絕地戰兵2八折、歧路旅人2 六折|PSN夏日優惠第2彈 20款抵買推薦|夏天是遊戲界的發布會、展覽會及特賣活動集中舉行的季節,繼 Steam 夏日特賣後早前 PlayStation Store 也推出年度重點的夏日優惠,而現時 PS Store 夏日優惠來到後半,更多大作遊戲加入打折行列,以下再整理 20 款抵玩必買遊戲推薦。



PlayStation Store夏日優惠開跑 近2千款遊戲低至3折出售

夏日優惠作為 PlayStation 的年度重點優惠活動之一,規模當然比平時的其他特賣更大,更分成兩個階段開放不同作品打折出售。之前打折的遊戲陣容已有近 2000 款完整遊戲相當豐富,如果竟然也沒有什麼合心水的話,可以再看看現在新加的減價陣容。例如即將在下月初迎來大更新的《Helldivers 2》絕地戰兵2 八折,現在買 Game 入坑追進度就剛剛好。此外還有大受好評的歧路旅人2 六折、霍格華茲的傳承四折等等。

絕地戰兵2改版在即,未玩過就正好趁特價入坑進追度

新加進打折的商品不少是較舊的作品,但也因此折扣力度也更高,好些都去到 2 折甚至 1 折、和 Steam 的跳樓特價所差無幾;正是平執舊 Game 補完舊作的好機會。

PSN夏日優惠第2彈 20款抵買推薦:



PSN夏日優惠第2彈 20款抵買推薦:



大富翁11 PS4 & PS5 (簡體中文, 英文, 繁體中文, 日文)

-20% 優惠價HK$102.40。原價HK$128.00。



《HELLDIVERS 2》超級公民版 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文)

-20% 優惠價HK$374.40。原價HK$468.00。



霍格華茲的傳承:數位豪華版 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-60% 優惠價HK$251.20。原價HK$628.00。



柏德之門3 (簡體中文, 英文, 繁體中文, 日文)

-20% 優惠價HK$374.40。原價HK$468.00。



歧路旅人 II PS4&PS5 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-40% 優惠價HK$287.40。原價HK$479.00。



浪人崛起 數位豪華版 (簡體中文, 韓文, 英文, 泰文, 繁體中文, 日文)

-25% 優惠價HK$471.00。原價HK$628.00。



Overcooked! All You Can Eat (簡體中文, 韓文, 英文, 泰文, 繁體中文, 日文)

-60% 優惠價HK$123.20。原價HK$308.00。



Moving Out 2 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-50% 優惠價HK$119.00。原價HK$238.00。



SD GUNDAM 激鬥同盟 數位豪華版 PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 繁體中文)

-80% 優惠價HK$143.80。原價HK$719.00。



《電馭叛客 2077》 (簡體中文, 英文, 泰文, 繁體中文)

-40% 優惠價HK$238.80。原價HK$398.00。



《God of War Ragnarök》數位豪華版 (簡體中文, 韓文, 英文, 泰文, 繁體中文, 日文)

-38% 優惠價HK$389.36。原價HK$628.00。



《波斯王子:失落王冠》(Prince of Persia: The Lost Crown)

-40% 優惠價HK$184.80。原價HK$308.00。



《暗黑破壞神II:獄火重生》 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-67% 優惠價HK$102.63。原價HK$311.00。



Remnant II - Standard Edition (韓文, 英文, 日文)

-50% 優惠價HK$199.00。原價HK$398.00。



哆啦A夢 牧場物語 自然王國與和樂家人 (簡體中文, 韓文, 繁體中文)

-60% 優惠價HK$159.60。原價HK$399.00。



決勝時刻®:二戰 (中英韓文版)

-67% 優惠價HK$141.24。原價HK$428.00。



Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy(逆轉裁判123成步堂精選集) (中日英韓文版)

-67% 優惠價HK$75.24。原價HK$228.00。



緋紅結繫 PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 繁體中文)

-85% 優惠價HK$71.85。原價HK$479.00。



Dragon's Crown Pro (中韓文版)

-70% 優惠價HK$117.00。原價HK$390.00。



DEATHLOOP (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文)

-80% 優惠價HK$93.60。原價HK$468.00。



Odin Sphere Leifthrasir (中韓文版)

-70% 優惠價HK$128.40。原價HK$428.00。



雷電V:導演剪輯版 (中英文版)

-60% 優惠價HK$94.00。原價HK$235.00。



天穗之咲稻姬 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-40% 優惠價HK$108.00。原價HK$180.00。



復活邪神3 (韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-70% 優惠價HK$92.40。原價HK$308.00。