雲璃強不強抽不抽 光錐遺器組隊推薦｜崩壞星穹鐵道2.4版攻略 ｜大人氣跨平台手遊《崩壞: 星穹鐵道》剛在今日 7 月 31 日更新至 2.4 版本，推出全新 5 星角色「雲璃」；《香港01》科技玩物頻道以下提供雲璃全攻略，由強度及蛋池分析到武器光錐遺器組隊方向全介紹。



雲璃角色簡介

雲璃是《崩壞: 星穹鐵道》2.4 版本新增的 5 星物理屬性毀滅命途角色，是來自仙舟聯盟羅浮以外的另一艘仙舟「朱明」的天才美少女劍士。可愛的外表和天真的性格下，還肩負著將魔劍盡數銷毀的沉重使命，可愛造型加上反差萌令不少玩家都對雲璃一見鍾情。

雲璃

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雲璃基本玩法

在雲璃的玩法公布之後不少玩家將其戲稱為「克拉拉 2.0」，兩者有許多共通點：同為物理屬性毀滅角色、同樣以反擊為核心機制，以及同樣不穿鞋子裸足造型示人等。

雲璃的被動技能是被攻擊時自動反擊，戰技可以回復自身 HP 並造成範圍傷害。而雲璃的終結技會強制嘲諷所有敵人（毋需效果命中）並獲得格檔效果，這時被敵人攻擊時就會發動強力的反擊「勘破‧滅」。若格檔期間沒有被攻擊，則會自動發動相對較弱的「勘破‧斬」。

注意終結技強制嘲諷及格檔效果僅維持至下一個角色行動完為止，換言之想要確實打出更強的「勘破‧滅」，就需要手動在敵人行動之前使用雲璃的終結技；可說是重現了「看準敵人發動攻擊的時機使出格檔反擊」的玩法。也因此雲璃比較吃手動操作（至少需要自行操作使用終結技的時機），自動當然不是不行只是相對效果較差。

最重要就是在敵人行動前的一瞬插入雲璃的終結技

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雲璃強嗎 值得抽嗎

雲璃的強度相當不錯，她自身傷害高之餘，更因為具有嘲諷和回復自身 HP 的能力，在不少場合甚至可以直接取代傳統的「生存位」（符玄、砂金等坦克或羅剎、藿藿等奶媽），組出更高火力的編成。此外雲璃也可作為傳統「3 保 1」隊伍主C，又或是像克拉拉一樣在任意隊伍打工當副 C，相當靈活。

2.4 雲璃的蛋池

而且雲璃不依靠命之座（星魂）運作，甚至對專武的要求也不高、0+0 都已經有很不錯的效果消費很低，從各方面看都是很值得入手的角色。唯一要考慮的就是如果上版 all-in 了流螢及/或翡翠已沒什麼資源在手，然後接下來的椒丘、飛霄和靈砂等幾位仙舟角色都想擁有的話，就要看看自己如何規劃資源及會不會課金了。

記者自己不打算抽椒丘，所以抽了雲璃然後全力儲石等 2.5。

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雲璃星魂（命之座）相關

雲璃並不依賴星魂運作，0 命已能完全發揮，星魂全都是提升自身傷害。1 命能提高反擊的傷害，2 命能無視防禦，6 命提高反擊的暴擊率和抗性穿透。記者建議 0 命即可，預算許可就抽 2+1，有愛課長可直接拉滿。

+ 1

雲璃武器（光錐）相關

雲璃的專武「落日時起舞」效果是大幅提高自身被攻擊的機率，同時施放終結技後可提高自身的追加攻擊傷害，可疊加兩層疊滿能提升 72% 追加攻擊傷害，十分誇張。雖說 72% 追加攻擊傷害是十分吸引，但是遊戲中已有不少優秀的毀滅光錐，專武最重要的地方不是傷害而是提高被攻擊的效果，讓雲璃能打出更多反擊，以及吸引火力以更好地兼任生存位的職責。

如果不需要/不打算以雲璃兼任生存位，專武其實沒有太大的必要（但比起抽命座還是會建議優先 0+1），用模擬宇宙光錐「記一位星神的隕落」已很足夠；另外也可以使用克拉拉光錐「無可取代的東西」、刃光錐「到不了的彼岸」或飲月君的光錐「比陽光更明亮的」，又或 4 星的秘密誓心等。

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雲璃遺器相關

基本用最新的兩套「風舉雲飛的勇烈」和「奔狼的都藍王朝」都不會錯；內圈如果有副詞條很好的停轉的薩爾索圖或茨岡尼亞亦是可使用，不一定要勉強去刷奔狼套。

外圈也可以用大公套，但雲璃只有在發動終結技的反擊「勘破‧滅」時才能一口氣造成多段傷害；除非事先屯好能量、又或用停雲等幫助回復能量，否則勘破‧滅很少連續發動，結果往往會令疊好的攻擊力加成消耗在普通的反擊上，十分浪費。若要使用大公套，就需要更加注意手法及雙方的行動順序。

主屬選雙爆身、攻擊或速度鞋、物傷或攻擊球、攻擊或充能繩。由於雲璃終結技自帶 100% 爆擊傷害，因此應以提高爆擊率為優先，以至最好是疊到 100% 爆擊率。如果有專武的話，由於專武自帶 72% 傷害加成，可優先使用攻擊球；相對如果用記一位星神的隕落，因為其有大量攻擊力加成，則優先用物傷球。

雲璃本身組隊方向較多，主詞條選擇最好是配合隊伍構成：例如和停雲組隊時，由於停雲可提供攻擊力和能量，因此就可選用速度鞋和攻擊繩作配合。若是和提供速度和攻擊力的艾絲妲組隊，則可以用攻擊鞋和充能繩；配合能拉條和大量增傷的花火時則可用攻擊鞋+攻擊繩等等，原則是盡量選擇隊友未能／較少提供的屬性以最大化收益。

至於雲璃本身需要多少速度，以反擊為主的雲璃並不太依賴速度運作；但是雲璃本身的速度也實在很慢（基礎速度 94，幾乎是全遊戲最慢），如果 1 點速度都沒有用起來也很難受。尤其是如果要以雲璃兼任生存位時，速度太慢就有機會發生來不及開戰技回血被對面直接打死的情況，視乎情況速度鞋依然是有力的選擇；最好是攻擊鞋、速度鞋、攻擊繩和充能繩都各準備一個，在不同場合使用。

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雲璃組隊

就如剛才提到雲璃組隊十分靈活，在許多隊伍中都可以發揮，並沒有非要指定哪三個隊友不可。但當然還是有建議的配置，雲璃單C的高端配置可以配知更鳥、花火、藿藿或羅剎；平民配置則可用停雲、艾絲妲（佩拉或馭空也可）、玲可。

有專武的情況下可以在任意其他隊伍中替代符玄或砂金等坦克的位置，變成一個傷害更高的反擊坦，又或是當成克拉拉的上位替代在任意隊伍當副C打工人。