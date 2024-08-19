Silent Hill 2 沈默之丘2重製版團隊訪問:KONAMI今次重啟非常認真｜經典恐怖遊戲《Silent Hill 2》（中譯《沈默之丘2》或《鬼魅山房2》）的重製版（remake） 將於 10 月 8 日推出；《香港01》科技玩物頻道獲 KONAMI 官方邀請，參加於東京舉行的《Silent Hill 2》重製版媒體試玩會，並且和遊戲開發團隊的核心成員進行訪問，以下為訪問內容。



關於《Silent Hill 2》重製版 4 小時實機試玩心得可見另文：

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伊藤暢達：做重製版一開始我是拒絕的

在試玩會當日首先有遊戲製作團隊的核心成員，包括製作人「岡本基」、作曲家「山岡晃」、怪物和概念美術設計「伊藤暢達」，以及協力開發的外國遊戲工作室 Bloober Team 的 Lead Producer「Maciej Glomb」及 Creative Director「Mateusz Lenart」5 位一同登場。幾位製作成員帶來《Silent Hill 2》遊戲介紹及重製版的特色，分享自己在開發重製版時的心路歷情，亦和到場的媒體進行了訪問。

左起：Maciej Glomb、Mateusz Lenart、翻譯君、岡本基、伊藤暢達、山岡晃

訪問中問到伊藤暢達和山岡晃在相隔 25 年之後再次參與 Silent Hill 的製作，到底是一種怎樣的感覺，對此伊藤暢達表示：當初岡本基問他有沒有興趣做 SH2 重製時他是拒絕的。「在 2019 年底還是 2020 年初的時候，岡本先生透過 Twitter 聯繫我，問我是否願意參與《Silent Hill 2》重製版的製作。一開始的時候我是拒絕的，因為當時我認為這款遊戲沒有需要重製。」

「但後來我細想，即使我拒絕參加都好，KONAMI 應該會照樣繼續製作重製版。我認為與其讓這個計畫沒有我參與的情況下進展、變成和原版相比完全是另一個方向的別的東西；倒不如直接參與其中、盡力確保《Silent Hill 2》的核心以最好的方式保留。」 伊藤暢達

《Silent Hill 2》岡本基、伊藤暢達

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「引用岡本先生和 Bloober Team的說法，重製版的想法是保留（原作的）核心，再給它塗上一層新漆。保留核心概念但重新構想內容、以不同方式來處理，我開始覺得這是可行的。最終，我們這些想法落實到了今天大家將會體驗到的遊戲中。我認為我們已在重製版中注入了《Silent Hill 2》的核心元素，再加以潤飾和打磨，讓現今世代玩家也能夠完美理解《Silent Hill 2》的最核心之處。」

關於重製版的怪物設計，伊藤暢達也作出解說：他表示最初有考慮過將所有怪物的造型全部重新設計，但在討論過之後，最終還是決定在舊有設計的基礎上稍作修改，以配合戰鬥系統的設計及當代的審美觀。重製版並沒有全新的怪物，但其中有一款的造型被重新想像過，主要是想實現當時在原版中沒能實現的構想。至於伊藤暢達所指的到底是哪一款怪物，就留給玩家自行在遊戲中發現了。

原作中各種大家熟悉的怪物都會登場

山岡晃：找不回 25 年前的那個自己了

另一位《Silent Hill 2》的代表人物山岡晃的分享也很有意思：「在開始為重製版配樂時，我第一件做的事就是自我諮詢。我試著嘗試重新審視 25 年前的自己，第一次參與這個遊戲時的狀況。我問了自己很多問題，我當時在想什麼？我是怎麼做到的？我當時的生活、精神狀態又是怎樣的？我當時如何看待生活？」

「但就結果而言，我發現自己幾乎都不記得了。時間已過了許久，許多東西都已迎來很大變化。有一件較為深刻的軼事是，當年在錄音時因為預算不足，我沒錢另外買一把貝斯（低音結他）；我只好將吉他弦調低，讓它聽起來像是一把貝斯。為了盡自己所能做出最好的作品，當時的我只能像這樣發揮創意、使用一切可能的方法，因為我有熱情想要做出一些。 但很不幸，當時的經歷已變得很朦朧了。」

