巴黎奧運進入第二週，熱血又型仔／女的運動選手在場上揮灑青春、發光發熱，搞到我都想搵幾套運動動漫睇！推薦10部可以在Netflix、Disney Plus、Viu 可以欣賞的體育運動動漫：足球、籃球、排球、單車樣樣有！



《第一神拳》長青拳擊漫畫

巴黎奧運女子57公斤級別金牌得主林郁婷，早前自爆是受到日本知名拳擊漫畫《第一神拳》 激發，才會開始投身拳擊界。如果講拳擊漫畫大部份人會想起《鐵拳浪子》，但此作已有50幾年歷史難吸引年輕人收看。推薦在「動漫瘋HK」（完全免費，月費會員可解鎖高清畫質）動畫串流平台可免費收看的《第一神拳》，同樣是拳擊漫畫的長青經典：主角幕之內一步身材矮小，但其實腰腳有力，無視眾人看輕，成功模擬拳王泰臣的絕招：羚羊拳、輪擺式移位，成為一個拳擊選手。（連結）

《第一神拳》

巴黎奧運林郁婷｜漫畫《第一神拳》激發練拳．變強初心為保護一人

籃球漫畫神作《The First SLAM DUNK》

日本人最愛棒球、次要是足球，在1990年前根本無人想過籃球為題材都可以成就一本神級日本漫畫！井上雄彥的《SLAM DUNK》（男兒當入樽／灌籃高手）又熱血又搞笑，在故事尾聲櫻木、流川的湘北隊打敗皇者山王的感動過程，近年被改篇為電影《The First SLAM DUNK》，在Disney Plus獨家串流上映中。（連結）

《The First SLAM DUNK》

《男兒當入樽》的舊TV版，亦可以在黃Viu App內翻看，Viu更成功購入當年原汁原味的ATV粵語配音聲帶，三井壽的廣東話配音員呂永林先生在上個月已逝世，令這個粵配版更加珍貴。（連結）

《男兒當入樽》TV版

奧運日本男排播《排球少年!!》歌曲慶祝入8強

80年代最熱血的球隊動畫必數《足球小將》、90年代就是《入樽》，2000年後的青少年，最有共嗚、最喜歡的可能是《排球少年!!》，賽事熱血且感動人心，出色的角色描寫，無論是主角隊及其他對手球隊，均有很多fans。難怪奧運日本男排成功打入8強後，都播出主題曲《 FLY HIGH 》慶祝。想睇《排少》最方便就是睇Netflix，有齊4季TV版共85集及4部總集編電影（不過未有最新劇場版）。（連結）

《排球少年!!》

《藍色監獄》當今最紅足球漫畫

如今《BLUE LOCK 藍色監獄》已經取代《足球小將》成為日本最紅的足球漫畫，它的風格很特別，完全推祟個人主義，故事設定也特殊，講日本政府希望訓練出一個最強、最獨食的皇牌足球前鋒，特別揀選了大批球員，困在「藍色監獄」進行無數試練；因此作品養成了大批型仔又好波的角色，俘虜大量fans。（Netflix有得睇）

《BLUE LOCK 藍色監獄》

《Love All Play: 比賽開始!》少見羽毛球主題作品

中國的梁偉鏗／王昶組合，與台灣的李洋／王齊麟在巴黎奧運上演完一場男子羽毛球雙打金牌爭奪戰，如果你也喜歡羽毛球，可以睇睇My TV Super 上架中的《Love All Play: 比賽開始!》。故事講少年水嶋亮升讀名校橫濱湊高中，在羽球社中認識了個性各異的一班隊友，以及他最憧憬的同世代NO.1選手遊佐賢人，以全國大賽冠軍為目標每天練習。（連結）

《Love All Play: 比賽開始!》

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