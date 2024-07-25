動漫節2024遊戲相關攤位、優惠一覽｜1500蚊買到PS5 龍珠新作試玩｜香港動漫節2024 ACGHK2024 將在 7 月 26 日至 30 日舉行，除了動漫商品及 Cosplay 之外電子遊戲也是每年動漫節的重點之一，以下整理今年動漫節與遊戲相關的攤位及優惠，更有機會以 1500 蚊的超低價買到 PS5 主機。



csl x PlayStation、Xbox（D13，E02-E03）

對於機迷而言 csl 的攤位會是動漫節 2024 的重點之一；csl 及網上行今年夥拍 Samsung、PlayStation 及 Xbox 出展，提供遊戲試玩及現場限定優惠、派禮物。也會有港產模擬賽車遊戲《Rev To Vertex》及《Forza 4》的體驗攤位，參加挑戰者更有機會贏得禮物。

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「csl x 網上行 x PlayStation遊戲體驗館」中提供多款 PS5 遊戲試玩，包括《宇宙機器人》（ASTRO BOT）、《七龍珠 電光炸裂！ZERO》、《GUNDAM 創壞者 4》、《鬼滅之刃 成為最強隊士！》及《StreetFighter 6》等。同場亦設有 PlayStation VR2 遊戲試玩，以及購買 PS5 遊戲、主機的優惠。

會場內 PS5 主機、遊戲及手掣（DualSense、充電座等）都會以優惠價出售，需要補充手掣的玩家可以考慮。最值得留意是在會場內成為 Mox Credit 新客成功開戶並消費，可獲高達港幣 1,200 元回贈，令入場人士可以低至港幣 1,490 元購買 PS5 數位版主機。

「csl x 網上行 x Xbox 遊戲體驗館」則繼續有「舊機Trade-in換新機」優惠。以指定舊機（包括 PS4、Xbox One X/ S 及 Switch）換購 Xbox Series X 或 Xbox Series S 最高可享港幣 700 元折扣；另外也同樣適用 Mox Credit 新客優惠，成功開戶並消費更可獲高達港幣 1,200 元回贈，可以低至港幣 980 元購買 Xbox Series S。動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

Bandai Namco（C01-C02）

每年動漫節的重點攤位，不少人最關注的自然是高達模型及其他高達 IP 相關產品；而 Bandai 今年的攤位除了高達模型外也會展出《七龍珠 電光炸裂！ZERO》、《GUNDAM 創壞者 4》、《刀劍神域 碎夢邊境》等多款未上市新作，並在現場提供公開試玩。同時攤位內也會設置《七龍珠 電光炸裂！ZERO》的主題攝影區，龍珠 fans 一定要去打卡。動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

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Logitech G（F26）

Logitech G 今年也在動漫節擺了大攤位，自然以售旗下電子產器及電競商品為主。按慣例在動漫節會場內買 Logitech 產品都會有平，例如記者自己用了多年的 G502 滑鼠都是動漫節特價入手；需要 Keyboard、Mouse、耳機等周邊設備的人可留意。

另外是今年 Logitech 和人氣動漫《鬼滅之刃》合作，購買滿$600的鍵盤或滑鼠，即可獲贈鬼滅之刃滑鼠墊；購買任何電競耳機可獲贈鬼滅之刃耳機架；單一收據買兩件滿$1000可獲贈鬼滅之刃冰霸杯。動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

ROG Republic of Gamers（F27-F28）

人氣電競產品品牌 ROG 在動漫節 2024 展出大型攤位；今年 ROG 會和手遊《全明星街球派對》合作，準備一系列比賽及勁抽扭蛋、手遊挑戰、啦啦隊女神表演打氣環節等活動。另外自然也有豐富獎品及現場限定優惠，如現場買 ROG Phone 8 系列即可享高達 $1,000 買機折扣，以及出機送專用貼套及限量 ROG 禮包等。動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

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蔚藍檔案（E04）

近年在日本及港台都收獲大量人氣的手機遊戲《Blue Archive》蔚藍檔案在動漫節2024中單獨出攤，去年蔚藍檔案也有參展但只是在電玩手遊世界展區中擺了一個小攤位，今次則是單獨擺了一個大攤、面積和華為 AppGallery 的攤位相約；相信會有不少打卡位，各位狼師要多加留意。動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

華為 AppGallery（D01）

繼去年一樣華為以自家的應用/遊戲平台 AppGallery 參展，如果比照去年就是以有在華為 AppGallery 上架的各大手機遊戲出展，按慣例華為的攤位都有不少禮物贈送及會邀請 coser、showgirl 出演，想影囡或拎禮物都可去望望。動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

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電玩手遊世界（E13-E31）

近年動漫節都有的手遊專區，每款遊戲各自出一個細攤位形成一個手遊區域。除了有塵白禁域、白荊回廊、第五人格等人氣手遊參展外，受惠於《崩壞: 星穹鐵兗》爆空而重獲不少關注的老牌動作手遊《崩壞3rd》都有攤位，艦長們入場時記得去望望。動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5