白荊迴廊首抽攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜手遊新作｜《白荊迴廊》由《古劍奇譚》的燭龍信息科技有限公司開發，開服以來在內地收獲不俗人氣；而《白荊迴廊》在今日 7 月 30 日正式推出繁體中文版本，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲首抽攻略，包括快刷首抽方法及開局最強角色推薦。



白荊迴廊快刷首抽方法

《白荊迴廊》刷首抽並不困難，可以使用遊客登入，而且遊戲內建一鍵刪除遊客進度，首抽沒出貨時可馬上刪進度重刷，不需要使用額外電郵地址或重裝遊戲。不過遊戲本身刷一次首抽頗花時間，雖然劇情可以跳過但教學戰鬥全部需要手動操作，刷一次首抽大概需要 10~15 分鐘左右。

白荊迴廊

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另外是遊戲 Steam 版也同步推出，和手機版可以共用進度；只是 Steam 必須要登入才能遊玩，除非你打算一直開新的 Gmail 來刷，否則在 Steam 刷首抽是相當不方便，建議回去手機或用模擬器刷。

按圖放大手遊新作《白荊迴廊》快刷首抽方法：



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《白荊迴廊》快刷首抽方法



1. 遊戲主畫面登入方式選右下角遊客登入；開刷前可以先在主畫面左上角設定改成60FPS，刷起來較順暢



2. 劇情動畫可以右上跳過，但戰鬥全部需要手動進行



3. 教學戰期間會送兩個新手4星角色i.e.御三家



4. 推完教學之後會有新手1抽，必出4星田偌



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5. 1抽後系統會要玩家回到主介面並繼續主線，但只要回到主介面就可自由活動



6. 主介面左上打開信箱領取開服禮物；會領到10抽，可去抽蛋「精神深潛」抽喜歡的蛋池



7. 沒出貨的話主介面左上設定->用戶中心->刪除遊客帳號，即可刪除進度重刷首抽；出貨的話記得在同一畫面鄉定帳號以免丟失進度



白荊迴廊開局最強角色推薦

現時開服 pick up 限池「岑纓」是極為強力的物理輸出角色，首抽刷她基本上就沒錯；然後再用 30 抽自選 6 星角色選出能配合岑纓組隊的角色，就能快速成型。

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除了岑纓之外，普池的「雲無月」和「龍晴」都是強力又易組隊的開服最佳之選；不過這兩者都可在新手 30 抽自選 6 星中自選獲得（每個帳號只能選 1 次），因此沒有需要急著刷出來。