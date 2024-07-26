動漫節2024 ACGHK2024 在入場上增加了不少具爭議性的新安排，尤其是Hall 3BC CosParadise 改為收費形式，Coser及使用相機的影友均需要事前搶購名額有限的登記證。今日HashTECH01 記者到場視察整體的入場安排，原來由1樓行上3樓之間已經要「過三關」。



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動漫節2024｜香港動漫電玩節 ACGHK

日期：2024年7月26日（五）至7月30日（二）

時間：10:00 – 21:00 (7月30日 8pm關閉）

地點：香港會議展覽中心1號展覽廳

門票價錢：一般 $42｜小童 $20

01空間門票換購價錢*：一般 $37｜小童 $15

上Hall 3BC CosParadise 要「過三關」

入場到Hall 1 主場館當然是要按正常排隊、check入場券的步驟啦，之後離開Hall 1想上兩層電梯去Hall 3BC「CosParadise」，沿途搭扶手電梯時，每上一節要被保安check一次是否有「Cosplay通行證」、「攝影證」以及在會場中派發給持大會入場券人士的「CosParadise入場券」（每小時不少於1000名額）：1樓上2樓對一次，2樓上3樓又check一次，以防有無證人士上3樓。

影Cosplay入Hall 3要過三關（林勇 攝）

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CosParadise 內情況

至於Hall 3BC「CosParadise」內，由於記者到訪時間為下午1時左右、似乎時間尚早未見太多人。場內使用相機的人士都有按照指示，穿上了「攝影證」手帶，攝影器材上掛了橙色的器材許可證。亦未見有人不守規則使用三腳架及落地照明燈。有人想走灰色地帶將閃燈掛在手提行李箱上，都一樣被禁，大會嚴格接行所有器材只能手持的限制。

場內使用相機的人士都有按照指示，穿上了「攝影證」手帶。（林勇 攝）

場內使用相機的人士都有按照指示，穿上了「攝影證」手帶。（林勇 攝）

攝影器材上掛了橙色的器材許可證。（林勇 攝）

睇Cosplay相嗎？暫時未有今屆新相，睇住2023年舊照先！

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Hall 1場外全面封路

早前知道「CosParadise」需要有證入場後，不少人都表示「咁咪喺3樓外面影囉」，但記者見到1樓Hall 1場外近落地玻璃位置，都已經落了鐵馬及膠帶設置封鎖線，別說要拍照，連坐下等人的空間都少之又少。

1樓Hall 1場外近落地玻璃位置，都已經落了鐵馬及膠帶設置封鎖線（鍾世傑／林勇攝）

Hall 3場外封鐵馬禁絕「影棚友」

至於上到3樓Hall 3BC外，基本上已完全用鐵馬封出一條入場流水線，此外根本走不出去其他地方。以前有很多無公德心攝影迷在此設置大量攝影照明器材阻塞通道，相信今次連落一支腳架在地上都會馬上被趕。

3樓Hall 3BC外，基本上已完全用鐵馬封出一條入場流水線，行人走廂收窄。（林勇 攝）

以前用來等人的空間都已被封，更別說再起影棚拍照。（林勇 攝）

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工作人員證亦需人臉識別入場！

參展商叫苦連天：「賣證者累街坊」

另一新安排雖然對一般入場者影響不大，但對於參展商及工作人員來說就增加了很多時間成本。原來去年有攤位被大會發現將工作證轉售他人，所以今年所有工作證都需要前在大會門外的人臉識別機做登記，1證對1人以防換人使用。

今年所有工作證都需要前在大會門外的人臉識別機做登記（林勇 攝）

今年所有工作證都需要前在大會門外的人臉識別機做登記（林勇 攝）

那如果是大型參展商，工作人員需緊急換人又點算？原來1張證只可換1次人臉資料，無法轉「第3人」亦不能轉回「第1人」，一切都是防止有人將工作證轉售。難怪不少細攤位的負責人（尤其是CP那邊的小攤主），他們人手少，每天都可能靠朋友幫手看檔，新安排令他們每天都需要找同1人幫手，難怪在IG大大聲鬧賣證者「累街坊」。