MHWilds官方突發公開全新影片｜坐騎功能、集中模式、大劍解說｜Ｍonster Hunter 系列正傳新作《Monster Hunter Wilds》目前只表明在 2025 年推出而未有確實發售日期，獵人們只能繼續苦候。今日（8 月 5 日）官方突然公開數條 Monster Hunter Wilds 的全新影片，解說遊戲的基本操作及大劍的特性。



Monster Hunter Wilds 官方突發公布全新影片

「芒亨」《魔物獵人》Monster Hunter 系列最新作《Monster Hunter Wilds》魔物獵人荒野目前預定於 2025 年推出，雖然確實發售日尚未公布、玩家有機會要等到 2025 年尾才有機會玩到，不過最近官方就突發公布了幾條遊戲解說影片，讓玩家們先頂一頂癮。

官方的遊戲描述是「一個時刻都在動態變化的原野。魔物群起爭鬥的嚴酷環境，以及充滿豐富生命的環境，世界具有這樣的兩面性；作為一名以狩獵強大魔物為生的「獵人」，你將利用狩獵中獲得的素材製造出更強大的武器和防具，並解開那個世界與其人民之間的關連。得以進化的狩獵動作，以及追求不間斷的沉浸感，極致的狩獵體驗正在等待著您。」

等到花兒也謝了...

👉或提早推出 Switch 2 救市？任天堂公布最新財務報表 營收急跌7成

而官方今次公布的 3 條影片分別介紹獵人的「基本動作」、「集中模式」，以及不少玩家的最愛「大劍」的介紹。

Monster Hunter Wilds 基本動作

基本動作影片中主要解說了納刀及拔刀時的分別，以及坐騎和飛翔爪的功能。今集的坐騎「鷺鷹龍」功能和 Rise 一樣全面，既可以自動導航到目標魔物的位置，也可以在騎乘時食藥、磨刀、採集。然後在滿足指定條件後，更可以在鷺鷹龍處更換武器，亦直接演示了更換武器的動作，獵人會以掛在鷺鷹龍身旁的袋子更換武器。

Monster Hunter Wilds

飛翔爪的功能也和 World 相同，可發射撿拾回來的彈藥及發動落石等環境陷阱。新加的功能是可用勾索來採集物品（騎乘鷺鷹龍時亦可使用），比前作更為方便。

👉雲璃強不強抽不抽 光錐遺器組隊推薦｜崩壞星穹鐵道2.4版攻略

Monster Hunter Wilds 集中模式

持續攻擊同一部位就有機會造成傷口，而攻擊傷口就能造成更高傷害（類似 Worlds 時攻擊飛翔爪弱化肉質後的部位）。然後在進入「集中模式」期間獵人會朝向視角正面方向攻擊和防禦，並且會將魔物的弱點和玩家造成的傷口以高亮顯示，從而更容易瞄準。

雖然集中模式看起來似乎以點亮傷口為最重要，但其實「朝視角正中攻擊」這點也很關鍵，能大為提高攻擊準度，不像以往常常方向沒推準就空揮打了個寂寞。

今集也增加了能傷口和弱點造成巨大傷害的特殊衍生攻擊「集中弱點攻擊」；如擊中傷口更會引發傷口破壞，對魔物造成更多傷害並使其膽怯。

另外是在集中模式的解說中，可見到片手劍、銃槍及太刀（只有一瞬間）的實際動作。

👉絕地戰兵2八折、歧路旅人2 六折｜PSN夏日優惠第2彈 20款抵買推薦

Monster Hunter Wilds 武器「大劍」

官方說明是「攻擊動作和移動較緩慢，但每一下攻擊的威力都很高。可利用一擊即逃戰術，也可以防禦，應付不同情況。利用集中模式，瞄準魔物的傷口和弱點吧。」

從影片中見到大劍的真蓄、肩撞派生旋轉斬等經典動作當然健在，可見到的是之前影片也顯示過的集中弱點攻擊。另外有一個蓄力上挑斬->飛身旋轉斬的連招，而且在影片中見到配合對方攻擊以上挑斬迎擊後爆出「隻狼」格劍般的光花特效、並擊飛整隻魔物，很可能是反擊類的招式。

MHRise 有多個反擊系的招式，可能其中一部份就繼承到Wilds

👉對馬戰鬼現實場景比較 外玩國家親身遊歷對馬島分享 網讚神還原

然後還有以大劍頂住魔物攻擊的特寫，可能是集中模式下防禦魔物攻擊後觸發的特殊動作。

最後提提官網已表明各武器的介紹影片將會陸續公開，獵人們要保持留意了。