超限量原創龍珠Z閃卡、閃中閃、暗閃｜ 「撒亞人生於這個地方，稱呼叫悟空！」每星期等無線播《龍珠二世》、落文具鋪抽龍珠閃卡、落信和買《EXAM》、女人街仲有大量老翻悟空卡通tee賣，那是90年代香港人多姿多彩的動漫回憶殺。



龍珠35周年紀念｜店內消費即送限定閃卡

鳥山明先生的去世，令到本來已經是歷久不衰的經典《龍珠》，再度進入了大眾的視野，加上動畫播出35周年，香港品牌「異度空間工作室」近排取得《龍珠Z》動畫版權，推出了大量動畫精品，款式相當實用，比如有：刺繡背print tee，滑鼠台墊、雨傘、充電寶、環保袋等等。店內更有一部真正舊版BANDAI抽卡機，於異度門市惠顧任何龍珠產品，以換購價$2即可於抽卡機隨機抽最龍珠Z珍藏卡乙張；消費滿一定金額，即送指定款式的白卡+閃卡套裝（款式未定）。

異度空間工作室亦將參加動漫節2024，場內購物一樣有閃卡送，想拎卡就快快買動漫節入場券了：動漫節2024-小童門票獨家減$5

咕𠱸 $200、龍珠款咕𠱸 $150

記者即場教試玩會中的龍珠fans Mira (下文有介紹佢) 用電筒照卡機，她真的是個歐王，不只抽中暗閃，更試扭一次出兩張（其中一張是閃卡）！！

+ 11

狂迷老闆、花半年重現理想中龍珠閃卡

不過最癲是身為龍珠迷的老闆Jonathan，一邊面「自肥」一方面都想跟大家分享這個集體回憶，不惜花了近半年去籌備一套48款只為今次活動而設、只得香港才可以擁有的「限量版龍珠卡」，它們正正模仿了90年代日本BANDAI同類抽卡小玩意，除了白卡還有閃卡、以至更珍罕的暗閃及閃中閃系列，Jonathan更強調：「其實香港都曾有好多公司做龍珠閃卡做宣傳，但紙質同圖案設計都係唔夠原汁原味。正式龍珠萬變卡既閃卡其實唔係厚硬卡，我呢套就重現到那時的厚薄度。」

只得香港才可以擁有的「限量版龍珠卡」，全48款。

另外，套卡入面還有超隱藏的「閃中閃」及「暗閃」版本，意思即表面是一般白卡，撕走面層入面才是閃卡（閃中閃即是兩層閃卡），這類卡如果造功差，面層會好難撕出黎，加上與版權商審批圖案設計，Jonathan亦花了不少時間，整套卡用了超過半年以上製作。

「暗閃」及「閃中閃」都需要出色造功才能重現出日本版卡的纖薄度。

「暗閃」及「閃中閃」都需要出色造功才能重現出日本版卡的纖薄度。

記者以前都已經聽過東映對《龍珠》授權產品要求非常高，一邊面Jonathan作為老fans亦有自己一定要求同目標，所以記者都屬於摸過那些珍品日本版靚卡的人，再對比這套異度空間版的原創「限量版龍珠卡」，的確是感到一份誠意，所以才推薦大家去抽。

+ 4

店內一角更有部超任及舊式電視，可以試玩超級任天堂《龍珠Z 超武鬥傳2》，特別要留意牆角有張鳥山明親簽插畫！！！！

店內一角更有部超任及舊式電視，可以試玩超級任天堂《龍珠Z 超武鬥傳2》，特別要留意牆角有張鳥山明親簽插畫！！！！

店內一角更有部超任及舊式電視，可以試玩超級任天堂《龍珠Z 超武鬥傳2》，特別要留意牆角有張鳥山明親簽插畫！！！！

多謝 MIRA 和 FLC 客串一齊玩

去試玩抽卡當日，記者更撞到兩位朋友，包括動畫+日本通YouTuber FLC，還有身兼idol歌手兼插畫家的Mira，兩位都是《龍珠》粉絲，Mira最喜歡的是笛子魔童，FLC就是菲利fans，我們一起在限定店玩了整個下午，兩位遲下會在FLC頻道出片，記得留意！

FLC的YouTube頻道 ／ 実欏ミラ Mira 的IG戶口

Mira最喜歡的是笛子魔童，FLC就是菲利fans，兩位遲下會在FLC頻道出片，記得留意！

身兼idol歌手兼插畫家的Mira，在RG也曾畫過比達的紀念卡。

最後，全套42張卡將分幾個方法送出，如想儲齊整套龍珠珍藏卡，推廣期間有多種不同獲取各種限定閃卡方法：

A) 香港動漫電玩節2024：於2024年香港電玩動漫節期間，５款限定款於場內購買《龍珠Z》周邊產品滿500元，即送當天限定款龍珠閃卡乙張；

B) 異度門市：7月至9月期間凡購買《龍珠Z》周邊產品滿300元，即送期間限定龍珠閃卡乙張（每3-4天更換一款，將於異度社交媒體適時公佈）；部份閃中閃於指定期間購買龍珠產品滿500元即可獲得；於異度門市惠顧任何龍珠產品，以換購價$2即可於抽卡機隨機抽最龍珠Z珍藏卡乙張；

C) 產品限定：預購珍藏版八達通即附送特定閃中閃乙張；預購龍珠特別版月餅送指定閃卡兩張。全部數量有限，絕對要把握機會，欲購從速！詳情可於異度網站查閱。

預購珍藏版八達通即附送特定閃中閃乙張

預購龍珠特別版月餅送指定閃卡兩張

異度空間工作室：九龍旺角朗豪坊L6-21舖 (Log-on外面)／營業時間: 12pm - 10pm

香港動漫節2024｜門票獨家優惠減$5

1.小童門票 - 3至11歲｜價錢:＄20

-須出示附有相片的證明文件，如學生證

-11歲或以下的小朋友必須由一位18歲或以上的人共同進入

-可由1B特快通道*入場，可以帶最多2名成年人同行

-3歲以下小童免費

立即購買：動漫節2024-小童門票獨家減$5

2.一般門票 - 12歲或以上｜價錢:＄42

-每人每次進場用一張門票

-由1C通道入場

-60歲以上、旅客或傷健人士，出示證明可帶一名成年人同行由1B特快通道*入場

立即購買：動漫節2024-門票獨家減$5

*1B特快通道- 每日早上10:30 開放

【*獨家減$5】- 優惠適用指定活動門票價錢，以01積分抵扣方式付款。以上優惠價錢均以扣減最多「01積分」後計算所得，以版面顯示計算為準。