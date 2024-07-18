動漫節2024｜燦子SHO-CHAN參戰ACGHK2024｜Soap主腦劇透新貨款式｜來自日本的冬菇頭大眼卡通角色燦子SHO-CHAN，近日不只在又一城開pop up store，接下來負責開發大人氣燦子公仔、精品的公司「Soap Studio」會參展動漫節2024，主腦人Adran 劇透了acghk期間發售的限定版／率先發售燦子新貨款式，更分享了開發燦子公仔的過程心得和趣事。



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Soap Studio主腦親自劇透｜燦子玩具動漫節新貨款式

今年開始大家常常見到一隻身穿工人褲、口大大梳冬菇頭的Q版大眼卡通角色「燦子SHO-CHAN」，她的膠公仔figure原來超多fans，每次7仔有新款出，甚至有人會半夜去鋪頭等上架，在旋拍更出現炒風。燦子SHO-CHAN膠公仔、精品開發團隊Soap Studio 將會參展動漫節，主打力作是市面仍未發售的BB造型「燦子寶寶」，燦子換上一身「巨嬰」造型，最特別之處是身上有一陣BB爽身粉味，只要一打開盒就聞到；她口中的奶嘴可拆出來、更可讓其他燦子公仔share啜啜，好好笑。($199隻／限買2隻）

SOAP Studio 動漫節2024 攤位：Booth C33

燦子玩具動漫節新貨款式曝光

燦子玩具動漫節新貨款式曝光

「燦子寶寶」除了在動漫節率先發售粉藍色版（見上圖）、還會有一款會場限定粉紫色版。（粉紫色版＄249／粉藍色版 ＄199)

「燦子寶寶」會場限定粉紫色版。（粉紫色版＄249／粉藍色版 ＄199/1隻)

「野豬大改造」木雕Style燦子

另一款「野豬燦子」figure會作出新挑戰，Soap Studio嘗試融入更多art toys藝術風格，以木雕紋理去創作這款「野豬燦子」，令記者想起北海道傳統木雕熊人雕刻，真的非常期待在會場欣賞實物。($299/1隻）

木雕風格野豬燦子（香港動漫節會場限定版）

木雕風格野豬燦子（香港動漫節會場限定版）

立即變黑亦得｜雷鬼燦子

雷鬼燦子換上一身牙買加樂手Bob Marley風的打扮，紅黃綠三色冷帽再襯埋「髒辮」髮型。而且它還有個熱感玩法，室溫時是一般淺色皮膚，當去到35度以上就會變成古銅色皮膚，有點像巴西球星「細哨」朗拿甸奴。($199／1隻．限買2隻）

溫感變色雷鬼燦子

溫感變色雷鬼燦子

會場還會優先推出一套鯊魚造型的燦子盲盒，與其說是cosplay鯊魚，更似鯊魚吞了燦子，將會有4隻基本色+1隻隱藏黑色+幻彩閃粉透明版抽選發售。(＄199抽1隻／不可揀色）

鯊魚造型燦子盲盒，將會有4隻基本色+1隻隱藏黑色+幻彩閃粉透明版抽選發售。

2024 HKACG 動漫節還有燦子全家人的盲盒發售。

燦子手指頭套公仔，全套有6色彩虹版+夜光隱藏款。

燦子手指頭套公仔，全套有6色彩虹版+夜光隱藏款。

香港動漫節2024｜頭籌抽籤免排通宵｜必買限量周邊+多國嘉賓名單

燦子玩具人偶創作團隊Soap Studio主理人Adran專訪

Saop Studio成立多年，主腦人Adran先後曾跟DC、華納、迪士尼合作過，推出很多知名卡通人物及香港artist的潮流玩具，近年又給他「扑中」了燦子，早排不少人在7-11搶住買，究竟燦子有甚麼來歷？

SHO-CHAN燦子是由日本人氣插畫師 Akirambow 在2016年創作，最先是在LINE Sticker平台推出貼圖表情包，之後亦有一些內容簡單的四格漫畫作品。燦子年齡可能是5歲，性別不詳。 活力滿滿，善於表達情感。 處在叛逆期，別人說的話，總想要反抗一下。 和熊仔酷瑪是好朋友，經常一起玩。

Adran看中燦子甚麼特質，才決定引入香港出玩具？

好記得大約係2019年，開始有朋友在LINE/WhatsApp Send 燦子 Sticker 畀我，得意可愛幾有印像，後來更加有港人二創佢Sticker，加入好多地道俚語，完全發揮出SHO-CHAN燦子的爆炸力，佢好似小朋友一樣，既有天真無邪既可愛一面，有時啲表情就極度誇張失控，於是我就決定跟版權商接觸，傾合作出玩具的可能性。

創作燦子玩具的過程有沒有甚麼趣事和難處分享？

做燦子最大難度是她的作品幾乎全是平面插畫，版權商自己也沒有SHO-CHAN燦子的三面圖（即是角色側面、背面設定），所以在3D建模的過程都花了不少功夫，好在作者Akirambow看到初稿已非常喜歡，只作少許細節修改3D燦子就「順誕」了，團隊各人同作者都好開心。不過成功製作好3D模型後，下一步就是要商品化，這才是真正的挑戰，Adran表示：「可愛得意的Q版角色玩具市面已經有好多，出product一定要一擊即中，要有吸睛既賣點。我認為燦子最吸引之處係一雙精靈大眼同埋佢有少少似木偶公仔既嘴。

Adran認為SHO-CHAN公仔為何會成功爆出大熱賣？

我覺得玩具一定要有必殺且搶脈既賣點，而燦子既靈魂就係對對眼，所以我地花好多資源同時間去開發玩具一雙閃令令的大眼。最花時間係調整眼珠弧度，拿捏到如何才能令燦子的雙眼可愛又精靈，夠Bling Bling閃令令。

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同場睇：又一城燦子樂園｜打卡影相買figure

記者自己是在D2 place一個玩具展中初見燦子，當時場內有好可愛的打卡位，而接下來在7月18號至8月20日，燦子會在又一城舉行商場活動，會有幾款新造型的公仔獨家／率先發售，更有很多女生喜歡的小物如貼紙、立牌。另外還有Pop Up Store及巨型打卡擺設。

又一城燦子樂園官方圖片

7月19日至21日，限定店會有特別版燦子人偶現貨限量發售，包括燦子忍者人偶、燦子招財貓人偶、燦子人偶 (第二版)、燦子人偶 (心心眼 限定版) 和燦子寶寶人偶。

燦子招財貓人偶（附金幣／發財麻雀／熊仔三件飾物）(＄270)

左起：燦子寶寶人偶／燦子人偶 (第二版)／燦子忍者人偶(各$199)

燦妹小琪與Kuma熊公仔套裝($270)

8月初限定店更會有「玩轉燦子工作室」限定版人偶發售。

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