PS2仍是現役主機！網民推特問仲有無人玩緊PS2 釣出老玩家晒收藏｜雖然連 PS5 都已經推出有 3 年多，但對很多人而言在 2000 年推出 PlayStation 2 PS2 始終是永遠無法取代的回憶；最近有人在推特上發問現在是否仍然有人將廿多年前的 PS2 主機當成現役遊玩，引來許多老玩家回應和分享。



日本網民推特問仲有無人玩緊PS2 釣出大量老玩家晒收藏

日本網民「１６ビット」（@favoga_）日前在推特（Twitter，現 X）發表帖文，內文只有簡單一句「現在還有在用 PS2 實機玩遊戲的人嗎？」（未だPS２を現役で遊んでる人なにやってる？），並附上一張 PlayStation 2 厚機的照片。

https://x.com/favoga_/status/1808083946984350089

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帖文在推特上引起熱烈討論，獲得超過 2 萬個讚好和 4 千次轉發；不少玩家都留言表示仍然會打開 PS2 來玩，更各自分享自己喜歡和常玩的 PS2 遊戲，例如一位玩家就分享《勇者鬥惡龍少年楊格斯與不思議的迷宮》，另一位玩家則分享 FromSoftware 和 Bandai 合力的機械人動作遊戲《異世紀機械人大戰》Another Century's Episode，均獲得不少讚好。

https://x.com/DtypeRetroGame/status/1808096245527073219

https://x.com/ACE123RP/status/1808251922140352551

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PS2 遊戲五花八門，不同玩法、IP 的作品包羅萬有，不同玩家喜愛的作品也各自不一樣，如有人表示會用 PS2 來玩 Beatmania、Pop'n Music 等音樂節拍遊戲，甚至還有家用版的專用控制器。有人表示主要玩三國無雙、三國志等和三國、歷史有關遊戲，也有人分享電車Go! 系列等。當然分享遊戲收藏的人未必真的仍會在現在繼續用 PS2 實機來玩遊戲，不過見到玩家們各自分享收藏品及自己喜愛的遊戲，也是眼界大開。

按圖放大更多網民分享 PS2 遊戲收藏：



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也有人半開玩笑地貼出 PS2 版的 Linux，記者也是現在才知道原來 PS2 也推出過 Linux 系列，只不知可以用來做什麼呢。

https://x.com/kagemusha_1985/status/1808160526310297789

PS2模擬器大改版

雖然已是很多年前的主機，但就像剛才提到 PS2 上有許多跨越時代永不褪色的名作；而比起啟動老舊的 PS2，可能不少人都會選擇玩模擬器，除了更方便外也可利用模擬器的功能提升解像度和影格速率，遊玩體驗隨時比原生主機更好。而最主流的 PS2 模擬器 PCSX2 在推出多年後最近突然迎來大規模更新改版至 PCSX2 2.0，有興趣的玩家可以自行了解研究。