「我只能盡力想起自己當時的樣子，雖然我無法記起所有事情，但我仍然想做一些新的東西，就我曾向粉絲保證過的一樣。我不能複製 25 年前的我，但我想提供一些對既有粉絲和新玩家來說都會感到新鮮的事物。」

簡單地說，山岡晃試圖與數十年前的自己取得聯繫；雖然他做不到，但他仍然在今次的音樂製作中傾盡全力。這樣也很好，畢竟粉絲們不是只喜歡 25 年前的山岡晃，而是喜歡山岡晃。

岡本基、伊藤暢達、山岡晃接受訪問。

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重製版開發：由不敢碰原作到捕捉到感覺

今次《Silent Hill 2》重製版由 KONAMI 及來自波蘭的 Bloober Team 聯手開發，問到是如何選擇合作伙伴時，製作人岡本基這樣回答：「在尋找重製的協助者時，可能希望能找到對原作有愛和熱情的團隊；我們有一份候選名單，而 Bloober Team 在其中亦是脫穎而出的存在，於是我們主動聯絡對方，亦很慶幸最後能促成今次合作。」

對於能參與經典名作的重製有什麼想法， Bloober Team 的 Lead Producer Maciej Glomb 這樣回答：「相信大家已經注意到，Bloober Team 是原版《Silent Hill》的忠粉，當玩家從頭到尾玩這個重製版，你可以在遊戲的每方面都體會到這種熱情、從重新構思的視覺和音效到完全重新設計的敵人和 AI。團隊最自豪的是實際的遊戲流程，亦即關卡設計和謎題；我認為我們確實捕捉到玩家對原版的記憶及新內容之間的平衡，我相信能為所有原作粉絲們帶來驚喜。」

《Silent Hill 2》

實際試玩過的記者對此也十分同意；關於試玩感想可見另文：



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另外有問到在《Silent Hill 2》這樣的名作珠玉在前，Bloober Team 在重製時是如何決定是否／如何對原作的各個部份作出改動，團隊的 Creative Director Mateusz Lenart 這樣回答：「一開始我們完全不想更改原作中的一切內容，可以說我們很害怕去改動已成經典的原作。但隨著時間過去，我們發現這個想法需要改變和擴展，亦慢慢開始掌握到應以哪種方式來製作這個重製；令它在維持原作風格的同時，又能在現今的遊戲世代中具有競爭力。岡本先生也認為這是正確的方向。」

「在製作的早期，我們進行了很多關於角色和怪物的討論，是真正非常深入的對話，讓我們知道應如何認識它們，並以之重新設計遊戲。」團隊也提到一些怪物和謎題的配置也和原作不一樣，更有添加全新的區域，即使是玩過原版的玩家也能有新鮮感。

《Silent Hill 2》

遊戲時長、角色設計相關

以上說了很多關卡遊戲開發、構思的問題，但相信不少玩家都關心都是遊戲時長有多少。這方面團隊亦大方回答：「如果是第一次接觸本作，由頭打到尾的話大概需要 18~20 個小時；當然也視乎玩家的遊玩風格，如果只是直衝過關不作探索當然可以更快通關。而遊戲也設有多重結局，玩家可以跑多個周目。」

記者認為以這種一本道過關解謎遊戲而言，18~20 小時的時長已經是很豪華了；想想生化2重製，一個 run 也就幾個小時而已。

分享一下活動當日的聚餐照片。

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另外也有人問到今次《Silent Hill 2》重製於整個系列而言是處於什麼定位、有著什麼意義，對此岡本製作人這樣回答：「我們理解《Silent Hill 2》在許多人的心中有著特殊地位，是一部令人難忘的傑作。透過重製這樣遊戲，我們想要向所有玩家和所有粉絲表示 KONAMI 是非常認真地重啟此系列，並展示我們有能力製作高質素的《Silent Hill》。」

最後，記者厚著臉皮問了關於遊戲中女角色的外觀設計問題（其實是因為重製版做得太好，已經沒什麼其他好問），畢竟網上有不少聲音批評遊戲的女角不好看甚至是醜樣；對此岡本製作人這樣回答：「角色的外觀造型設計是由伊藤先生和團隊商討之後決定的；而除了角色的外觀之外，演技也是重要的一環。這方面我們希望借助演員們的力量，運用了臉部捕捉技術來呈現角色的演技，希望玩家在遊玩的時候也能留意每個角色的演繹和發揮。」