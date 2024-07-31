網傳「動漫節瘋狂摸女 COSER」過激短片．男客人坐女仔大脾、更上下其手摸！一連五日香港動漫電玩節2024已完滿結束，但在展期後一日（7月30日），在連登討論區有人發文轉貼一條IG影片「去動漫節有坐枱」並指「【圖】喺動漫節瘋狂摸女 COSER 真係好咩？？」大量網民留言，指「咁黐線？」「魚蛋檔？」



會展場內有Coser賣肉？面貼胸摸PatPat?

在連登傳載的IG片「去動漫節有坐枱」中，先有男性坐在性感cosplay打扮的女性雙腿上，面部緊貼胸部、雙手在腰部跟臀部位置遊走。而幾秒後鏡頭就拍攝了另一個性感cosplayer，與其說她上身穿比堅尼，不如說是兩片白色落妝棉！接下來她亦面對面坐在另一位「四眼仔」大腿上，後者開始摸胸，而後面的女性staff並不當一回事。由於貼文日子剛好在動漫節完結，似乎想暗示會展內有女性Coser在動漫節內從事不道德交易。

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出片者先留言說：「咩活動嚟架？咁好玩嘅？洗唔洗比錢？」之後有人回應「加左幾錢先摸到」「咁黐線？」「魚蛋檔？」不過很快有人回應這根本不會香港動漫節「呢個係台灣AGA成人動漫展黎，醒下啦香港唔會有，港女收錢都只係肯掌摑你」而出名討論港女的連登仔就打蛇隨棍上，指雖然有人混淆視聽扮香港漫節是不好，但好欣賞台灣對成人類型的活動持開放態度，而且認為台灣女coser 如果扮演性感角色，就會做足性感行為：「呢d 咪尊重角色囉、香港淨係cos 個樣，唔肯cos 個心」之後就有網民爆，其實影片5月已經有，並不是香港動漫節。

記者發現這條片取自2023年9月舉行的台灣活動「AGA CosFan 01 互動寫真展」，活動只限成人參加。但影片中的並不是台灣女coser，而是一位來自泰國的Cosplayer「DreamTamu」。她在活動中發現裸體寫真集，並可以付費1000新台幣進行一分鐘「互動」，包括觸控身體，但不能觸控乳房及生殖器部位，最後coser還會親吻臉頰1次，且過程可拍照拍片。不過按照影片所見，似乎這規定並未有落實，仍任由客人摸胸。