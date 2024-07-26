動漫節2024女神候補｜「唔好啦」葉小妍出cos．AV女優轉生DJ MAO｜動漫節主題當然是動漫、漫畫、玩具、打機，但靚靚的Cosplayer、女明星同樣是不少人的集體回憶，比如去年來港的Cosplay女王伊織萌、當年「𡃁模」熱潮中的表表者周秀娜、還有動漫maggie，都是深入民心的「動漫女神」。不知今年動漫節2024，又有甚麼「動漫女神」候補生？



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動漫節2024｜香港動漫電玩節 ACGHK

日期：2024年7月26日（五）至7月30日（二）

時間：10:00 – 21:00 (7月30日 8pm關閉）

地點：香港會議展覽中心1號展覽廳

門票價錢：一般 $42｜小童 $20

01空間門票換購價錢*：一般 $37｜小童 $15

唔好啦！葉小妍參加動漫Cosplay大賽

炎上都算是人氣，當年在「造星iii」被指表演惡劣卻「chok眼淚扮可憐」求情賴死唔走再惹熱議，被卓韻芝報以厭惡眼神，成為經典Meme圖「唔好啦」的魔術師葉小妍，近期除了參加無線「中年好聲音」，原來今年參加了動漫Cosplay大賽2024，7月26日至28日連續三天，於香港動漫電玩展的主舞台進行總決賽。她還扮了不少女生喜歡的《Forze》Anna，不知到時會否被台下噓：唔好啦！

葉小妍。(網上圖片)

動漫節2024必買玩具Figure推薦｜SEED高達模型．BB小燦．MB初號機

AV女優濱崎真緒轉生DJ MAO入場打碟

濱崎真緒原本是一位AV女優，早年見轉戰潮界，更學習打碟化身性感唱片騎師DJ MAO。平時已經常常cosplay的DJ MAO，曾經cos《遊戲王》黑魔導女孩，仲「扮」周秀娜影刷牙嘔白泡。近日來港宣傳明年1月11-12日在香港舉辦的「Z+ ACGxEDM HK 2025 動漫電音節」，更在動漫節內表演及舉行簽名會。

舉行日期：2024年7月26日（星期五）

下午5時正至5時30分- 大舞台表演

下午5時正至6時30分－簽名會（Booth F32-F33）

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高達模型女神｜東雲海入場頒獎

東雲海（東雲うみ）3年前只是一名二線尾日本水著寫真偶像，一次工作中接觸到高達模型後產生興趣，膽粗粗開設YouTube頻道「うみちゃんねる【東雲うみ】」，穿起小背心砌HG Z高達，最初慘被無數高達迷惡評：「高達為名、賣肉為實！」「唔睇都知冇料到」「唔好侮辱高達」但你又吹佢唔漲，人就是喜歡一邊鬧一邊看她邊晒事業線邊砌模型，轉眼就幾十萬views（Z高達影片如今已達520萬views）。今年有玩具商請她來港為一個模型玩具創作比賽擔任嘉賓。

《名家舞台Master's Stage．東雲うみ攝影會》

攝影會日期及時間：7月29日(星期一) 5:30-6:00PM

派籌日期及時間：7月29日(星期一) 10:30AM*

派籌位置：Creative Paradise辦事處攤位 (近創天舞台)

高達模型製作YouTuber東雲うみ追蹤者突破100萬，收到YouTube送來金牌。（うみちゃんねる【東雲うみ】截圖）

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歷年動漫女神回顧：2023年日本Cosplay女神伊織萌

日本知名Cosplay女王伊織萌，去年來港參加動漫節以及《崩壞：星穹鐵道》「海洋公園特別企劃活動」，扮演了遊戲高人氣角色黃泉。伊織萌Cos崩壞星穹鐵道黃泉超型出場｜海洋公園合作活動現場直擊

攝影：陳葦慈

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𡃁模始祖｜周秀娜

09年周秀娜以一張迫爆上圍、刷牙刷到成口泡，令人聯想成其他白色液體的相片為主打，推出新寫真集。周秀娜後來更成功轉型，於娛樂圈繼續發展，有戲拍、仲可以拍TVB劇，絕對受得起「𡃁模始祖」封號。

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早期漫節icon｜動漫Maggie 李曼筠

比「𡃁模文化」更早出現，屬於早期動漫節中少有的知名cosplay女星「動漫Maggie」，fans就似乎喜歡cosplay多過水著。淡出娛樂圈的Maggie，曾在2017年被捲入閃卡事件，她並未有正式接受訪問回應。

Maggie 李曼筠 weibo 相片

Maggie 李曼筠 weibo 相片

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其他令人難忘的動漫女神，還有已經產子，近期在《爆裂點》再度演出梁洛施，「石B」趙碩之等等，一齊睇睇回顧：