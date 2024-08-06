薩爾達傳說智慧的再現官方新片｜玩法實機演示 新系統同步公開｜首以次薩爾達公主為操作角色的薩爾達傳說系列正傳最新作《薩爾達傳說 智慧的再現》將在 9 月 26 日正式推出，官方今日（8 月 6 日）公開最新的宣傳影片，實機演示介紹了遊戲內的多個玩法及系統。



薩爾達傳說智慧的再現新片公開 實機玩法演示

早前在任天堂網上發布會 Nintendo Direct 中公開的《薩爾達傳說 智慧的再現》，因為是系列以次薩爾達公主為操作角色（為沒玩過的人講解一下，薩爾達傳說中可操作的男性劍士叫林克，薩爾達是公主的名字）而震撼了所有玩家；官方最近公開了最新的遊戲介紹影片「漫遊海拉魯的方法ー大地篇」，實機演示介紹了遊戲內的多個玩法及系統。

值得一提是今次的宣傳影片不單有中文字幕，竟然還有香港版廣東話配音，抵讚。https://youtu.be/Flk5h0T8VIM?si=0egAlae9XZCx_JOn

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《薩爾達傳說 智慧的再現》故事講述的海拉魯各地出現了空間裂縫、引發將人與物體吞沒的「神隱」現象，連系列主角林克都無法倖免遭到神隱而失蹤。而逃過一劫的薩爾達公主則巧遇妖精「托力」，並從托力處得到不可思議的魔杖「托力之杖」，繼而為了拯救人民與林克踏上了巡迴海拉魯的旅程。

全新系統「同步」公開 配合「複製」變出無限玩法

薩爾達公主可藉由托力之杖使出「複製」能力，隨時再出海拉魯的各種物品甚至怪物。本來複製的玩法已很多元化，例如可複製出石頭等物品再扔向敵人進行攻擊，又或是變出床鋪來隨時隨地休息，以至能複製出怪物上場代替薩爾達進行戰鬥等等。

薩爾達傳說智慧的再現。https://youtu.be/Flk5h0T8VIM?si=0egAlae9XZCx_JOn

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有集也有馬騎，影片中亦提到騎馬時可跳躍跨過部份障礙物，另外在達成指定條件後可複製蘿蔔來召喚馬匹，不用像《王國之淚》般每次都要去馬廄找馬。

而今次影片公開的「同步」玩法則更進一步，透過托力使出同步之力，可以讓物品（包括自己複製出來的物品或怪物）與自己的動作同步。透過同步可以移開無法破壞的巨大岩石，又或者能捉住敵人再將其丟下山崖等。

薩爾達傳說智慧的再現。https://youtu.be/Flk5h0T8VIM?si=0egAlae9XZCx_JOn

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而同步也可以反向操作，讓指定的物品來帶動薩爾達公主的動作，例如讓移動的平台帶著自己跨過裂縫，又或讓怪物帶著自己爬上山崖等等，可說是每一個版面、每一種敵人都有無數的通過方法，唯一的限制就是玩家的創意和想法，和《王國之淚》異曲同工。

薩爾達傳說智慧的再現。https://youtu.be/Flk5h0T8VIM?si=0egAlae9XZCx_JOn

除了最重要的同步之外，影片也提到了各種玩法和系統，包括傳送、坐騎等，另外也和《王國之淚》一樣，設有多種各種不同效果的防具，穿上之後就能獲得額外效果，如心心掉落率增加、延長潛水時間（這也等如提示了遊戲會有潛水、水下探索等玩法）等等，同時也會改變角色外觀。然後還有「刨冰」系統，可利用在遊戲中收集到的素材製作效果不同的刨冰，應該就是等同於《荒野之息》、《王國之淚》中的料理系統。

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