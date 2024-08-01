對馬戰鬼現實場景比較 外玩國家親身遊歷對馬島分享 網讚神還原 網讚團隊神還原：神作就係咁嚟｜《對馬戰鬼》Ghost of Tsushima 推出已有 4 年，在玩家之間一直被認為是近年最出色的遊戲之一，尤其是遊戲就對馬島風土地貌的考察及還原、以及遊戲的美術風格表現，直到現時仍然為玩家所津津樂道。



外國玩家因受遊戲感動親訪對馬島 比對遊戲及現實場景

最近外國就有一位攝影師「VIRTUAL GLAMOUR」（@virtual_glamour，reddit 用戶名 GenericReditUserName）在玩過《對馬戰鬼》兩次之後，決定親自去對馬島旅遊一次，並且拍攝了一些當地的環境和遊戲中的場景互相比較後在 Reddit 和推特（Twitter，現 X）上分享。

https://www.reddit.com/r/gaming/comments/1eejrca/after_playing_ghost_of_tsushima_twice_i_finally/

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帖文引起玩家齊聲讚好，在 Reddit 上的帖文獲得超過 6000 個正評。有玩家表示非常欣賞團隊對各場景的還原所花的工夫和加入的細節，甚至在一瞬間弄錯了哪個是遊戲場景哪個是現實。

VIRTUAL GLAMOUR 表示很驚訝現實和遊戲中的對馬島的差距：他對島上的綠意之多相當意外，整個島嶼大部份地區都被茂密的森林覆蓋，不像遊戲中有許多草原、芒草或裸露的岩島。對馬島亦從不下雪，不像遊戲中北部地區常有雪風吹襲。

他認為對馬島不是熱門旅遊景點，反而令開發團隊 SuckerPunch 可以更自由地創作藝術化場景及塑造氛圍，而非處處追求精準還原；畢竟最重要的不是在遊戲中完美還原現實中的對馬島，而是創造一個最佳的舞台去講一個最好的故事。他也是實際到訪過對馬島才知道島上從來都沒有狐狸，最有名的原種生物是瀕臨絕種的對馬豹貓（又稱對馬山貓）。

對馬豹貓（網路圖片）

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VIRTUAL GLAMOUR 也分享了他在對馬島上的見聞；他指相比日本本土對馬島較為懷舊：島上沒有火車或大型購物中心，街道也很安靜。即使是伊豆原、豐玉和比田勝這三個島上的主要城鎮，也是那種「每個人都互相認識」感覺的地方。

https://x.com/virtual_glamour/status/1818147380912681431

他表示在整個旅程他是唯一一個美國人，唯一遇到其他西方人是一對來自歐洲的夫婦。VIRTUAL GLAMOUR 也表示他留在遊客中心看簽名簿時，注意到過去兩個月內平均每四天就有一名遊客專門因為《對馬戰鬼》而到訪；而一般去對馬島的遊客都是來自日本本土或韓國的長者。VIRTUAL GLAMOUR 更表示當他進入一家酒吧時，有人告訴他他是五年來第一個來這裡的美國人。他表示這種尋訪秘境般的感覺很特別，不像東京、京都等廣受歡迎的旅行熱點，對馬島給人感覺未受影響而安靜。

https://x.com/virtual_glamour/status/1817674282077765785

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VIRTUAL GLAMOUR 表示在島上遊客中心雖然有各種當地旅行團，但是沒有英文導遊；如果想找私人導遊只能通過 WhatsApp 等和當地聯繫人事先聯繫。然後他在遊客中心買了《對馬戰鬼》的 T 恤每天穿著，獲得相當積極的反應，以至於在遇到當地正在帶團的導遊時，導遊指著他的 T 恤並解釋其含義後，年長的日本人團友都為此鼓掌。

https://x.com/virtual_glamour/status/1807692117327974408

最後 VIRTUAL GLAMOUR 請了一個的士司機花一整天去他想看的地方；懂得駕駛的人也可以租車自駕遊。島上除了自然景點及寺廟外，也可以在一些海灘游泳、露營及散步等。最後 VIRTUAL GLAMOUR 表示他的對馬島旅程為時約三天，並希望將來能再次到訪。